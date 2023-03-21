Через трое суток после выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест Путина за депортацию украинских детей в РФ, постпред России при ООН заявил, что Москва готова вернуть детей домой.
Россия обещает вернуть депортированных украинских детей домой
Россия готова вернуть вывезенных с Украины детей, когда там будут безопасные условия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Представитель Путина утверждает, что детей перемещали в Россию, чтобы «уберечь их от опасности, которую могут представлять боевые действия».
По подтвержденным данным ООН в результате развязанной Путиным войны в Украине погибли по меньшей мере 494 ребенка, а 979 несовершеннолетних получили различные ранения.
«Когда условия будут безопасными - конечно, почему нет?» - цитирует «Коммерсантъ» ответ Небензи на вопрос, намеревается ли Россия вернуть детей, вывезенных с территории Украины.
Постпред РФ при ООН называет проблему депортированных украинских детей «абсолютно раздутой». По его словам, в начале апреля на неформальном заседании Совбеза ООН Россия планирует разъяснить эту ситуацию.
17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. В официальном заявлении председателя суда Петра Хофманьского подчеркивалось, что ордеры для Путина и детского омбудсмена при нем выданы «за предполагаемые преступления по депортации детей из оккупированных украинских территорий на территорию Российской Федерации».
Главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что «инциденты, выявленные его офисом, включают депортацию по меньшей мере сотен детей, взятых из сиротских приютов и домов по уходу за детьми».
В тот же день президент Украины Зеленский сообщил о более чем 16 000 депортированных детей. Львова-Белова 20 марта утверждала, что в российских семьях оказались лишь 380 детей. На встрече с Путиным 16 февраля чиновница рассказала, что сама усыновила мальчика из Мариуполя, «благодаря Путину».
Почему Международный уголовный суд в Гааге начал выдавать ордеры для предполагаемых преступников РФ именно с преступлений депортации детей, в большом интервью Rus.Postimees объяснил эксперт по международному праву, сотрудник центра по международным судам Копенгагенского университета, включенный в список помощников адвокатов, допущенных к практике в МУС Глеб Богуш.
«Не все сейчас понимают, что это далеко не окончание истории, в том числе в обвинениях в адрес Владимира Путина… … Судя по утечкам, развитие ситуации дальше возможно через обвинения, связанные с атаками России на гражданские объекты. И это соответствует той практике, которая уже есть в украинских судах», - отметил эксперт.
По последним данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за первые три недели марта 2023 году в Украине погибли еще пять детей, а восемнадцать несовершеннолетних были ранены.
Развязанная Путиным война России с Украиной продолжается уже 391 день.