Китайские «волки-воины» усомнились в суверенитете Эстонии. Кто они такие и как мыслят?

На прошлой неделе разразился дипломатический скандал, когда посол Китая поставил под сомнение суверенитет постсоветских стран. Этот посол является представителем направления китайской «дипломатии волков-воинов». Rus.Postimees анализировал, что стоит за их риторикой и чего можно ждать дальше от отношений КНР и ЕС.
На прошлой неделе посол Китая во Франции Лу Шайе в интервью, опубликованном на французском телеканале LCI, поставил под сомнение суверенитет бывших советских республик. По его словам, бывшие страны-республики Советского Союза не имеют никакого статуса, поскольку «нет международного договора, который бы материализовал их суверенитет».
МИДы Латвии, Литвы и Эстонии в понедельник вызвали китайских послов для разъяснений. 24 апреля МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах китайского посольства Мэн Цзяньхуа, чтобы выразить недовольство заявлениями посла КНР во Франции Лу Шайе.
Всем известно, что послы КНР не могут себе позволить высказываний, не согласующиеся с позицией Коммунистической партии Китая. С другой стороны, КНР все же сочла нужным от мнения посла Лу Шайе дистанцироваться. В связи с резкой реакции Китай незамедлительно принял меры, чтобы сгладить этот скандал.
«Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН», - заявил в понедельник представитель МИД Китая Мао Нинг на брифинге, в ходе которого его спросили, следует ли считать слова посла во Франции официальной позицией Китая.
Более того, текст интервью удалили со страницы посольства, а в заявлении МИД Китая сказано, что слова посла были не политическими, а личными высказываниями во время теледебатов и их не следует «толковать чрезмерно».
Нападение и отступление: что это было?
Известно, что посол Лу Шайе является одним из самых активных адептов китайской традиции дипломатии, которую называют «дипломатия волков-воинов» (Wolf warrior diplomacy).
Термин «волк-воин» в Китае используют официально, при этом агрессивная дипломатия получила свое название от пропагандистского боевика 2015 года, главной идеей которого был теглайн «Если кто-то нанесет вред Китаю, то он будет убит, где бы он ни скрывался».
Риторика, используемая «волками» - дипломатами и политиками - резко отличается от принятой ранее концепции Дэн Сяопина «скрывай собственный свет и расти в темноте». Новая дипломатия КП КНР очень агрессивна: резко осуждается любая критика китайского правительства, его политики и действий на международной арене.
Волки проверяют Европу на прочность
Rus.Postimees обратился за разъяснениями к китаисту, научному сотруднику Международного центра обороны и безопасности Рюуту Кальюла. По словам Кальюла, Лу Шайе – один из самых известных представителей «дипломатии волков-воинов» – и раньше выделялся своими агрессивными заявлениями.
«Другим хорошо известным примером является ныне свергнутый Чжао Лицзянь, - рассказывает Кальюла. - Дипломатия "волка-воина" призвана произвести впечатление и на руководство КНР, и на домашнюю аудиторию Китая. Цель состоит в том, чтобы показать третьим странам, так называемому глобальному югу, что Китай благодаря своему положению в мире может позволить себе такое поведение».
По мнению Кальюла, цель выступления Лу Шайе была в том, чтобы выяснить, как европейские страны отреагируют на подобное заявление, насколько они будут решительны в своем ответе, когда речь идет о суверенитете малых стран. «Вопрос о статусе Тайваня, безусловно, играет для КНР ключевую роль. Китай хотел проверить, как готовы реагировать европейские страны», - считает Кальюла.
Агрессивные высказывания могут навредить КНР
Сегодня агрессивная дипломатия «волков» стала создавать для самой КНР серьезные экономические риски, так как оказалось, что страны ЕС готовы реагировать более резко, чем ожидал Пекин.
Франция заявила о полной солидарности с суверенными странами бывшего СССР, а в Европарламенте призвали МИД страны выдворить китайского посла. До выдворения, скорее всего, не дойдет, но Италия уже собирается прекратить крупнейший и очень взаимовыгодный проект.
Италия – единственная страна G7, подписавшаяся в 2019 году соглашение в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь». Эта программа уже профинансировала проекты по всему миру на сумму 900 миллиардов долларов.
Италия является одним из крупнейших экономических партнеров Китая среди стран ЕС: третья по объему импортируемых из Китая товаров страна ЕС и четвертый крупнейший экспортер в Китай.
Сегодня премьер-министр Италии Джорджия Мелони пытается вывести страну из ее тесных отношений с Китаем. Bloomberg пишет, что правительство Италии размышляет над выходом из китайского проекта «Один пояс, один путь» из-за значительных политических рисков.
Россия - тоже бывшая часть СССР
Несмотря на всю агрессивность риторики Китая, страны Балтии могут не бояться каких-то действий с его стороны, ведь общей границы у нас нет. Зато у России общая граница с Китаем есть, и Россия - тоже страна бывшего Советского Союза. Тем не менее, российские власти никак на заявления посла Лу Шайе не отреагировали.
«Россия — большой друг Китая, и между двумя странами существует «безграничное партнерство», - объяснил ситуацию Рюут Кальюла. - После широкомасштабной агрессии России против Украины Китай и Россия провели несколько совместных военных учений, несколько раз встречались лидеры двух стран».
Для Китая важны сферы влияния, и он считает всю Восточную Европу сферой влияния России. России нужен Китай, чтобы поддерживать свою экономику, которая, в свою очередь, поддерживает работу российского военно-промышленного комплекса. Россия не будет реагировать даже на такие очевидные выпады чтобы не рисковать этим сотрудничеством.