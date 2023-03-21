Число убитых мирных жителей Украины превысило 8 300 человек. Среди них 496 детей. Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за депортацию детей из Украины.
«Фактические цифры значительно выше». ООН подтверждает больше двадцати двух тысяч гражданских жертв войны
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обновило статистику подтвержденных жертв войны среди мирного населения Украины.
«С 24 февраля 2022 года, ознаменовавшего начало крупномасштабного вооруженного нападения Российской Федерации, по 19 марта 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 22 209 жертв среди гражданского населения в стране: 8 317 убитых и 13 892 раненых», - сказано в свежей сводке ведомства Фолькера Тюрка.
Таким образом, за прошедшую с публикации предыдущей сводки неделю подтверждаются убийства еще 86 и ранения 158 гражданских лиц. В том числе убиты 496 детей.
«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения», - вновь отмечают правозащитники.
Только с начала марта были убиты 113 гражданских лиц: 60 мужчин, 34 женщины, 4 мальчика, 1 девочка, а также 14 взрослых, пол которых пока не известен. С 1 марта были ранены 356 мирных жителей: 149 мужчин, 75 женщин, 17 мальчиков, 1 девочка, а также 114 взрослых, пол которых пока не известен.
В марте 12% жертв связаны с минами и неразорвавшимися сразу после применения боеприпасами. 88% убитых и раненых – жертвы взрывного оружие широкого действия (100 убитых и 311 раненых).
«Война должна прекратиться сейчас, - говорила в конце 2022 года в интервью Rus.Postimees официальный представитель УВКПЧ Лиз Троссел. - Мы собираем информацию, чтобы обеспечить правильную юридическую квалификацию этих нарушений. Мы надеемся, что наши цифры будут замечены и использованы лицами, принимающими политические и военные решения как в Украине, так и в Российской Федерации, и в других странах. Эти цифры также важны для гуманитарных организаций и для будущей ответственности, а также для будущих средств правовой защиты и возмещения ущерба жертвам».
Преступления именно против мирного населения стали основанием для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест президента Российской Федерации Владимира Путина. Он вместе с уполномоченной по правам ребенка Львовой-Беловой подозревается в депортации украинских детей в Россию.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, оккупационные войска и официальные российские лица вывезли из Украины более 16 000 детей. Львова-Белова после этого заявила, что в России уже усыновлены 380 детей, которые находятся в семьях в 19 регионах «нашей страны».
Через три дня после выдачи ордеров на арест постпред России в ООН Небензя заявил, что Россия готова вернуть украинских детей, «когда условия будут безопасными».
Почему Международный уголовный суд в Гааге начал выдавать ордеры для предполагаемых преступников РФ именно с преступлений депортации детей, в большом интервью Rus.Postimees объяснил эксперт по международному праву, сотрудник центра по международным судам Копенгагенского университета, включенный в список помощников адвокатов, допущенных к практике в МУС Глеб Богуш.
«Не все сейчас понимают, что это далеко не окончание истории, в том числе в обвинениях в адрес Владимира Путина… … Судя по утечкам, развитие ситуации дальше возможно через обвинения, связанные с атаками России на гражданские объекты. И это соответствует той практике, которая уже есть в украинских судах», - отметил эксперт.
Развязанная Путиным война России с Украиной продолжается уже 391 день.