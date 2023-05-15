«Человек очень похож на шимпанзе», а Путин – «мелкий шкодник». Юлия Латынина о русских Эстонии, сетевых глистах и контрнаступлении ВСУ

Затянувшаяся терминальная стадия рака у Путина и вера некоторых жителей Эстонии в президента РФ. Контрнаступление ВСУ и Пригожин как новый Жириновский. Уместность разговоров о мире сегодня и сетевые глисты как общий принцип жизни для тех, кому важно состояться за счет других. Rus.Postimees обсудил с журналистом Юлией Латыниной самое важное из происходящего вокруг войны и не только.
Это интервью с Юлией Латыниной было записано поздно вечером в пятницу, 12 мая 2023 года. На YouTube-канал журналистки, где будет опубликована видеоверсия разговора, подписаны 768 тысяч пользователей.
- Юлия, вы наверняка изучили массу источников информации в эти дни. Регулярно общаетесь с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком. Контрнаступление ВСУ началось, или просто снаряды подвезли?
- Никакого наступления не началось, конечно. Как говорят врачи, когда будет инфаркт, вы это узнаете. Сошлюсь на 1973 год. Наступление египтян на Суэцкий канал началось с того, что в течение 15-ти минут орудия выстрелили 100 000 снарядов. Сейчас же будут летать точные ракеты. Настоящее наступление начнется с того, что сначала полетят Himars. И полетят по логистическим и командным центрам, которые находятся на расстоянии 80 км. Такого, естественно, мало, потому что российская армия уже выяснила, насколько хорошо они летают. Теперь Великобритания передала ракеты Storm Shadow. Большой привет отравителям Литвиненко и Скрипалей.
Что такое Storm Shadow? Это Крымский мост. И это даже филологу очевидно, что в момент этого наступления будут вынесены все логистические и командные центры, до которых удастся дотянуться. Главным из этих логистических центров является Крымский мост, который должен снабжать все пространство до Мелитополя и Токмака снарядами, горючкой и всем прочим. Горючка будет вынесена отдельно. Возможно, дронами. И, скорее всего, на всем пространстве фронта до 300 километров мы обнаружим, что взрывается все, что можно. Вот это будет наступлением.