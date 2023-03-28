В Украине подтверждается гибель еще 46 гражданских лиц от применения оружия. Убит еще один ребенок. Общее число жертв среди мирных жителей превысило двадцать две тысячи четыреста человек.
Сорок шесть мирных жителей убиты в Украине за минувшую неделю. Среди них один ребенок
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обновила печальную статистику развязанной Путиным войны. По состоянию на 26 марта 2023 года подтверждаются 22 424 жертвы среди гражданских лиц.
«С 24 февраля 2022 года, ознаменовавшего начало широкомасштабного вооруженного нападения Российской Федерации, по 26 марта 2023 года УВКПЧ зафиксировало 22 424 жертвы среди гражданского населения в стране: 8 401 убитых и 14 023 раненых», - гласит последняя сводка ведомства Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.
Большинство жертв отмечается в регионах Украины, которые контролировались Киевом - 18 012 жертв (6 520 убитых и 11 492 раненых). Из них максимальные потеряи среди мирного населения подтверждаются в Донецкой и Луганской областях: 9 254 погибших (3 869 убитых и 5 385 раненых). На оккупированных территориях Донбасса в то же время погибли 639, а ранены 2287 мирных жителей.
«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения», - снова отмечают правозащитники ООН.
С начала марта 2023 года ООН подтверждает убийства 159 и ранения 485 мирных жителей. Таким образом за неделю с публикации предыдущей сводки, погибли еще 46 мирных жителей, в том числе один ребенок. Ранены – 129 человек, в том числе 5 детей.
К годовщине полномасштабного вторжения УВКПЧ опубликовало подробный доклад по гражданским жертвам года войны с подробными графиками, в том числе по жертвам среди детей.
В июне 2022 года ООН подтверждала 10 000 гражданских жертв. В начале сентября страшная цифра приблизилась к 14 000. К концу октября число жертв среди мирного населения выросло до 16 000 человек. 17 000 жертв подтверждалось уже в конце ноября. 10 января 2023 года количество гражданских жертв превысило 18 000 человек. К годовщине полномасштабного вторжения эта страшная цифра перевалила за 21 000 жертв. Тогда же ООН впервые сообщила о количестве убитых и раненых мирных жителей РФ, связанных с развязанной Путиным войной.
«Война должна прекратиться сейчас, - говорила в конце 2022 года в интервью Rus.Postimees официальный представитель УВКПЧ Лиз Троссел. - Мы собираем информацию, чтобы обеспечить правильную юридическую квалификацию этих нарушений. Мы надеемся, что наши цифры будут замечены и использованы лицами, принимающими политические и военные решения как в Украине, так и в Российской Федерации, и в других странах. Эти цифры также важны для гуманитарных организаций и для будущей ответственности, а также для будущих средств правовой защиты и возмещения ущерба жертвам».
Преступления против детей Украины ранее стали основанием для выдачи Международным уголовным судом в Гааге (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина. Эксперт по международному уголовному праву и Международному уголовному суду, сотрудник центра по международным судам Копенгагенского университета, включенный в список помощников адвокатов, допущенных к практике в МУС, Глеб Богуш в большом интервью Rus.Postimees объяснил суть претензий МУС и перспективы суда над президентом РФ.
Развязанная Путиным война России с Украиной продолжается уже 398 дней.