Путин посетил Луганскую область и привез генералам чудо-оружие

Спустя три недели после первого визита на оккупированные Россией территории Украины Владимир Путин вновь приехал на захваченные земли. На этот раз видео, которое распространили российские СМИ, показало Путина в помещении похожем на операционную, где он общается с офицерами в камуфляже.

Кремль и пропаганда Москвы утверждает, что встреча прошла в штабе группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Кроме того сообщается, что Путин посетил и штаб национальной гвардии «Восток» в аннексированной ЛНР.

Выслушав доклады военного командования Путин передал генералам то, что, как ему кажется, должно им помочь и по-настоящему нужно в войсках – икону.

Путин рассказал растерянным генералам, что оригинал иконы принадлежал российскому военачальнику позапрошлого столетия. Но ни названия иконы ни имени того самого военного чиновника царской России он назвать не смог.

«Одна из святынь вооруженных сил, хозяином которой был один из наиболее успешных министров обороны российской армии в XIX веке. Но это копия. Есть еще одна копия. И подлинник. Я отдам вам. Передадите, или Михаил Юрьевич может взять с собой. Как вы решите. Сейчас вот Пасха…», - сказал Путин, демонстрируя икону в золотой рамке.

Визит Путина состоялся после того, как американские СМИ со ссылкой на секретные данные Пентагона и разведки назвали дату начала контрнаступления ВСУ – 30 апреля.