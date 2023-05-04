МВД прекратило дисциплинарное производство в отношении Эльмара Вахера

Министерство внутренних дел прекратило дисциплинарное производство в отношении бывшего главы Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмара Вахера в связи с истечением срока его службы.
Прекращение производства не оценивает, нарушал или не нарушал Вахер, в отношении которого ведется уголовное расследование, свои служебные обязанности. Дисциплинарное производство может быть начато только в отношении должностного лица, состоящего в служебных отношениях, но последний день работы Эльмара Вахера на посту генерального директора PPA был 2 мая.
3 мая 2018 года правительство назначило Эльмара Вахера на должность генерального директора PPA сроком на пять лет, то есть до 2 мая текущего года. Поскольку это срочные служебные отношения, предусмотренные Законом о государственной службе, они заканчиваются, когда подходит к концу срок трудовых отношений.
Согласно Закону о публичной службе, дисциплинарным проступком является виновное нарушение служебных обязанностей. Из Закона о публичной службе следует, что дисциплинарное производство может начинаться, осуществляться и налагаться наказания только в рамках государственной службы и доверительных отношений.
В случае прекращения служебных отношений обладателя государственной власти с должностным лицом дисциплинарное производство в связи с нарушением служебных обязанностей не может быть осуществлено, так как отсутствуют правоотношения, на которые могут распространяться обязанности. Следовательно, дисциплинарное производство возможно только тогда, когда лицо находится на службе.
Что произошло?
Утром 21 марта Полиция безопасности предъявила подозрение в мошенничестве Ээрику Хельдна, начальнику таможенного отдела Налогово-таможенного департамента, и подозрение в пособничестве мошенничеству Эльмару Вахеру. Согласно подозрению, по просьбе Ээрика Хельдна и при участии Эльмара Вахера в апреле 2019 года первый был для вида принят на службу в Департамент полиции и погранохраны, и в тот же день временно переведен в структурное подразделение Сил обороны, где он фактически проработал уже год.
Согласно подозрению, Ээрик Хельдна в мае 2022 года подал в Департамент социального страхования заявление о назначении пожизненной пенсии за выслугу лет. Департамент социального страхования удовлетворил заявление. Основанием для заявления на получение пенсии стали документы, отражающие, в том числе, якобы службу Ээрика Хельдна в полиции в течение двух лет. Без этих данных Ээрик Хельдна не имел бы за плечами необходимого для получения пенсии за выслугу лет 25-летнего трудового стажа в полиции.
Речь идет о предварительном подозрении, суть которого может измениться в ходе следствия. «Хотя по-человечески понятно желание получать полицейскую пенсию, которая значительно выше пенсии по старости, так называемая специальная пенсия предназначена для тех, кто внес вклад в свою страну в объеме, отвечающем требованиям, предъявляемым при назначении специальной пенсии», – заявила госпрокурор Мария Энтсик.
Эльмар Вахер своей вины в произошедшем не видит.
Судебное разбирательство проводится Полицией безопасности под руководством Государственной прокуратуры.