«Держите руки подальше». Конкурент Эрдогана заявил о вмешательстве Москвы в выборы президента Турции

Через несколько часов после реплики Кылычдароглу ситуацию прокомментировали в Кремле.

«Не знаю, что послужило причиной для таких воззваний. Мы неоднократно говорили и настаиваем на том, что не вмешиваемся во внутренние дела и в электоральные процессы чужих государств», - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В Кремле напомнили, что Турция является уникальным партнером для России.

«Мы весьма и весьма дорожим нашими двусторонними отношениями с Турецкой республикой. И мы действительно дорожим, потому что турецкая республика до сих пор занимала очень ответственную суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных и мировых проблем, с которыми мы сталкиваемся. И эта позиция весьма импонирует нам. Поэтому, конечно, страна, которая высоко ценит двусторонние отношения, тем более ничего не будет делать в отношении своего партнера. Поэтому мы такие заявления решительно отвергаем. Мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может. И если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы», - заявил Песков.



Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: quetions123/shutterstock

Турция под руководством Реджепа Эрдогана стала для Кремля одним из основных выходов на внешние рынки в условиях санкционного давления на Россию за развязанную Путиным войну в Украине.

Кылычдароглу ранее заявлял, что будет отказываться от политики Эрдогана в случае победы на выборах. В предвыборной программе объединенной оппозиции Украина упоминается только один раз и то, лишь в контексте работы особой экономической зоны Турции в Черном море. О войне России с Украиной в программных документах оппозиции, которая рискует добиться отстранения Эрдогана от президентской власти, не сказано ни слова.



Именно позиция Эрдогана не позволяет завершить процедуру вступления Швеции в НАТО. Несколько дней назад генсек альянса Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Стокгольм официально присоединится к другим мировым столицам НАТО еще до саммита альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.