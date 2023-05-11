Гражданин РФ, напавший в Нарве на активиста с украинским флагом, получил условный срок

59-летний мужчина, не имеющий судимостей, был обвинен в нарушении общественного порядка.

«Он признал, что поступил неправильно и сожалеет о случившемся», - сказала Rus.Postimees советник по связям с общественностью прокуратуры Кристийна Кивари.

В связи с серьезным нарушением общественного порядка было заключено соглашение о признании вины, в результате которого нападавший был приговорен к условному лишению свободы сроком на один год и три месяца с испытательным сроком в один год и девять месяцев. Он также должен оплатить судебные издержки в размере 687,75 евро и пройти социальную программу. Соглашение было подтверждено судом.

В прокуратуре добавили, что против нападавшего также возбуждено дело о проступке из-за ношения георгиевской ленточки.

Днем 9 мая на Нарвском променаде произошло нападение на молодого человека с украинским флагом. Нападению подвергся активист и блогер Даниил Куракин.

«События произошли где-то после трех часов дня. Молодой человек встал на бортик лестницы Гана и развернул в сторону Ивангорода флаг Украины. Буквально через минуту к нему подошла толпа людей, которые стали вырывать у него флаг. Один из них столкнул его с бортика на лестницу, начал на него громко кричать. Однако вскоре приехала полиция и арестовала агрессора. Парень кричал, что у нападавшего была запрещенная символика», - рассказал Rus.Postimees очевидец.