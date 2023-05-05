Беларусь внезапно ввела пограничный контроль на границе с Россией

Пограничники Беларуси останавливают все машины, которые едут в страну из России. Пассажиров обыскивают. Документы копируют.
Погранкомитет Беларуси выставил шлагбаумы и заградительные ленты с шипами на трассах, связывающих страну с Россией. Погранконтроль для россиян вернулся вечером 4 мая, сообщает издание «Зеркало».
Заграждения замечены на трассах связывающих Беларусь и с Брянской областью, и со Смоленской. Россия граничит с Беларусью и в Псковской области, но оттуда сообщений пока не поступало.
«Подобное происходит и на трассе М1 у границы. Возле страховых киосков вечером в четверг начали работы и уже поставили погранпункт: пара вагончиков для пограничников, четыре шлагбаума, заградительная лента с шипами», - пишет издание.
В погранкомитете Беларуси в ответ на вопросы журналистов сослались на законодательство.
«Согласно законодательству об органах пограничной службы, на въезде в Республику Беларусь сейчас будет вестись проверка документов», - ответили «Зеркалу» в Гомельской погрангруппе. На горячей линии Госпогранкомитета сослались на мероприятия «в рамках выполнения ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией». Как долго будет действовать тотальный досмотр россиян на взъезд в страну, не известно. «До особого распоряжения», - сказал собеседник журналистов.
Региональные Telegram-каналы сообщают 5 мая о километровых очередях, которые появились на въезде в Беларусь из РФ.
«Тщательно проверяют в первую очередь россиян, - уточняет очевидцы. - Проверка на стороне РБ, всех выгоняют из машин, обыскивают и записывают документы».
Официальных комментариев от Госпогранкомитета Беларуси не поступало. Единственное сообщение на сайте ведомства от 5 мая рассказывает о том, что «латвийские силовики переместили труп беженца на белорусскую территорию». Нет разъяснений и от пограничного управления ФСБ России.
Традиционно между Россией и Беларусью границы были открыты. Пограничники Минска иногда выборочно останавливали автомобили из РФ. Еще в марте Лукашенко заявлял, что дружба с Путиным позволит вернуть в страну ядерное оружие.
Ранее в пятницу пограничное управление ФСБ России выступило с предупреждением к жителям приграничных с Эстонией и Финляндией населенных пунктов.
«Просим жителей приграничных населенных пунктов Ленинградской области при выходе из дома иметь при себе документы, удостоверяющие личность, во избежание возможных недоразумений, а также с пониманием отнестись к неудобствам, которые могут возникнуть в ходе осуществления режимных мероприятий», - сказано в сообщении.
Проверять документы у жителей приграничных территорий помимо сотрудников ФСБ будут полицейские и Росгвардия.
В среду стало известно, что за год количество жителей Эстонии, которые ездят в РФ, выросло в два раза.