Указ Путина о мобилизации продолжает действовать, признал Песков

Указ, который 21 сентября 2022 года впервые с 1941 года ввел в России режим мобилизации в армию, продолжает действовать, так как предусматривает не только призыв. Об этом в понедельник 23 января заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Кроме призыва граждан на военную службу частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил - это связано с исполнением обязанностей военнослужащими, - цитируют Пескова российские СМИ. - В этой части это продолжает работать».

Что конкретно имел в виду Песков, остается загадкой, но путинский пресс-секретарь не видит противоречий в собственных прежних заявлениях, что мобилизация завершена и признании того факта, что указ о мобилизации все еще действует.

«Что касается призыва по частичной мобилизации, этот процесс был завершен. И здесь я предлагаю ориентироваться на слова и заявления президента России, - уверяет россиян Песков. - Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения вооруженными силами поставленных задач, [она] была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен».

Признания Пескова прозвучали после того, как депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук получил ответ на свой запрос в администрацию президента РФ, где было сказано, что мобилизация продолжается.

Эксперты Rus.Postimees еще в ноябре 2022 года объясняли, что Путин просто не может отменить режим мобилизации, поскольку он позволяет удерживать на фронте профессиональных военных, чей срок службы по контракту истек. На старте мобилизации СМИ сообщали, что в секретном пункте указа о численности граждан, которых могут забрать в войска, было прописано не 300 000 человек, а более одного миллиона.