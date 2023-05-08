Фото ⟩ Новая антивоенная акция? Надпись на асфальте сравнивает Нарву с Мариуполем

Надпись очевидно является отсылкой к произошедшему в прошлом году в Мариуполе, когда российские войска разбомбили здание драмтеатра. Позднее по всему миру разлетелись спутниковые снимки, которые свидетельствуют, что перед и позади здания драматического театра в Мариуполе были надписи заглавными буквами «Дети» для пилотов авиации. В результате удара погибли сотни людей, в основном женщины и дети.

Напомним, что это не первая арт-акция в Нарве за последнее время. 14 апреля на месте памятника-танка в Нарве появилось граффити с грозным приветом от «русского мира»: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим». Через два дня нарвский арт-активист Владимир Каштан выступил с покаянием за свои действия.

«Моя акция – это симуляция альтернативного развития истории с эмоциональным включением аудитории. Что если бы нам сразу выложили всё как есть, как это сделал Татарский в Кремле своим торжествующим "всех победим, всех убьём, всех, кого надо, ограбим! Всё будет, как мы любим!" Как бы вы отреагировали? Что, если бы через три дня, не достигнув желаемого результата, другой Владимир Владимирович – не я! – признался, что стало только хуже, и понес наказание за то, что впутал всех в этот переплет? Это иллюстрация того, что, убивая других, мы убиваем себя, как это и произошло с Татарским», - рассказал он Rus.Postimees. Полное интервью с автором скандального граффити можно прочитать здесь.