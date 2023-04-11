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С начала апреля 11 женщин погибли, трое детей ранены

ООН обновила статистику гражданских жертв войны в Украине
rus.postimees.ee
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Восьмилетний Владислав 24 марта 2023 года идет возле разрушенных танков и железных дорог в украинском городе Лиман. Осенью 2022 года мальчик с друзьями нашел там гильзу, посчитав, что это игрушка. Боеприпас взорвался. «В больнице мне сделали операцию. Врачи пытались вытащить осколок, но безуспешно, поэтому он остался внутри», - рассказал мальчик. Сегодня он может свободно двигать рукой и не чувствует боли. Но страх перед взрывчаткой остался. Владислав носит дрова матери в дом, чтобы готовить еду на печи. "У нас еще самолеты над головой летают. Я машу тем, кто не сбрасывает бомбы, но мне приходится бежать и прятаться в подвале от тех, кто это делает", - рассказывает ребенок.
Восьмилетний Владислав 24 марта 2023 года идет возле разрушенных танков и железных дорог в украинском городе Лиман. Осенью 2022 года мальчик с друзьями нашел там гильзу, посчитав, что это игрушка. Боеприпас взорвался. «В больнице мне сделали операцию. Врачи пытались вытащить осколок, но безуспешно, поэтому он остался внутри», - рассказал мальчик. Сегодня он может свободно двигать рукой и не чувствует боли. Но страх перед взрывчаткой остался. Владислав носит дрова матери в дом, чтобы готовить еду на печи. "У нас еще самолеты над головой летают. Я машу тем, кто не сбрасывает бомбы, но мне приходится бежать и прятаться в подвале от тех, кто это делает", - рассказывает ребенок. Фото: © UNICEF / UN0826418 / Filippov

С начала апреля в Украине убиты 44 мирных жителя, 119 ранены. Общее число гражданских жертв развязанной Путиным войны выросло до 22 734 убитых и раненых.

«С 24 февраля 2022 года, ознаменовавшего начало крупномасштабного вооруженного нападения Российской Федерации, по 9 апреля 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 22 734 жертвы среди гражданского населения в стране: 8 490 убитых и 14 244 раненых», - сказано в последней сводке от ведомства Фолькера Тюрка.

Таким образом за неделю с предыдущего отчета ООН, гражданских жертв стало больше на 127 человек.

ООН подтверждает убийства 501 ребенка, 3817 мужчин, 2261 женщин и еще 1911 совершеннолетних, чей пол пока не установлен.

Данные о гражданских жертвах в Украине (мужчины, женщины и дети) погибших и раненых в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года. Данные на 10 апреля 2023 года.
Данные о гражданских жертвах в Украине (мужчины, женщины и дети) погибших и раненых в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года. Данные на 10 апреля 2023 года. Фото: сайт Управления Верховного комиссара ООН по правам человека ohchr.org

Подавляющее большинство жертв фиксируется на территориях, которые на момент наступления жертв, контролировались официальными властями Украины.

«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения», - снова уточняют в УВКПЧ.

Только с начала апреля 2023 года подтверждается 44 убитых (22 мужчины, 11 женщин, а также 11 взрослых, пол которых пока не известен) и 119 раненых (34 мужчины, 26 женщин, 2 мальчика, 1 девочка, а также 56 взрослых, пол которых пока не известен).

Помесячные данные о гражданских жертвах в Украине в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года. Данные на 10 апреля 2023 года.
Помесячные данные о гражданских жертвах в Украине в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года. Данные на 10 апреля 2023 года. Фото: сайт Управления Верховного комиссара ООН по правам человека ohchr.org

Каждая десятая жертва апреля связаны со срабатыванием мин и других боеприпасов, которые не детонируют сразу. Большинство жертв - результат применения взрывного оружия с широким поражающим действием.

На этом фоне в России вводится система поражения в правах от запрета на выезд из страны до запрета на получение кредитов в случае уклонения от службы в армии. Повестки, начиная с осеннего призыва 2023 года будут вручаться электронным образом.

Развязанная Владимиром Путиным войны России с Украиной, продолжается уже 412 дней.

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