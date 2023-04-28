Посол Таллинна в Йыхви? Министр допускает обмен представителями между столицей и Ида-Вирумаа

Министр по делам регионов Мадис Каллас (Социал-демократическая партия) сообщил, что правительство может не только назначить своего спецпредставителя в Ида-Вирумаа, но и представителя Ида-Вирумаа в Таллинне. Rus.Postimees выяснил, что думают политики из разных партий о таком «особом статусе» Северо-Восточного региона на фоне остальных регионов Эстонии.
О желании создать должность специального представителя правительства в Ида-Вирумаа члены коалиции впервые сообщили после выборов. Идея тогда вызвала активное обсуждение, в том числе обычные люди высказали свое мнение на странице Rus.Postimees. Не обошли вниманием этот вопрос и политики.
Первой реакцией мэра Нарвы Катри Райк на новость о решении создать пост спецпредставителя правительства в Ида-Вирумаа были слова о том, что она испытывает очень смешанные чувства. С одной стороны хорошо, что на регион обратят внимание, но с другой, возникает ощущение, что специальный представитель мог потребоваться только специальному региону.
Сегодня новоназначенный министр по делам регионов Мадис Каллас пошел дальше и сообщил, что не исключено назначение «посла Северо-Востока» в Таллинне. В интервью для ERR Каллас сообщил, что партнеры по коалиции обсудят, как самоуправления и предприниматели Ида-Вирумаа могут быть представлены в столице и наоборот: как правительство может быть лучше представлено в Ида-Вирумаа.
Желание правительства назначить представителя для Ида-Вирумаа (и от Ида-Вирумаа в столице!) вызывает предположение, что как минимум два обстоятельства могут правительство к этому подталкивать. Во-первых, результаты выборов напугали крупные партии. В Ида-Вирумаа оказалось слишком много протестных голосов, которые достались откровенно прокремлевскому движению Koos.
Во-вторых, политики не раз упоминали что программа справедливого перехода потребует выделения серьезных инвестиций, что требует особого внимания к региону, который их получит. Однако, если это правда, то правительство демонстрирует некоторое недоверие к местным предпринимателям и самоуправлениям.
Rus.Postimees задал министру по делам регионов уточняющие вопросы чтобы понять, не подрывает ли ожидаемое назначение отдельного представителя для Ида-Вирумаа идею единой Эстонии? Почему для отдельно взятой группы самоуправлений нужен некий посредник, который будет доносить их проблемы до правительства? Мадис Каллас отрицает всякий неравный подход к регионам.
«Я хочу встретиться со всеми сторонами, выслушать их видение, как мы можем еще больше помочь региональному развитию Ида-Вирумаа, Юго-Восточной Эстонии или островов, - рассказал нашему изданию министр Мадис Каллас. - Какую модель коммуникаций мы выберем выяснится после консультаций с местными самоупралениями. Всю информацию, которая до меня будет доведена на местах, я изложу системно и тогда будм их рассматривать».
По словам министра, он не делает ничего «для галочки» или для того, чтобы как можно скорее кого-нибудь назначить на должность представителя. За всяким моим предложением всегда стоит содержание и мне нужно время чтобы его оценить.
На вопрос Rus.Postimees, не создаст ли особое отношение к Ида-Вирумаа неравенство между регионами министр ответил, что именно для избежания перекосов или невнимания к отдельным уголкам страны и решено создать министерство.
«Неравенство в развитии регионов стало в Эстонии уже слишком заметным, - говорит министр. - Для меня как островитянина Сааремаа - «пуп Эстонии», так же как для жителей Северо-Востока Ида-Вирумаа - центральное место».
По словам министра, сейчас решено начать с особого представителя для Ида-Вирумаа, так как это записано в коалиционном договоре. Сам он ранее занимал должность министра окружающей среды и считает, что хорошо знаком с основными проблемами этого региона. При этом Мадис Каллас хотел бы, чтобы в будущем такое же отдельное внимание получили острова Сааремаа и Хийумаа.
«Все регионы Эстонии заслуживают большого внимания, - уверяет министр. - Ида-Вирумаа - это только первый шаг в государственном подходе к регионам».
Соратники по коалиции идеи министра пока не комментируют. Представитель по связям с общественностью Партии реформ Каяр Касе на вопросы Rus.Postimees о представителях для Северо-Востока и от Северо-Востока ответил, что сейчас не может предложить прессе комментарий по этому поводу. «Министр по делам регионов сейчас занимается содержательным наполнением этой должности. Когда он выйдет с конкретными планами, тогда их можно будет комментировать».
Оппозиционеры критикуют идею представительства
Депутат Рийгикогу от Центристской партии Мария-Юферева Скуратовски прокомментировала для Rus.Postimees тему подробнее, но подчеркнула, что речь идет пока о предложениях министра, которые еще официально не объявлены, а только обсуждаются в СМИ. Тем не менее, мнение об иеях министра уже можно составить.
«Во-первых, этот представитель правительства в Ида-Вирумаа, по моему мнению - ненужное бюрократическое звено между Ида-Вирумаа и правительством, - сказала Юферева-Скуратовски. - Во-вторых, я считаю, что правительство тем самым продемонстрирует некое недоверие к этому региону. То, что подобные предложения подчеркивают какой-то особый статус этого региона в глазах правительства - это факт. По моему ощущение этот статус носит скорее некую негативную окраску».
«Понятно, что после выборов все обратили внимание на регион, где было столько протестных голосов людей, которые вроде голосовали за какой-то "нейтралитет Эстонии", хотя мы понимаем, что это в реальности значит, - объясняет свои подозрения депутат. - Это реальная проблема, но как ее может решить спецпредставитель? Проблему недоверия к государству решит только изменение условий жизни: дополнительные рабочие места, улучшение среды обитания, новые дома и другие положительные изменения».
По словам Юферевой-Скуратовски, региону нужен как бы не какой-то дополнительный «поводырь», а нужен министр, который будет помогать решать конкретные вопросы, связанные с инвестициями и строительством каких то крупных объектов.
«Я месяц назад ездила на Северо-Восток, мы встречались с руководителями волостей, а это представители самых разных партий. Практически все они говорили о том, что они не понимают, зачем этот представитель нужен, - рассказала депутат от ЦП. - Они хотели бы общаться с правительством напрямую, без посредников. Есть опасение, что информация по пути будет исчезать или искажаться, как всегда бывает, когда звеньев в цепочке больше».
Например, региону очень нужны инвестиции, потому что есть огромная проблема с жилым фондом. Он настолько устаревший и непривлекательный, что у руководителей волостей Ида-Вирумаа возникает вопрос, как привлекать специалистов и учителей? Где они будут жить? «Кроме того, возникает вопрос, почему столько внимания именно Ида-Вирумаа, ведь есть много других мест в Эстонии, которые также нуждаются в таком пристальном внимании», - считает Юферева-Скуратовски.
Специальные представители правительства в Ида-Вирумаа в 1990-х годах
С августа 1991 года по январь 1992 года специальным представителем правительства Эстонии был тогдашний министр транспорта Тийт Вяхи. С апреля по октябрь 1992 года была создана Нарвская правительственная комиссия, председателем которой был Рийво Синиярве, а секретарем - советник правительства Аймар Альтосаар.
С октября 1992 года по август 1993 года была создана правительственная комиссия по Ида-Вирумаа, председателями которой были министр окружающей среды Андрес Таранд и советник правительства Аймар Альтосаар.
С мая по август 1993 года Индрек Таранд был специальным представителем правительства в Нарве.