«Силовики это прекратят». Кремль задет словами Пригожина о «счастливом дедушке»

Собеседники этого СМИ уточняют, что если так пойдет дальше, это точно прекратят официальные силовики. Стоит напомнить, что в этом контексте в РФ популярны шутки про деда, который получит по попе, если не будет пить таблетки. При этом российские суды регулярно штрафуют критиков Путина, которые позволяют себе оскорбления в адрес российского президента в социальных сетях.

Уже после сообщений о том, что Кремль обеспокоен намеками Пригожина, шеф ЧВК «Вагнер», заявил, что под дедушками он имел в виду не Путина, а бывшего заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению Михаила Мизинцева и первого заместителя министра обороны Романа Герасимова.



«Евгений Пригожин далеко не дурак. Он знает о судьбе полевых командиров первой фазы украинской войны 2014-2015 годов. Их всех перебили. Пригожин понимает, что его могут спасти три вещи - личная преданность Владимиру Путину, его персональная гвардия наемников, которых он не бросает в бой, и публичность. Именно поэтому он сам старается все время держаться на виду. Он стал лицом этой войны, он популярен в определенных патриотических кругах. Поэтому его нельзя просто так взять и убить, как это сделали с Гиви, Моторолой и Захарченко. Начнутся вопросы: как же вышло, что погиб патриот, правдоруб и лихой полевой командир? Пригожин знает, что важнейшее для него оружие - это пиар, и он его использует каждый день», - объяснял Rus.Postimees феномен поведения Пригожина специалист по петербургской политике, автор Telegram-канала «Занимательная конспирология», независимый журналист Сергей Ковальченко.