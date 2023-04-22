Утечка данных Пентагона: слив начался сразу после начала войны в Украине

По данным издания, пользователь Discord, аккаунт которого полностью совпадает с профилем Джека Тейшейры, в конце февраля 2022 года начал публиковать секретную информацию в чате, в котором было около 600 участников. В СМИ об этой группе ранее не сообщалось - дело против военнослужащего было возбуждено из-за публикаций в закрытом чате Discord, в котором состояли около 50 человек.

Как отмечает газета, в отличие от закрытого чата, в это сообщество можно было получить доступ, в том числе через ссылки на YouTube. Согласно NYT, в этом чате Тейшейра публиковал информацию из секретных документов, в том числе данные о том, какому ведомству они принадлежали. В частности, некоторые документы военнослужащий приписывал Агентству национальной безопасности.

Также газета утверждает, что в своих постах Тейшейра среди прочего сообщал о потерях с обеих сторон конфликта, деятельности российских спецслужб и оказываемой Украине помощи. Последняя публикация военнослужащего в этом чате датирована 19 марта 2023 года. В сообщении говорилось, что он решил перестать публиковать новые данные, отметив, что в течение года освещал войну с большим энтузиазмом.