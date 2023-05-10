Эстонская писательница после 9 мая в Нарве: сначала я очень боялась!

По словам Паю, в первой половине дня в Нарве было очень тихо.

«Я посмотрела на путинистов на той стороне реки Нарова, там рядом с установленной сценой стояли с собаками людьми в черном и смотрели в сторону Эстонию. Им в ответ большой плакат на стене Нарвской крепости гласил: «Путин - военный преступник!» Наши пограничники тоже приезжали, смотрели на них в бинокль. На эстонской стороне не было ни собак, ни оружия, ни людей в черном. С нашей стороны было несколько пожилых людей с серьезными лицами», - рассказала Паю.

Она похвалила мэра Катри Райк и директора школы Ирене Кяосаар. «Они делают в Нарве большую работу, создавая город, школу и поддерживают мир и спокойствие», - сказала писательница.

Паю вспомнила, как сильно она раньше боялась выступать в Нарве. «Это было много лет назад, когда отделение русской литературы пригласило меня представить книгу "Отвергнутые воспоминания", которая тогда только вышла на русском языке. Они пригласили меня выступить 10 мая. Я вечером посмотрела новости, увидела красные флаги и людей, которые маршировали по улице в солдатской форме. У меня началась самая настоящая паника и я сказала, что не приеду», - вспоминает Паю.

Она признает, что директор библиотеки сумела ее переубедить, и она все же отправилась 10 мая выступать в Нарву, хотя чувствовала большое опасение.