Реальное количество убитых и раненых со стороны России в Украине по данным ФСБ составляет около 110 тысяч человек. Об этом со ссылкой на документы американской разведки сообщает The New York Times.
ФСБ оценивает военные потери России в 110 тысяч человек
В одном из слитых в Интернет документов американской разведки рассказывается о том, что ФСБ «обвинила» Министерство обороны России в «сокрытии российских потерь в Украине». Чекисты утверждали, что подчиненные Сергея Шойгу намеренно не учитывают в своих данных потери среди наемников ЧВК «Вагнер» и «добровольцев» из Чечни, а также бойцов Росгвардии. В ФСБ такой подход объясняется нежеланием Минобороны «передавать плохие новости по цепочке командования».
При этом The New York Times утверждает, что по данным спецслужб США Владимир Путин лично пытался урегулировать конфликт между шефом ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и министром обороны Сергеем Шойгу, после того, как «повар Путина» публично критиковал военное командование за срыв поставок боеприпасов наемникам. Пригожин резко критиковал главу военного ведомства и его заместителя Валерия Герасимова за то, что их бездействие привело к многочисленным потерям среди наемников.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные из утечек сообщали, что Россия потеряла в Украине до 223 тысяч человек, в том числе до 43 тысяч убитыми. Украина же потеряла до 131 человек, включая до 17,5 тысяч убитыми.
Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» по открытым источникам смогли установить личности 20 000 погибших российских военных. Последняя официальная цифра от Минобороны РФ о потерях, сообщалась еще в сентябре 2022 года - 5937 погибших.
Экспертные организации ранее рапортовали, что Россия в войне с Украиной суммарно потеряла больше солдат чем за все вместе взтые военные конфликты СССР и РФ после Второй мировой войны.
сНа этом фоне американские СМИ публикуют данные из документов спецслужб, которые утверждаютогласно которым в 2023 году Москва и Киев не сядут за стол переговоров, что бы ни произошло на фронтах.
Развязанная Путиным война России с Украиной, продолжается уже 414 дней.