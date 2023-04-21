Время коммента ⟩ Скромнее надо быть: о всеобщем обнищании и будущем туризма

Жесткий забег до последнего гейта – и я успеваю на самолет! Несмотря на скорость перемещения по залу вылета, я заметил неописуемое число пассажиров всех возрастов и цветов кожи. Будто дело происходило не в Лионе, а в парижском Шарль де Голль в летние месяцы. Забитые Duty Free с очередями (!) на кассах, рестораны без единого свободного места, беспрестанно выдающие товар торговые автоматы – все это пронеслось мимо и успело убедить в том, что люди пустились во все тяжкие. В смысле, есть у тебя что на кармане – трать сейчас!

Магазины в аэропорту Шарль де Голль, Париж, канун Рождества 2021. Фото: SARAH MEYSSONNIER/REUTERS

Пожалуй, именно этим объясняется невиданный и, на первый взгляд, с трудом объяснимый рост спроса на авиапутешествия. Люди готовы экономить по всем статьям, кроме туризма. Им кажется, что, если они лишатся возможности сменить обстановку стандартными путями, старый мир с его тактиками потребления рухнет, а человечество сойдет с ума. Хотя это происходит как раз сейчас, когда люди из последних сил цепляются за старые привычки и отдают в разы больше денег за услуги, которые по инерции считаются «бюджетными».