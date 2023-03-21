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Россия обещает вернуть депортированных украинских детей домой

rus.postimees.ee
Россия обещает вернуть депортированных украинских детей домой
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Дети в детском саду, который помогли отремонтировать сотрудники ЮНИСЕФ, Дымер, Киевская область, Украина, 11 февраля 2023 года.
Дети в детском саду, который помогли отремонтировать сотрудники ЮНИСЕФ, Дымер, Киевская область, Украина, 11 февраля 2023 года. Фото: © UNICEF / UN0781880 / Khomenko

Через трое суток после выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест Путина за депортацию украинских детей в РФ, постпред России при ООН заявил, что Москва готова вернуть детей домой.

​Россия готова вернуть вывезенных с Украины детей, когда там будут безопасные условия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Представитель Путина утверждает, что детей перемещали в Россию, чтобы «уберечь их от опасности, которую могут представлять боевые действия».

По подтвержденным данным ООН в результате развязанной Путиным войны в Украине погибли по меньшей мере 494 ребенка, а 979 несовершеннолетних получили различные ранения.

«Когда условия будут безопасными - конечно, почему нет?» - цитирует «Коммерсантъ» ответ Небензи на вопрос, намеревается ли Россия вернуть детей, вывезенных с территории Украины.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя слушает выступления во время специальной сессии Генассамблеи ООН, где осуждаются новые аннексии Путина. Позицию РФ разделяют лишь несколько диктатур. Нью-Йорк, 10 октября 2022 года.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя слушает выступления во время специальной сессии Генассамблеи ООН, где осуждаются новые аннексии Путина. Позицию РФ разделяют лишь несколько диктатур. Нью-Йорк, 10 октября 2022 года. Фото: Michael M. Santiago/AFP

Постпред РФ при ООН называет проблему депортированных украинских детей «абсолютно раздутой». По его словам, в начале апреля на неформальном заседании Совбеза ООН Россия планирует разъяснить эту ситуацию.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. В официальном заявлении председателя суда Петра Хофманьского подчеркивалось, что ордеры для Путина и детского омбудсмена при нем выданы «за предполагаемые преступления по депортации детей из оккупированных украинских территорий на территорию Российской Федерации».

Главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что «инциденты, выявленные его офисом, включают депортацию по меньшей мере сотен детей, взятых из сиротских приютов и домов по уходу за детьми».

В тот же день президент Украины Зеленский сообщил о более чем 16 000 депортированных детей. Львова-Белова 20 марта утверждала, что в российских семьях оказались лишь 380 детей. На встрече с Путиным 16 февраля чиновница рассказала, что сама усыновила мальчика из Мариуполя, «благодаря Путину».

Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова привезла в Россию детей-сирот из Украины для усыновления, 16 сентября 2022 года.
Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова привезла в Россию детей-сирот из Украины для усыновления, 16 сентября 2022 года. Фото: сайт президента РФ

Почему Международный уголовный суд в Гааге начал выдавать ордеры для предполагаемых преступников РФ именно с преступлений депортации детей, в большом интервью Rus.Postimees объяснил эксперт по международному праву, сотрудник центра по международным судам Копенгагенского университета, включенный в список помощников адвокатов, допущенных к практике в МУС Глеб Богуш.

«Не все сейчас понимают, что это далеко не окончание истории, в том числе в обвинениях в адрес Владимира Путина… … Судя по утечкам, развитие ситуации дальше возможно через обвинения, связанные с атаками России на гражданские объекты. И это соответствует той практике, которая уже есть в украинских судах», - отметил эксперт.

Эксперт по международному уголовному праву и Международному уголовному суду, сотрудник центра по международным судам Копенгагенского университета, включенный в список помощников адвокатов, допущенных к практике в МУС, Глеб Богуш в большом интервью Rus.Postimees обратил внимание на те моменты, которые забываются общественностью и многими специалистами при обсуждении факта выдачи 7 марта 2023 года ордера на арест Владимира Путина.
Эксперт по международному уголовному праву и Международному уголовному суду, сотрудник центра по международным судам Копенгагенского университета, включенный в список помощников адвокатов, допущенных к практике в МУС, Глеб Богуш в большом интервью Rus.Postimees обратил внимание на те моменты, которые забываются общественностью и многими специалистами при обсуждении факта выдачи 7 марта 2023 года ордера на арест Владимира Путина. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

По последним данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за первые три недели марта 2023 году в Украине погибли еще пять детей, а восемнадцать несовершеннолетних были ранены.

Развязанная Путиным война России с Украиной продолжается уже 391 день.

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