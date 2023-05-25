«Падение донатов от жителей Эстонии - процентов на девяносто. Да, эта история просто таки подкосила сборы. Эстония поставила на паузу донорство волонтерам», - так сформулировал эффект от скандала с НКО Slava Ukraini журналист и волонтер Аркадий Бабченко. Rus.Postimees разбирался, как выбирать надежного адресата для донатов и какие правила при сборе денег соблюдают организации и волонтеры с хорошей репутацией.
«Это был удар под дых!» Скандал с MTÜ Slava Ukraini убил доверие
9 мая Госпрокуратура возбудила уголовное дело чтобы расследовать использование средств, собранных НКО Slava Ukraini в поддержку Украины. Скандал, который длится уже не первый месяц, очень плохо отразился на всех волонтерах. Решения суда еще нет, но вера жителей Эстонии в благотворительные организации и помощь Украине основательно подорвана.
Волонтеры Эстонии
«Я очень надеюсь, что следствие разберется... Я сама не знаю, на что надеюсь. Очень хотелось бы верить, что Лехтме не виновата, потому что это такой подрыв доверия! Такое разочарование! Оно очень больно ударило не только по нам, но и по всем остальным волонтерам» - так объяснила свое отношение к скандалу с НКО Slava Ukraini Дина Пильдер, которая уже год занимается помощью фронту.
Дина - медсестра отделения экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы. В прошлом году она провела свой отпуск в Украине, занимаясь эвакуацией людей, которые самостоятельно выехать не могли. Сейчас Дина и ее партнер по волонтерской работе Виктория Моисеенкова помогают ВСУ машинами и всем необходимым снаряжением.
Команда волонтеров собирает деньги на то, что просят купить конкретные подразделения. Начинали с внедорожников, потом к ним добавились тепловизоры, средства личной защиты. Недавно НКО Ukraina Nimel купило прицеп и сделало в нем передвижную баню.
«Ее спроектировали и сделали за свой личный счет наши "ангелы", которые постоянно нам помогают, но скрывают свои имена. Военные, которые сидят в окопах, редко выезжают в нормальные бытовые условия. Им нужна возможность помыться, постирать одежду в теплой воде», - рассказала Дина Пильдер.
«Каждый из наших волонтеров и те, кто нас поддерживают, постоянно вкладывают достаточно много личных средств. Все работают на основной работе и добавляют уже из своих личных средств для того, чтобы это все у нас работало», - рассказывает Дина Пильдер.
Большую часть своего времени тратит на волонтерство и живущий в Эстонии журналист и писатель Аркадий Бабченко. Его волонтерство происходит в рамках благотворительной организации Support Ukrainian Army (SAB UA).
У Бабченко огромное количество подписчиков по всему миру, которые доверяют ему свои деньги. На эти донаты покупают внедорожники для фронта, дроны и прочее необходимое оборудование по запросу.
«У нас сложилась уникальная команда - каждый занимается своим делом, каждый на своем месте. Я пишу посты для сбора денег. Наш Рома Муттик умеет находить машины и торговаться за них. Как он это делает - я так не умею, а он сильно сбивает цену. Потом мы ремонтируем их и гоним в Украину», - объясняет Бабченко механизм работы SAB UA.
Жертвовать стали гораздо меньше
Суммы, которые люди готовы пожертвовать для фронта, продолжают усыхать. «После скандала с Лехтме люди стали сомневаться, - признает Дина Пильдер. - Нас однажды спутали с НКО Slava Ukraini. Говорят: ой, у вас же там проблемы? А мы объясняем, что мы не то НКО, мы Ukraina Nimel - это другая организация. Определенно люди стали более осторожны».
По словам Аркадия Бабченко, жители Эстонии после скандала со Slava Ukraini почти прекратили перечислять деньги SAB UA. Эта история просто подкосила сборы в Эстонии. Организацию, через которую Бабченко собирает донаты для фронта, спасло то, что доля эстонских доноров у нее небольшая.
«Нам переводят люди со всего мира. Я написал пост и пошли деньги из одного часового пояса, из другого... У меня несколько другая аудитория, не эстонцы, - объяснил Бабченко. - Я пишу на русском языке, и меня читают люди по всему миру. Вот они нам больше всего донатят. Так что на нас отразился скандал, безусловно, но все-таки не критично».
Для волонтерства репутация - это главное
«Я волонтерской деятельностью занимаюсь уже с 2015 года и сто раз убедился, что в этом деле репутация - это основное, - рассказывает Бабченко. - Люди переводят нам деньги только из-за моей репутации. Это мой основной актив».
На вопрос о том, как организация отчитывается о расходах, он отвечает не задумываясь: «Видео и фотографии постоянно. Вот вы перевели деньги на машины - вот эти машины. Вот они на ремонте, вот они на покраске, вот мы их перегнали и передали, вот благодарность бойцов с передовой».
По словам Бабченко, SAB UA не переводит деньги в Украину и не пользуется организациями-посредниками. «У нас нет такого, что мы бы отправили деньги кому-то, а дальше неизвестно, что с ними стало. Мы покупаем здесь машины, дроны, снаряжение, бронежилеты, тепловизоры... Покупаем то, что нас просят, и перегоняем сами в Украину».
