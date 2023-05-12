Главный конкурент действующего президента Турции Реджепа Эрдогана на президентских выборах Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в попытке вмешаться в процесс. Песков заявил, что это ложь.
«Держите руки подальше». Конкурент Эрдогана заявил о вмешательстве Москвы в выборы президента Турции
За два дня до первого тура выборов президента Турции, который пройдет 14 мая, фаворит предвыборной гонки, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу обратился к россиянам по-русски.
«Дорогие русские друзья. Вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране [Турции]. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу», - сказано в официальном Twitter-аккаунте Кылычдароглу.
Дорогие русские друзья,— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023
Вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за…
Кемаль Кылычдароглу выступил с этим заявлением после того, как Реджеп Эрдоган на выступлении перед сторонниками показал видеозапись, утверждая, что на ней запечатлен лидер курдских боевиков, который призывает голосовать за Кылычдароглу.
В настоящее время социология фиксирует рейтинг главного конкурента Эрдогана на уровне, который позволяет ему победить уже в первом туре. По данным независимой социологии от турецкой компании ORC Research Education and Consulting, за Кемаля Кылычдароглу готовы проголосовать 51,7% избирателей, а за Эрдогана 44,2%, что позволяет конкуренту действующего главы Турции рассчитывать на победу уже в первом туре.
14 MAYIS 2023 SEÇİMLERİ— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) May 12, 2023
CUMHURBAŞKANLIĞI OY TERCİHLERİ
•Kılıçdaroğlu %51,7
•Erdoğan %44,2
•Oğan %2,8
•İnce %1,3 pic.twitter.com/Nmtn2jTWtY
Через несколько часов после реплики Кылычдароглу ситуацию прокомментировали в Кремле.
«Не знаю, что послужило причиной для таких воззваний. Мы неоднократно говорили и настаиваем на том, что не вмешиваемся во внутренние дела и в электоральные процессы чужих государств», - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
В Кремле напомнили, что Турция является уникальным партнером для России.
«Мы весьма и весьма дорожим нашими двусторонними отношениями с Турецкой республикой. И мы действительно дорожим, потому что турецкая республика до сих пор занимала очень ответственную суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных и мировых проблем, с которыми мы сталкиваемся. И эта позиция весьма импонирует нам. Поэтому, конечно, страна, которая высоко ценит двусторонние отношения, тем более ничего не будет делать в отношении своего партнера. Поэтому мы такие заявления решительно отвергаем. Мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может. И если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы», - заявил Песков.
Турция под руководством Реджепа Эрдогана стала для Кремля одним из основных выходов на внешние рынки в условиях санкционного давления на Россию за развязанную Путиным войну в Украине.
Кылычдароглу ранее заявлял, что будет отказываться от политики Эрдогана в случае победы на выборах. В предвыборной программе объединенной оппозиции Украина упоминается только один раз и то, лишь в контексте работы особой экономической зоны Турции в Черном море. О войне России с Украиной в программных документах оппозиции, которая рискует добиться отстранения Эрдогана от президентской власти, не сказано ни слова.
Именно позиция Эрдогана не позволяет завершить процедуру вступления Швеции в НАТО. Несколько дней назад генсек альянса Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Стокгольм официально присоединится к другим мировым столицам НАТО еще до саммита альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.
Rus.Postimees после масштабных землетрясений в Турции в конце 2022 года вместе с экспертом анализировал перспективы Эрдогана сохранить власть в условиях экономического и гуманитарного кризиса.