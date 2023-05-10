«Силовики это прекратят». Кремль задет словами Пригожина о «счастливом дедушке»

В Кремле всерьез обеспокоены выпадами шефа ЧВК «Вагнер» в адрес «дедушки», который может оказаться «мудаком». Если Пригожин продолжит публичную критику военного руководства, его действия могут прекратить силой.
Шеф ЧВК Вагнер уже несколько дней публично критикует высшее военное руководство российской армии и регулярно говорит о некоем «дедушке», который прибывает в неадеквате.
5 мая он выругался матом в адрес министра обороны Сергея Шойгу и его заместителя Валерия Герасимова, требуя боеприпасы для своих наемников в Бахмуте.
9 мая Пригожин заявил, что обещанные снаряды ему так и не дали, и назвал мудаком человека, от которого зависит решение военных вопросов. При этом имя этого «дедушки» главарь путинских наемников не назвал.
«А счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране? Если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка - законченный мудак?» - артикулировал на камеры Пригожин в главный для российской пропаганды государственный праздник РФ.
В конце апреля бывший повар Путина критиковал неких карликов, которые его игнорируют.
«Сидит клоун, как мы это называем ККД - "клуб капризных дедушек" или три К - "клуб капризных карликов". И вот сидят эти капризные карлики, и никто из них тебя не примет», - пару недель назад сокрушался разыскиваемый властями США военный преступник.
В администрации президента РФ слова Пригожина восприняли как «серьезную угрозу».
«Конечно, он может потом сказать, что это Шойгу или абстрактный обыватель, но люди делают понятные выводы», - цитирует издание «Медуза» своих анонимных собеседников знакомых с реакцией Кремля на поведение Пригожина.
Собеседники этого СМИ уточняют, что если так пойдет дальше, это точно прекратят официальные силовики.
Стоит напомнить, что в этом контексте в РФ популярны шутки про деда, который получит по попе, если не будет пить таблетки. При этом российские суды регулярно штрафуют критиков Путина, которые позволяют себе оскорбления в адрес российского президента в социальных сетях.
Уже после сообщений о том, что Кремль обеспокоен намеками Пригожина, шеф ЧВК «Вагнер», заявил, что под дедушками он имел в виду не Путина, а бывшего заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению Михаила Мизинцева и первого заместителя министра обороны Романа Герасимова.
«Евгений Пригожин далеко не дурак. Он знает о судьбе полевых командиров первой фазы украинской войны 2014-2015 годов. Их всех перебили. Пригожин понимает, что его могут спасти три вещи - личная преданность Владимиру Путину, его персональная гвардия наемников, которых он не бросает в бой, и публичность. Именно поэтому он сам старается все время держаться на виду. Он стал лицом этой войны, он популярен в определенных патриотических кругах. Поэтому его нельзя просто так взять и убить, как это сделали с Гиви, Моторолой и Захарченко. Начнутся вопросы: как же вышло, что погиб патриот, правдоруб и лихой полевой командир? Пригожин знает, что важнейшее для него оружие - это пиар, и он его использует каждый день», - объяснял Rus.Postimees феномен поведения Пригожина специалист по петербургской политике, автор Telegram-канала «Занимательная конспирология», независимый журналист Сергей Ковальченко.