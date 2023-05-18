Конфликт России с Украиной будет заморожен на десятилетия, допускают власти США

В течение мая 2023 года в западной прессе регулярно появляются публикации о том, что дальнейшая поддержка Киева будет зависеть от результатов контрнаступления ВСУ. В оценках звучат предположения, что, если контрнаступление не будет успешным, Запад может начать склонять Украину к переговорам. Но открыто такие сценарии союзниками Киева никогда не обсуждались.



У Киева есть время до сентября, чтобы продемонстрировать всему миру значительные военные успехи и доказать, что полученное от Запада оружие не было потрачено зря. Об этом ряд европейских чиновников рассказали Financial Times. Анонимные собеседники этого издания говорят, что поворотным моментом для всей войны может стать сентябрь, когда состоится очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН и саммит лидеров G20. Они станут поводом для мирового сообщества усилить давление на Киев и его партнеров с целью принудить их сесть за стол переговоров с Москвой.



«Настоящее наступление начнется с того, что сначала полетят Himars. И полетят по логистическим и командным центрам, которые находятся на расстоянии 80 км. Теперь Великобритания передала ракеты Storm Shadow. Что такое Storm Shadow? Это Крымский мост. И это даже филологу очевидно, что в момент этого наступления будут вынесены все логистические и командные центры, до которых удастся дотянуться. Главным из этих логистических центров является Крымский мост, который должен снабжать все пространство до Мелитополя и Токмака снарядами, горючкой и всем прочим. Горючка будет вынесена отдельно. Возможно, дронами. И, скорее всего, на всем пространстве фронта до 300 километров мы обнаружим, что взрывается все, что можно. Вот это будет наступлением», - ранее заявила Rus.Postimees публицист и обозреватель Юлия Латынина, которая регулярно общается с представителями администрации Владимира Зеленского и военными экспертами Украины.



Развязанная Путиным полномасштабная война России с Украиной продолжается уже 449 дней.