Посол Таллинна в Йыхви? Министр допускает обмен представителями между столицей и Ида-Вирумаа

Rus.Postimees задал министру по делам регионов уточняющие вопросы чтобы понять, не подрывает ли ожидаемое назначение отдельного представителя для Ида-Вирумаа идею единой Эстонии? Почему для отдельно взятой группы самоуправлений нужен некий посредник, который будет доносить их проблемы до правительства? Мадис Каллас отрицает всякий неравный подход к регионам.

«Я хочу встретиться со всеми сторонами, выслушать их видение, как мы можем еще больше помочь региональному развитию Ида-Вирумаа, Юго-Восточной Эстонии или островов, - рассказал нашему изданию министр Мадис Каллас. - Какую модель коммуникаций мы выберем выяснится после консультаций с местными самоупралениями. Всю информацию, которая до меня будет доведена на местах, я изложу системно и тогда будм их рассматривать».

По словам министра, он не делает ничего «для галочки» или для того, чтобы как можно скорее кого-нибудь назначить на должность представителя. За всяким моим предложением всегда стоит содержание и мне нужно время чтобы его оценить.

На вопрос Rus.Postimees, не создаст ли особое отношение к Ида-Вирумаа неравенство между регионами министр ответил, что именно для избежания перекосов или невнимания к отдельным уголкам страны и решено создать министерство.

«Неравенство в развитии регионов стало в Эстонии уже слишком заметным, - говорит министр. - Для меня как островитянина Сааремаа - «пуп Эстонии», так же как для жителей Северо-Востока Ида-Вирумаа - центральное место».

Кярдла, Хийумаа. Больница острова Хийумаа. Фото: Tairo Lutter