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Посол Таллинна в Йыхви? Министр допускает обмен представителями между столицей и Ида-Вирумаа

rus.postimees.ee
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Скоро в Йыхвиском волостном управлении появятся новые рабочие места.
Скоро в Йыхвиском волостном управлении появятся новые рабочие места. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Министр по делам регионов Мадис Каллас (Социал-демократическая партия) сообщил, что правительство может не только назначить своего спецпредставителя в Ида-Вирумаа, но и представителя Ида-Вирумаа в Таллинне. Rus.Postimees выяснил, что думают политики из разных партий о таком «особом статусе» Северо-Восточного региона на фоне остальных регионов Эстонии. 

О желании создать должность специального представителя правительства в Ида-Вирумаа члены коалиции впервые сообщили после выборов. Идея тогда вызвала активное обсуждение, в том числе обычные люди высказали свое мнение на странице Rus.Postimees. Не обошли вниманием этот вопрос и политики. 

Первой реакцией мэра Нарвы Катри Райк на новость о решении создать пост спецпредставителя правительства в Ида-Вирумаа были слова о том, что она испытывает очень смешанные чувства. С одной стороны хорошо, что на регион обратят внимание, но с другой, возникает ощущение, что специальный представитель мог потребоваться только специальному региону.

Сегодня новоназначенный министр по делам регионов Мадис Каллас пошел дальше и сообщил, что не исключено назначение «посла Северо-Востока» в Таллинне. В интервью для ERR Каллас сообщил, что партнеры по коалиции обсудят, как самоуправления и предприниматели Ида-Вирумаа могут быть представлены в столице и наоборот: как правительство может быть лучше представлено в Ида-Вирумаа. 

Новый министр по делам регионов Мадис Каллас раньше руководил Сааремаа.
Новый министр по делам регионов Мадис Каллас раньше руководил Сааремаа. Фото: Pilt videost

Желание правительства назначить представителя для Ида-Вирумаа (и от Ида-Вирумаа в столице!) вызывает предположение, что как минимум два обстоятельства могут правительство к этому подталкивать. Во-первых, результаты выборов напугали крупные партии. В Ида-Вирумаа оказалось слишком много протестных голосов, которые достались откровенно прокремлевскому движению Koos.

Во-вторых, политики не раз упоминали что программа справедливого перехода потребует выделения серьезных инвестиций, что требует особого внимания к региону, который их получит. Однако, если это правда, то правительство демонстрирует некоторое недоверие к местным предпринимателям и самоуправлениям. 

Rus.Postimees задал министру по делам регионов уточняющие вопросы чтобы понять, не подрывает ли ожидаемое назначение отдельного представителя для Ида-Вирумаа идею единой Эстонии? Почему для отдельно взятой группы самоуправлений нужен некий посредник, который будет доносить их проблемы до правительства? Мадис Каллас отрицает всякий неравный подход к регионам.

«Я хочу встретиться со всеми сторонами, выслушать их видение, как мы можем еще больше помочь региональному развитию Ида-Вирумаа, Юго-Восточной Эстонии или островов, - рассказал нашему изданию министр Мадис Каллас. - Какую модель коммуникаций мы выберем выяснится после консультаций с местными самоупралениями. Всю информацию, которая до меня будет доведена на местах, я изложу системно и тогда будм их рассматривать». 

По словам министра, он не делает ничего «для галочки» или для того, чтобы как можно скорее кого-нибудь назначить на должность представителя. За всяким моим предложением всегда стоит содержание и мне нужно время чтобы его оценить. 

На вопрос Rus.Postimees, не создаст ли особое отношение к Ида-Вирумаа неравенство между регионами министр ответил, что именно для избежания перекосов или невнимания к отдельным уголкам страны и решено создать министерство. 

«Неравенство в развитии регионов стало в Эстонии уже слишком заметным, - говорит министр. - Для меня как островитянина Сааремаа - «пуп Эстонии», так же как для жителей Северо-Востока Ида-Вирумаа - центральное место».

