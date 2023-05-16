Из Псковской области через границу нелегально пытались пройти четверо

Группа выходцев с Аравийского полуострова пыталась незаконно пересечь границу в Печорском районе Псковской области.
Четверо граждан из неназванной страны, расположенной на Аравийском полуострове, были задержаны российскими пограничниками при попытке выйти к границе с ЕС в Печорском районе Псковской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального пограничного управления, сообщают российские государственные СМИ.
«В Печорском районе пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы РФ группой иностранных граждан. Пограничники выявили и задержали четырех жителей Аравийского полуострова, которые целенаправленно двигались в сторону сопредельного государства, в обход установленных пунктов пропуска, с целью незаконного убытия в страны Евросоюза», - сообщили российские пограничники.
О дате задержания нарушителей, как и о месте возможного перехода не сообщается, но утверждается, что все четверо были оштрафованы и каждого ждет депортация из РФ обратно на Аравийский полуостров. Печорский район Псковской области граничит и с Эстонией и с Латвией.
Ранее Департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA) сообщал Rus.Postimees, что с начала 2023 года было зафиксировано два уголовных преступления, связанных с незаконным переходом границы. Кроме того были задержаны 17 нарушителей границ, действия которых расцениваются, как правонарушение.
«Уголовное преступление может повлечь наказание в виде денежного штрафа или тюремного заключения на срок до одного года, проступок – штраф до 800 евро или арест», - объяснял Rus.Postimees разницу правовых последствий руководитель службы пограннадзора Идаской префектуры Эрик Пургель.
В целом количество инцидентов, связанных с незаконным пересечением границы Эстонии и РФ, сокращается.
В ночь на 1 мая пограничники Эстонии зафиксировали нелегальный переход границы из Эстонии в РФ. Неизвестный мужчина переплыл реку Нарова, но был задержан российскими пограничниками. Российские СМИ утверждали, что ему грозит до шести лет лишения свободы.
На этом фоне количество поездок жителей Эстонии в Россию за год выросло в два раза. Сначала об этом сообщили в ФСБ, позже рост поездок из Эстонии в РФ подтвердили в PPA.
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