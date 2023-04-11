Кремль утверждает, что электронные повестки в армию нужны не для мобилизации

Госдума рассматривает поправки, которые сделают легальным вызов в военкомат с помощью электронных повесток.

«[Все повестки] будут иметь абсолютно одинаковую юридическую силу. Неважно, каким способом вы получили эту повестку», - заявил председатель комитета Госдумы по обороне, экс-замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.

До сих пор в России единственный способ уведомления о призыве в армию – бумажная повестка. Ответственность за уклонение от службы наступает только в случае, если призывник расписался в получении повестки, но не явился в военкомат.

Картаполов уточнил, что бумажные повестки сохранятся, но параллельно будут рассылаться электронные повестки через порталы электронного взаимодействия граждан РФ с госорганами. Отказаться от получения электронной повестки не получится.

«Если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара придет уведомление о том, что вводятся ограничения на выезд [из страны] и последуют другие ограничительные меры», - заявил депутат от партии «Единая Россия».

Если призывник и после этого не явится в военкомат ему запретят управлять транспортом, совершать сделки с недвижимостью, регистрировать бизнес и брать кредиты.