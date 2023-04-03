«51 женщина, семь мальчиков, одна девочка». В марте в Украине погибли 178 мирных жителей

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) 3 апреля опубликовало новые данные о жертвах среди гражданских лиц в Украине.

В марте 2023 года подтверждаются 765 жертв. С 1 по 31 марта были убиты 178 мирных жителей. Сред них - 100 мужчин, 51 женщина, 7 мальчиков, 1 девочка, а также 19 взрослых, пол которых пока не известен. В первый месяц нынешней весны были ранены 587 человек. В том числе - 251 мужчина, 116 женщин, 23 мальчика, 2 девочки, а также 2 ребенка и 193 взрослых, пол которых пока не известен.

Большинство жертв марта (86%) зафиксировано в 138 населенных пунктах на территориях контролируемых Киевом – 154 убитых и 505 раненых. На территориях, оккупированных Россией с начала весны погибли 24 и ранены 82 человека.

87% жертв связаны с применением взрывного оружия широкого действия (149 убитых и 514 раненых). 13% убитых и раненых - жертвы срабатывания мин и неразорвавшихся сразу после использования боеприпасов.

Общее число жертв выросло до 22 607 человек.



Похороны в Украине, Киев, 11 февраля 2023 года. Фото: AP Photo / Emilio Morenatti

«С 24 февраля 2022 года, ознаменовавшего начало крупномасштабного вооруженного нападения Российской Федерации, по 2 апреля 2023 года УВКПЧ зафиксировало 22 607 жертв среди гражданского населения в стране: 8 451 убитых и 14 156 раненых», - уточняют в ООН.

Таким образом, за неделю с публикации предыдущей сводки, количество жертв выросло на 183 человека.