В качестве подтверждения своих слов Бабченко сбросил нам десяток видео- и фотосессий с разными грузами и внедорожниками, которые были куплены и доставлены на фронт. Один из активных участников НКО SAB UA - режиссер и сценарист Ильмар Рааг.
Рааг второй год занимается почти только волонтерством, изрядно потратив свои сделанные в прежние годы сбережения. В видео ниже он показывает очередную машину, которую купили за донаты эстоноземельцев.
Государственный контроль очень помог бы делу
«Мы постоянно выкладываем фото-и видеоотчеты о том, на что потратили донаты. Конечно, всегда можно сомневаться, а все ли деньги ушли на то или другое, - объясняет Дина Пильдер. - Человек не может потребовать фамилии всех жертвователей, потому что это личная информация. Я считаю, что должен быть какой то простой доступный способ контроля».
По мнению Дины, очень помог бы волонтерскому движению общедоступный ресурс для проверки волонтеров. Многие НКО были бы готовы предоставить государственным органам абсолютно все документы чтобы потом на заключение надзора можно было бы сослаться.
«У нас баланс такой, что мы постоянно докладываем свои средства, - говорит Пильдер. - Нам хотелось бы, чтобы государство могло бы инициировать любой аудит таких организаций, которые сейчас собирают деньги. Это как раз то, что нужно всем, кто собирает. Мы могли бы доказать свою честность, а люди могли бы убедиться, что деньги не уходят неизвестно куда».
Сейчас стало известно, что НКО Slava Ukraini тратило много денег на административные расходы и использовало компании-посредники. «Преимущество таких крошечных организаций, как наша, в том, что мы между нами и получателями помощи нет никого. Мы получаем запрос от военных и сами доставляем им заказ. Всегда просим фотографии или видео», - говорит Дина Пильдер.
Когда бойцам отправили передвижную баню, сделанную на базе прицепа, то долго уговаривали их сфотографироваться для отчетов. В итоге ребята прислали волонтерам фото из бани, хотя очень стеснялись.
Украинцы донатят десятки миллионов
Сегодня в Украине работают тысячи волонтерских организаций, а если считать людей, которые волонтерят сами, то их и вовсе десятки тысяч. Как объяснила Rus.Postimees исполнительный директор общественной организации «Демократична сокира» Ирина Перепелицына, «волонтерство - это уже не хобби украинцев, а вторая работа».
В таких условиях вопрос репутации стоит остро. Все благотворительные организации зарегистрированы, должны вести бухгалтерский учет, хранить все договоры, счета, акты и отчитываться в налоговую службу. Волонтерские организации, которые распределяют гуманитарную помощь, также должны предоставлять Министерству социальной политики отчет о распределении гуманитарки.
Для большей прозрачности финансовой деятельности организации могут самостоятельно заказывать аудит. Доверие в этой деятельности – самое важное. «Кому бы украинцы ни донатили, они всегда думают, можно ли доверить свои деньги этому человеку или организации, - рассказывает Перепелицына. - Здесь выстроилась своеобразная «пирамида волонтеров».
Самый первый уровень «пирамиды» – это близкие и знакомые. Когда твоему родственнику, который служит в ВСУ, нужен бронежилет, ты в первую очередь поможешь ему. Второй уровень – волонтеры, с которыми люди знакомы лично.
Третий уровень - крупные организации с репутацией, известные волонтеры и военные, блогеры. Это те известные личности, кого люди не знают лично, но кому доверяют. Например, огромные деньги собирает благотворительный фонд Сергея Притулы. У организации есть сайт, на котором доступны отчеты о приобретенных вещах и потраченных деньгах.
Все эти люди и организации постоянно отчитываются публично, выкладывая в открытый доступ фото купленного оборудования, отчеты о собранных суммах и приобретенном на них оборудовании, видео с фронта.
Воровство случается, но это исключение
«Риски, к сожалению, есть, - признает Перепелицыны. - Мы советуем внимательно просматривать соцсети любого волонтера и организации, если вы лично не знакомы. Если есть сайт, то смотрим сайт. Фото военных, видео от них, даже текстовые сообщения с историями от военных – все это есть у каждого настоящего волонтера».
Непременно в открытом доступе должны быть отчеты о деньгах: на какую сумму куплены те или другие вещи для бойцов. Также в Украине есть открытые ресурсы, где можно проверить юридическое лицо: когда зарегистрировано, кто его учредитель, почитать информацию о нем.
Из новостей известны несколько вопиющих случаев, когда когда в Украине разворовывалась гуманитарная помощь или помощь военным. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Служба безопасности Украины проводят по этим случаям расследования.
За такими случаями внимательно следят волонтеры, общественные активисты и военные, имеющие такую возможность. «Очень досадно, что это происходят во время войны, но это все же исключения. Абсолютное большинство волонтерских организаций работают честно и прозрачно», - подчеркнула Ирина Перепелицына.