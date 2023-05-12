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«Держите руки подальше». Конкурент Эрдогана заявил о вмешательстве Москвы в выборы президента Турции

Первый тур выборов пройдет уже 14 мая
rus.postimees.ee
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Кемаль Кылычдароглу выступает на митинге перед выборами президента Турции. На фоне заметны предвыборные плакаты действующего президента Тайипа Эрдогана. 11 мая 2023 года.
Кемаль Кылычдароглу выступает на митинге перед выборами президента Турции. На фоне заметны предвыборные плакаты действующего президента Тайипа Эрдогана. 11 мая 2023 года. Фото: REUTERS / Murad Sezer

Главный конкурент действующего президента Турции Реджепа Эрдогана на президентских выборах Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в попытке вмешаться в процесс. Песков заявил, что это ложь.

За два дня до первого тура выборов президента Турции, который пройдет 14 мая, фаворит предвыборной гонки, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу обратился к россиянам по-русски.

«Дорогие русские друзья. Вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране [Турции]. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу», - сказано в официальном Twitter-аккаунте Кылычдароглу.

Кемаль Кылычдароглу выступил с этим заявлением после того, как Реджеп Эрдоган на выступлении перед сторонниками показал видеозапись, утверждая, что на ней запечатлен лидер курдских боевиков, который призывает голосовать за Кылычдароглу.

В настоящее время социология фиксирует рейтинг главного конкурента Эрдогана на уровне, который позволяет ему победить уже в первом туре. По данным независимой социологии от турецкой компании ORC Research Education and Consulting, за Кемаля Кылычдароглу готовы проголосовать 51,7% избирателей, а за Эрдогана 44,2%, что позволяет конкуренту действующего главы Турции рассчитывать на победу уже в первом туре.

Через несколько часов после реплики Кылычдароглу ситуацию прокомментировали в Кремле.

«Не знаю, что послужило причиной для таких воззваний. Мы неоднократно говорили и настаиваем на том, что не вмешиваемся во внутренние дела и в электоральные процессы чужих государств», - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В Кремле напомнили, что Турция является уникальным партнером для России.

«Мы весьма и весьма дорожим нашими двусторонними отношениями с Турецкой республикой. И мы действительно дорожим, потому что турецкая республика до сих пор занимала очень ответственную суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных и мировых проблем, с которыми мы сталкиваемся. И эта позиция весьма импонирует нам. Поэтому, конечно, страна, которая высоко ценит двусторонние отношения, тем более ничего не будет делать в отношении своего партнера. Поэтому мы такие заявления решительно отвергаем. Мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может. И если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы», - заявил Песков.
 

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин.
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: quetions123/shutterstock

Турция под руководством Реджепа Эрдогана стала для Кремля одним из основных выходов на внешние рынки в условиях санкционного давления на Россию за развязанную Путиным войну в Украине.

Кылычдароглу ранее заявлял, что будет отказываться от политики Эрдогана в случае победы на выборах. В предвыборной программе объединенной оппозиции Украина упоминается только один раз и то, лишь в контексте работы особой экономической зоны Турции в Черном море. О войне России с Украиной в программных документах оппозиции, которая рискует добиться отстранения Эрдогана от президентской власти, не сказано ни слова.

Именно позиция Эрдогана не позволяет завершить процедуру вступления Швеции в НАТО. Несколько дней назад генсек альянса Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Стокгольм официально присоединится к другим мировым столицам НАТО еще до саммита альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

Rus.Postimees после масштабных землетрясений в Турции в конце 2022 года вместе с экспертом анализировал перспективы Эрдогана сохранить власть в условиях экономического и гуманитарного кризиса.

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