Кярдла, Хийумаа. Больница острова Хийумаа.
Кярдла, Хийумаа. Больница острова Хийумаа. Фото: Tairo Lutter

По словам министра, сейчас решено начать с особого представителя для Ида-Вирумаа, так как это записано в коалиционном договоре. Сам он ранее занимал должность министра окружающей среды и считает, что хорошо знаком с основными проблемами этого региона. При этом Мадис Каллас хотел бы, чтобы в будущем такое же отдельное внимание получили острова Сааремаа и Хийумаа.  

«Все регионы Эстонии заслуживают большого внимания, - уверяет министр. - Ида-Вирумаа - это только первый шаг в государственном подходе к регионам». 

Соратники по коалиции идеи министра пока не комментируют. Представитель по связям с общественностью Партии реформ Каяр Касе на вопросы Rus.Postimees о представителях для Северо-Востока и от Северо-Востока ответил, что сейчас не может предложить прессе комментарий по этому поводу. «Министр по делам регионов сейчас занимается содержательным наполнением этой должности. Когда он выйдет с конкретными планами, тогда их можно будет комментировать».  

Оппозиционеры критикуют идею представительства

Депутат Рийгикогу от Центристской партии Мария-Юферева Скуратовски прокомментировала для Rus.Postimees тему подробнее, но подчеркнула, что речь идет пока о предложениях министра, которые еще официально не объявлены, а только обсуждаются в СМИ. Тем не менее, мнение об иеях министра уже можно составить. 

«Во-первых, этот представитель правительства в Ида-Вирумаа, по моему мнению - ненужное бюрократическое звено между Ида-Вирумаа и правительством, - сказала Юферева-Скуратовски. - Во-вторых, я считаю, что правительство тем самым продемонстрирует некое недоверие к этому региону. То, что подобные предложения подчеркивают какой-то особый статус этого региона в глазах правительства - это факт. По моему ощущение этот статус носит скорее некую негативную окраску». 

Мария Юферева-Скуратовски выступает в Рийгикогу 17.10.2022. 
Мария Юферева-Скуратовски выступает в Рийгикогу 17.10.2022. Фото: Tairo Lutter

«Понятно, что после выборов все обратили внимание на регион, где было столько протестных голосов людей, которые вроде голосовали за какой-то "нейтралитет Эстонии", хотя мы понимаем, что это в реальности значит, - объясняет свои подозрения депутат. - Это реальная проблема, но как ее может решить спецпредставитель? Проблему недоверия к государству решит только изменение условий жизни: дополнительные рабочие места, улучшение среды обитания, новые дома и другие положительные изменения».

По словам Юферевой-Скуратовски, региону нужен как бы не какой-то дополнительный «поводырь», а нужен министр, который будет помогать решать конкретные вопросы, связанные с инвестициями и строительством каких то крупных объектов.

«Я месяц назад ездила на Северо-Восток, мы встречались с руководителями волостей, а это представители самых разных партий. Практически все они говорили о том, что они не понимают, зачем этот представитель нужен, - рассказала депутат от ЦП. - Они хотели бы общаться с правительством напрямую, без посредников. Есть опасение, что информация по пути будет исчезать или искажаться, как всегда бывает, когда звеньев в цепочке больше».

Например, региону очень нужны инвестиции, потому что есть огромная проблема с жилым фондом. Он настолько устаревший и непривлекательный, что у руководителей волостей Ида-Вирумаа возникает вопрос, как привлекать специалистов и учителей? Где они будут жить? «Кроме того, возникает вопрос, почему столько внимания именно Ида-Вирумаа, ведь есть много других мест в Эстонии, которые также нуждаются в таком пристальном внимании», - считает Юферева-Скуратовски. 

Специальные представители правительства в Ида-Вирумаа в 1990-х годах

С августа 1991 года по январь 1992 года специальным представителем правительства Эстонии был тогдашний министр транспорта Тийт Вяхи. С апреля по октябрь 1992 года была создана Нарвская правительственная комиссия, председателем которой был Рийво Синиярве, а секретарем - советник правительства Аймар Альтосаар.

С октября 1992 года по август 1993 года была создана правительственная комиссия по Ида-Вирумаа, председателями которой были министр окружающей среды Андрес Таранд и советник правительства Аймар Альтосаар. 

С мая по август 1993 года Индрек Таранд был специальным представителем правительства в Нарве.

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