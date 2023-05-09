Теперь в Эстонии по случаю 9 мая наказывают за нейтральное слово на асфальте? Или все-таки нет?

Однако ценность нашей культуры, общества и государства основана на принципах демократии, свободы личности и уважения к мнению другого. Переход к тактике «молчите, вас не спрашивали» и «мы знаем лучше, что хорошо для народа и государства» подрывает включение гражданина в дела государства, чувство причастности и патриотическое чувство, которое поддерживалось на более ранних этапах становления республики. Это чувство кажется простым: я часть моей страны, я и все мы ответственны за ее судьбу, и можем на нее влиять. Поэтому важно все подобные случаи ограничений (даже из самых благих побуждений) освещать, обсуждать, давать слово разным голосам. Иначе будет невозможно избежать раскола в обществе, без сомнения, делающего страну более уязвимой.

Евгений Криштафович

юрист (Партия реформ)

Юрист Евгений Криштафович. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Нанесение антивоенной надписи краской на асфальте в городском парке будет очень сложно квалифицировать как нарушение общественного порядка. Эта статья подразумевает поведение, беспокоящее другое лицо или подвергающее это лицо опасности. Опасности эта надпись никого точно не подвергает. Если же в Нарве найдется лицо, которое «обеспокоено» антивоенным характером акции, или недовольно, например, тем, что в этом действии содержится явная отсылка к военным преступлениям, совершенным вооруженными силами РФ против мирных жителей Мариуполя, то вопросы могут возникнуть скорее к «обеспокоенному лицу», чем к акционисту.