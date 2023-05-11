Гражданин РФ, напавший в Нарве на активиста с украинским флагом, получил условный срок

Нарвитянин, который 9 мая напал на активиста с украинским флагом, сегодня был приговорен к одному году и трем месяцам лишения свободы условно. По данным Rus.Postimees, нападавший является гражданином России.
59-летний мужчина, не имеющий судимостей, был обвинен в нарушении общественного порядка.
«Он признал, что поступил неправильно и сожалеет о случившемся», - сказала Rus.Postimees советник по связям с общественностью прокуратуры Кристийна Кивари.
В связи с серьезным нарушением общественного порядка было заключено соглашение о признании вины, в результате которого нападавший был приговорен к условному лишению свободы сроком на один год и три месяца с испытательным сроком в один год и девять месяцев. Он также должен оплатить судебные издержки в размере 687,75 евро и пройти социальную программу. Соглашение было подтверждено судом.
В прокуратуре добавили, что против нападавшего также возбуждено дело о проступке из-за ношения георгиевской ленточки.
Днем 9 мая на Нарвском променаде произошло нападение на молодого человека с украинским флагом. Нападению подвергся активист и блогер Даниил Куракин.
«События произошли где-то после трех часов дня. Молодой человек встал на бортик лестницы Гана и развернул в сторону Ивангорода флаг Украины. Буквально через минуту к нему подошла толпа людей, которые стали вырывать у него флаг. Один из них столкнул его с бортика на лестницу, начал на него громко кричать. Однако вскоре приехала полиция и арестовала агрессора. Парень кричал, что у нападавшего была запрещенная символика», - рассказал Rus.Postimees очевидец.
«Эта идея пришла ко мне сразу, как я узнал, что на ивангородской стороне будет вот этот вот "победобесный" концерт с экранами. Меня возмутил тот факт, что они смеют навязывать нам свою рашистскую идеологию», - объяснил в интервью Rus.Postimees Куракин, зачем он решился 9 мая на Нарвском променаде развернуть флаг Украины.