Эстонская писательница после 9 мая в Нарве: сначала я очень боялась!

Выступившая 9 мая в Нарве на конференции о новейшей истории писательница и режиссер Имби Паю признает, что у нее были предубеждения, и она даже боялась ездить в Нарву, но сейчас она регулярно выступает в Ида-Вирумаа и всегда получает позитивный опыт.
По словам Паю, в первой половине дня в Нарве было очень тихо.
«Я посмотрела на путинистов на той стороне реки Нарова, там рядом с установленной сценой стояли с собаками людьми в черном и смотрели в сторону Эстонию. Им в ответ большой плакат на стене Нарвской крепости гласил: «Путин - военный преступник!» Наши пограничники тоже приезжали, смотрели на них в бинокль. На эстонской стороне не было ни собак, ни оружия, ни людей в черном. С нашей стороны было несколько пожилых людей с серьезными лицами», - рассказала Паю.
Она похвалила мэра Катри Райк и директора школы Ирене Кяосаар. «Они делают в Нарве большую работу, создавая город, школу и поддерживают мир и спокойствие», - сказала писательница.
Паю вспомнила, как сильно она раньше боялась выступать в Нарве. «Это было много лет назад, когда отделение русской литературы пригласило меня представить книгу "Отвергнутые воспоминания", которая тогда только вышла на русском языке. Они пригласили меня выступить 10 мая. Я вечером посмотрела новости, увидела красные флаги и людей, которые маршировали по улице в солдатской форме. У меня началась самая настоящая паника и я сказала, что не приеду», - вспоминает Паю.
Она признает, что директор библиотеки сумела ее переубедить, и она все же отправилась 10 мая выступать в Нарву, хотя чувствовала большое опасение.
«И что же случилось: в зале было 40 человек, все русскоязычные, один мужчина и 39 женщин. Они все читали мою книгу, среди них были марийцы, ингерманландцы, евреи, украинцы, и все они хотели говорить. Моя книга тронула их, так как я писала не только об эстонцах, я писала в общем, раскрывала почерк зла, его систему. И должна сказать, это была очень эмоциональная встреча», - призналась Паю.
По словам писательницы, личный опыт, который она получила от общения с людьми напрямую, значительно отличался от медиа-картинки, которую она получила из телевизора.
«После этого я бывала и в школе Силламяэ, и на мероприятии в годовщину мартовских депортаций в Нарве. Я всегда находила хороший контакт с молодежью. Это зависит от того, о чем я говорю, об идеологии или о ценностях. У меня изначально был страх в отношении Нарвы, но потом я увидела, что там тоже есть русскоязычные люди, которые знают, что за система это была, как сталинизм манипулировал людьми. И тогда мы нашли общий язык», - утверждает Паю.
Образовательное и молодежное объединение «Открытая Республика» организовало в Нарвском Колледже 9 мая открытую конференцию, посвященную Дню Европы: «История, которая объединяет». О понимании новейшей истории и обучении ей в школе говорили историк и мэр Катри Райк, писательница и режиссер Имби Паю, директора новых государственных гимназий Нарвы Тейви Габриэль и Ирене Кяосаар, а также учитель истории и обществоведения Павел Найденов.