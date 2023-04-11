Отказ идти в армию сделает россиян невыездными из страны

Госдума рассматривает поправки, которые сделают легальным вызов в военкомат с помощью электронных повесток.

«[Все повестки] будут иметь абсолютно одинаковую юридическую силу. Неважно, каким способом вы получили эту повестку», - заявил председатель комитета Госдумы по обороне, экс-замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.

До сих пор в России единственный способ уведомления о призыве в армию – бумажная повестка. Ответственность за уклонение от службы наступает только в случае, если призывник расписался в получении повестки, но не явился в военкомат.

Картаполов уточнил, что бумажные повестки сохранятся, но параллельно будут рассылаться электронные повестки через порталы электронного взаимодействия граждан РФ с госорганами. Отказаться от получения электронной повестки не получится.

«Если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара придет уведомление о том, что вводятся ограничения на выезд [из страны] и последуют другие ограничительные меры», - заявил депутат от партии «Единая Россия».

Если призывник и после этого не явится в военкомат ему запретят управлять транспортом, совершать сделки с недвижимостью, регистрировать бизнес и брать кредиты.

В конце марта на главном портале электронного взаимодействия россиян с государством «Госуслуги» пропала опция удаления учетной записи, что многие объяснили планами введения электронных повесток и невозможности отказа от них. После этого в Минобороны заявили, что будут электронным образом оповещать призывников весеннего призыва 2023 года, который стартовал 1 апреля и продлится до середины лета.

6 апреля Госдума вернулась к рассмотрению законопроекта, который обязывает призывников являться в военкомат вообще без повестки. Эту норму начали принимать еще до 24 февраля 2022 года, но после начала полномасштабной войны с Украиной отложили. После появления поправок, которые вводят ответственность за отказ подчиняться электронным повесткам, опция удаления учетной записи на портале «Госуслуги» снова заработала.

Ранее эксперты отмечали, что с 24 февраля 2022 года российская армия понесла потери, которых не было суммарно во всех вооруженных конфликтах с участием советских и российских военных после окончания Второй мировой войны.