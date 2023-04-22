Поджог дома журналиста и путинисты: депутаты Рийгикогу отправили запрос главе МВД

Дом журналиста Теэта Корстена полностью сгорел в результате двух пожаров. Как сам журналист, так и специалисты подозревают, что причиной пожаров стал поджог. В связи с этим инцидентом в начале этой недели пятеро депутатов Рийгикогу направили запрос главе МВД.
Запрос подали депутаты Рийгикогу, члены партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер, Тынис Лукас, Март Маастик, Урмас Рейнсалу и Рийна Солман.
«В Ида-Вирумаа проживает много граждан России, среди которых 94 процента поддержали Путина на президентских выборах 2018 года. На выборах в Рийгикогу наибольшей популярностью среди эстонских граждан уезда пользовались откровенно пророссийские кандидаты, один из которых, как известно, находится под стражей по подозрению в совершении преступления против государства. После начала войны в Украине жители уезда сделали заявления в поддержку России, в том числе обращались к Путину с просьбой организовать убийство премьер-министра Эстонии», - говорится в запросе депутатов фракции «Отечества».
В запросе также упоминается и недавнее скандальное граффити в Нарве. Но главная тема запроса касается пожара в доме эстонского журналиста. «В первую неделю апреля в Кохтла-Ярве сгорел дом проэстонского журналиста Теэта Корстена, звучали подозрения о поджоге. Крайне тревожно, если не удастся опровергнуть подозрение в поджоге дома проэстонского журналиста и общественного деятеля», - подчеркивают депутаты.
Члены «Отечества» в форме запроса решили поинтересоваться у главы МВД, были ли основательно расследованы обстоятельства пожара и какие результаты расследования.
Поджог из-за политических взглядов?
Напомним, что в Страстную пятницу, 7 апреля, в 23.50 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Айя в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. К моменту прибытия спасателей первый этаж дома горел открытым огнем и угрожал соседним домам. Жильцы покинули дом, сообщает пресс-служба Идаского спасательного центра.
В 00.34 пожар был взят под контроль и к 1.44 пожар был потушен. Спасатели вынесли из горящего дома кошку.
На следующий день в 6.19 утра вновь поступило сообщение о пожаре в этом доме. Второй этаж здания полыхал открытым пламенем. К 9.52 пожар был потушен. Причина возгорания выясняется. В спасательных работах участвовали спасатели из Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли, а также спасатели-добровольцы из Пуртсе.
Уничтоженный двумя пожара дом принадлежит журналисту Теэту Корстену. Сам журналист подозревает, что дом могли поджечь из-за его политических взглядов (подробнее читайте здесь).
В полиции передаче Reporter сообщили, что в связи с пожаром в доме на улице Айя было начато производство по статье 404 Пенитенциарного кодекса - поджог чужой или своей вещи, повлекший угрозу для жизни или здоровья человека. Деяние по этой статье наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет. Расследование находится в начальной стадии, рассматриваются всевозможные версии случившегося.