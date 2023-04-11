С начала апреля 11 женщин погибли, трое детей ранены

Восьмилетний Владислав 24 марта 2023 года идет возле разрушенных танков и железных дорог в украинском городе Лиман. Осенью 2022 года мальчик с друзьями нашел там гильзу, посчитав, что это игрушка. Боеприпас взорвался. «В больнице мне сделали операцию. Врачи пытались вытащить осколок, но безуспешно, поэтому он остался внутри», - рассказал мальчик. Сегодня он может свободно двигать рукой и не чувствует боли. Но страх перед взрывчаткой остался. Владислав носит дрова матери в дом, чтобы готовить еду на печи. "У нас еще самолеты над головой летают. Я машу тем, кто не сбрасывает бомбы, но мне приходится бежать и прятаться в подвале от тех, кто это делает", - рассказывает ребенок.

Фото: © UNICEF / UN0826418 / Filippov