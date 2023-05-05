ФСБ заявляет об аресте гражданина Словакии, который нырнул в Нарву в Эстонии, а вынырнул в России

О задержании гражданина Словакии пресс-служба пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщила 5 мая. Чекисты утверждают, что мужчину в гидрокостюме задержали прямо на берегу Нарвы. Российские СМИ, цитируют утверждения спецслужб, что границу мужчина пересек вплавь, а личные вещи переправил в рюкзаке, используя плавательный круг.

Зачем это все понадобилось делать гражданину страны ЕС, никак не уточняется, но сказано, что этот водолаз стал фигурантом уголовного дела и был арестован в среду 3 мая.

«Пограничным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы РФ")», - говорится в сообщении.

По этой статье мужчине грозит до двух лет принудительных работ, или лишения свободы. Однако, в пресс-релизе ФСБ утверждается, что иностранец может задержаться в российских тюрьмах на шесть лет. В действующей редакции российского уголовного кодекса такая санкция предусмотрена для нарушителя правил пересечения границ только если он действовал «по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения». О напарниках водолаза, или насилии с его стороны в отношении сотрудников ФСБ не сообщается.

Российские СМИ уточняют, что пограничная служба проинформировала об инциденте эстонскую сторону. Rus.Postimees обратился за комментариями в департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA).

Сразу после этой новости пограничная служба ФСБ России обратилась к жителям Ленинградской области.