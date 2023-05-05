Беларусь внезапно ввела пограничный контроль на границе с Россией

Погранкомитет Беларуси выставил шлагбаумы и заградительные ленты с шипами на трассах, связывающих страну с Россией. Погранконтроль для россиян вернулся вечером 4 мая, сообщает издание «Зеркало».

Заграждения замечены на трассах связывающих Беларусь и с Брянской областью, и со Смоленской. Россия граничит с Беларусью и в Псковской области, но оттуда сообщений пока не поступало.

«Подобное происходит и на трассе М1 у границы. Возле страховых киосков вечером в четверг начали работы и уже поставили погранпункт: пара вагончиков для пограничников, четыре шлагбаума, заградительная лента с шипами», - пишет издание.

В погранкомитете Беларуси в ответ на вопросы журналистов сослались на законодательство.

«Согласно законодательству об органах пограничной службы, на въезде в Республику Беларусь сейчас будет вестись проверка документов», - ответили «Зеркалу» в Гомельской погрангруппе. На горячей линии Госпогранкомитета сослались на мероприятия «в рамках выполнения ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией». Как долго будет действовать тотальный досмотр россиян на взъезд в страну, не известно. «До особого распоряжения», - сказал собеседник журналистов.

Региональные Telegram-каналы сообщают 5 мая о километровых очередях, которые появились на въезде в Беларусь из РФ.

«Тщательно проверяют в первую очередь россиян, - уточняет очевидцы. - Проверка на стороне РБ, всех выгоняют из машин, обыскивают и записывают документы».