Из Псковской области через границу нелегально пытались пройти четверо

Четверо граждан из неназванной страны, расположенной на Аравийском полуострове, были задержаны российскими пограничниками при попытке выйти к границе с ЕС в Печорском районе Псковской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального пограничного управления, сообщают российские государственные СМИ.

«В Печорском районе пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы РФ группой иностранных граждан. Пограничники выявили и задержали четырех жителей Аравийского полуострова, которые целенаправленно двигались в сторону сопредельного государства, в обход установленных пунктов пропуска, с целью незаконного убытия в страны Евросоюза», - сообщили российские пограничники.

О дате задержания нарушителей, как и о месте возможного перехода не сообщается, но утверждается, что все четверо были оштрафованы и каждого ждет депортация из РФ обратно на Аравийский полуостров. Печорский район Псковской области граничит и с Эстонией и с Латвией.

Ранее Департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA) сообщал Rus.Postimees, что с начала 2023 года было зафиксировано два уголовных преступления, связанных с незаконным переходом границы. Кроме того были задержаны 17 нарушителей границ, действия которых расцениваются, как правонарушение.

«Уголовное преступление может повлечь наказание в виде денежного штрафа или тюремного заключения на срок до одного года, проступок – штраф до 800 евро или арест», - объяснял Rus.Postimees разницу правовых последствий руководитель службы пограннадзора Идаской префектуры Эрик Пургель.

В целом количество инцидентов, связанных с незаконным пересечением границы Эстонии и РФ, сокращается.

Динамика преступлений и правонарушения связанных с незаконным пересечением границы Эстонии и РФ. Данные предоставлены Rus.Postimees Департаментом полиции и погранохраны 11 мая 2023 года. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

В ночь на 1 мая пограничники Эстонии зафиксировали нелегальный переход границы из Эстонии в РФ. Неизвестный мужчина переплыл реку Нарова, но был задержан российскими пограничниками. Российские СМИ утверждали, что ему грозит до шести лет лишения свободы.