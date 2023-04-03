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«51 женщина, семь мальчиков, одна девочка». В марте в Украине погибли 178 мирных жителей

rus.postimees.ee
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Олег Данков, заведующий родильным отделением Третьей клинической больницы Львова. «Нам помогает генератор. Мы можем продолжать выполнять свои обязанности, а пациенты могут получать медицинскую помощь даже в этих сложных обстоятельствах», - рссказал медик. Медучреждения Западной Украины получили генераторы от ЮНИСЕФ после российских атак на украинские энергообъекты. 19 января 2023 года, Львов, Украина.
Олег Данков, заведующий родильным отделением Третьей клинической больницы Львова. «Нам помогает генератор. Мы можем продолжать выполнять свои обязанности, а пациенты могут получать медицинскую помощь даже в этих сложных обстоятельствах», - рссказал медик. Медучреждения Западной Украины получили генераторы от ЮНИСЕФ после российских атак на украинские энергообъекты. 19 января 2023 года, Львов, Украина. Фото: © UNICEF/UN0797216/Sidash

ООН обновила страшные цифры развязанной Путиным войны России с Украиной. После начала полномасштабной войны подтверждается 22 607 жертв среди гражданских лиц.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) 3 апреля опубликовало новые данные о жертвах среди гражданских лиц в Украине.

В марте 2023 года подтверждаются 765 жертв. С 1 по 31 марта были убиты 178 мирных жителей. Сред них - 100 мужчин, 51 женщина, 7 мальчиков, 1 девочка, а также 19 взрослых, пол которых пока не известен. В первый месяц нынешней весны были ранены 587 человек. В том числе - 251 мужчина, 116 женщин, 23 мальчика, 2 девочки, а также 2 ребенка и 193 взрослых, пол которых пока не известен.

Большинство жертв марта (86%) зафиксировано в 138 населенных пунктах на территориях контролируемых Киевом – 154 убитых и 505 раненых. На территориях, оккупированных Россией с начала весны погибли 24 и ранены 82 человека.

87% жертв связаны с применением взрывного оружия широкого действия (149 убитых и 514 раненых). 13% убитых и раненых - жертвы срабатывания мин и неразорвавшихся сразу после использования боеприпасов.

Общее число жертв выросло до 22 607 человек.
 

Похороны в Украине, Киев, 11 февраля 2023 года.
Похороны в Украине, Киев, 11 февраля 2023 года. Фото: AP Photo / Emilio Morenatti

«С 24 февраля 2022 года, ознаменовавшего начало крупномасштабного вооруженного нападения Российской Федерации, по 2 апреля 2023 года УВКПЧ зафиксировало 22 607 жертв среди гражданского населения в стране: 8 451 убитых и 14 156 раненых», - уточняют в ООН.

Таким образом, за неделю с публикации предыдущей сводки, количество жертв выросло на 183 человека.

В июне 2022 года ООН подтверждала 10 000 гражданских жертв. В начале сентября страшная цифра приблизилась к 14 000. К концу октября число жертв среди мирного населения выросло до 16 000 человек. 17 000 жертв подтверждалось уже в конце ноября. 10 января 2023 года количество гражданских жертв превысило 18 000 человек. К годовщине полномасштабного вторжения эта страшная цифра перевалила за 21 000 жертв. Тогда же ООН впервые сообщила о количестве убитых и раненых мирных жителей РФ, связанных с развязанной Путиным войной.

Война России с Украиной продолжается уже 404 дня.

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