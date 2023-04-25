Китайские «волки-воины» усомнились в суверенитете Эстонии. Кто они такие и как мыслят?

На прошлой неделе посол Китая во Франции Лу Шайе в интервью, опубликованном на французском телеканале LCI, поставил под сомнение суверенитет бывших советских республик. По его словам, бывшие страны-республики Советского Союза не имеют никакого статуса, поскольку «нет международного договора, который бы материализовал их суверенитет».

МИДы Латвии, Литвы и Эстонии в понедельник вызвали китайских послов для разъяснений. 24 апреля МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах китайского посольства Мэн Цзяньхуа, чтобы выразить недовольство заявлениями посла КНР во Франции Лу Шайе.

Все крупнейшие европейские СМИ написали о высказываниях Лу Шайе и о реакции на них официального Пекина. Фото: скриншот

Всем известно, что послы КНР не могут себе позволить высказываний, не согласующиеся с позицией Коммунистической партии Китая. С другой стороны, КНР все же сочла нужным от мнения посла Лу Шайе дистанцироваться. В связи с резкой реакции Китай незамедлительно принял меры, чтобы сгладить этот скандал.

«Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН», - заявил в понедельник представитель МИД Китая Мао Нинг на брифинге, в ходе которого его спросили, следует ли считать слова посла во Франции официальной позицией Китая.

Более того, текст интервью удалили со страницы посольства, а в заявлении МИД Китая сказано, что слова посла были не политическими, а личными высказываниями во время теледебатов и их не следует «толковать чрезмерно».