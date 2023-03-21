Россия обещает вернуть депортированных украинских детей домой

​Россия готова вернуть вывезенных с Украины детей, когда там будут безопасные условия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Представитель Путина утверждает, что детей перемещали в Россию, чтобы «уберечь их от опасности, которую могут представлять боевые действия».

По подтвержденным данным ООН в результате развязанной Путиным войны в Украине погибли по меньшей мере 494 ребенка, а 979 несовершеннолетних получили различные ранения.

«Когда условия будут безопасными - конечно, почему нет?» - цитирует «Коммерсантъ» ответ Небензи на вопрос, намеревается ли Россия вернуть детей, вывезенных с территории Украины.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя слушает выступления во время специальной сессии Генассамблеи ООН, где осуждаются новые аннексии Путина. Позицию РФ разделяют лишь несколько диктатур. Нью-Йорк, 10 октября 2022 года. Фото: Michael M. Santiago/AFP

Постпред РФ при ООН называет проблему депортированных украинских детей «абсолютно раздутой». По его словам, в начале апреля на неформальном заседании Совбеза ООН Россия планирует разъяснить эту ситуацию.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. В официальном заявлении председателя суда Петра Хофманьского подчеркивалось, что ордеры для Путина и детского омбудсмена при нем выданы «за предполагаемые преступления по депортации детей из оккупированных украинских территорий на территорию Российской Федерации».

Главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что «инциденты, выявленные его офисом, включают депортацию по меньшей мере сотен детей, взятых из сиротских приютов и домов по уходу за детьми».