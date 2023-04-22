Поджог дома журналиста и путинисты: депутаты Рийгикогу отправили запрос главе МВД

Запрос подали депутаты Рийгикогу, члены партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер, Тынис Лукас, Март Маастик, Урмас Рейнсалу и Рийна Солман.

«В Ида-Вирумаа проживает много граждан России, среди которых 94 процента поддержали Путина на президентских выборах 2018 года. На выборах в Рийгикогу наибольшей популярностью среди эстонских граждан уезда пользовались откровенно пророссийские кандидаты, один из которых, как известно, находится под стражей по подозрению в совершении преступления против государства. После начала войны в Украине жители уезда сделали заявления в поддержку России, в том числе обращались к Путину с просьбой организовать убийство премьер-министра Эстонии», - говорится в запросе депутатов фракции «Отечества».

В запросе также упоминается и недавнее скандальное граффити в Нарве. Но главная тема запроса касается пожара в доме эстонского журналиста. «В первую неделю апреля в Кохтла-Ярве сгорел дом проэстонского журналиста Теэта Корстена, звучали подозрения о поджоге. Крайне тревожно, если не удастся опровергнуть подозрение в поджоге дома проэстонского журналиста и общественного деятеля», - подчеркивают депутаты.

Члены «Отечества» в форме запроса решили поинтересоваться у главы МВД, были ли основательно расследованы обстоятельства пожара и какие результаты расследования.

Поджог из-за политических взглядов?