«Фактические цифры значительно выше». ООН подтверждает больше двадцати двух тысяч гражданских жертв войны

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обновило статистику подтвержденных жертв войны среди мирного населения Украины.

«С 24 февраля 2022 года, ознаменовавшего начало крупномасштабного вооруженного нападения Российской Федерации, по 19 марта 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 22 209 жертв среди гражданского населения в стране: 8 317 убитых и 13 892 раненых», - сказано в свежей сводке ведомства Фолькера Тюрка.

Таким образом, за прошедшую с публикации предыдущей сводки неделю подтверждаются убийства еще 86 и ранения 158 гражданских лиц. В том числе убиты 496 детей.



Похороны трехмесячной Киры, ее мамы Валерии и бабушки Людмилы в Одессе, 27 апреля 2022 года. В результате ракетного удара России по Одессе 23 апреля погибли восемь человек, и около 20 получили ранения. Фото: EPA/STEPAN FRANKO

«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения», - вновь отмечают правозащитники.

Только с начала марта были убиты 113 гражданских лиц: 60 мужчин, 34 женщины, 4 мальчика, 1 девочка, а также 14 взрослых, пол которых пока не известен. С 1 марта были ранены 356 мирных жителей: 149 мужчин, 75 женщин, 17 мальчиков, 1 девочка, а также 114 взрослых, пол которых пока не известен.

Жертвы среди детей Украины в 2022-2023 годах по возрастам, февраль 2023 года. Фото: сайт Верховного Управления ООН по правам человека ohchr.org

В марте 12% жертв связаны с минами и неразорвавшимися сразу после применения боеприпасами. 88% убитых и раненых – жертвы взрывного оружие широкого действия (100 убитых и 311 раненых).