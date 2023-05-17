Венгрия заблокировала выделение 500 миллионов евро военной помощи Украине

Венгрия блокирует выделение 500 миллионов евро из средств Европейского союза на закупку оружия для Украины из-за внесения одного из банков страны в черный список, объявил сегодня Будапешт.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не согласует выделение денег Украине из Европейского фонда мира до тех пор, пока Киев не снимет санкции с венгерского OTP Bank.
По его словам, Венгрия также может заблокировать следующий пакет санкций и планирует ввести экспортные ограничения в отношении восьми китайских компаний.
Страны ЕС уже выделили около 5,6 миллиардов евро на помощь Украине в борьбе с российским вторжением, которое началось в феврале прошлого года.
Кроме того, в начале мая Совет ЕС принял решение о выделении одного миллиарда евро из Европейского фонда мира в рамках своей инициативы по обеспечению Украины артиллерийскими боеприпасами.
Это означает, что большая часть суммы, выделенной Европейским фондом мира (EPF), уже направлена в Украину.
Европейский фонд мира - организация стран Евросоюза, взносы в которую делают все входящие в союз страны. С начала российского вторжения в Украину фонд неоднократно выделял Украине значительные пакеты помощи как на военные, так и на гуманитарные цели.
Ранее Будапешт заявил, что выступает против новых выплат, утверждая, что эти деньги должны быть использованы для поддержки не только Украины, но и других партнеров.
Несколько европейских дипломатов подтвердили в среду, что Венгрия блокирует новое выделение средств, предназначенных для компенсации стоимости оружия, отправленного странами ЕС в Украину.
Дипломаты попытаются достичь соглашения до встречи министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, сказали источники.
Спор происходит в то время, когда Украина просит предоставить ей оружие для своих войск в преддверии контрнаступления.