«Это был удар под дых!» Скандал с MTÜ Slava Ukraini убил доверие

По словам Аркадия Бабченко, жители Эстонии после скандала со Slava Ukraini почти прекратили перечислять деньги SAB UA. Эта история просто подкосила сборы в Эстонии. Организацию, через которую Бабченко собирает донаты для фронта, спасло то, что доля эстонских доноров у нее небольшая.

«Нам переводят люди со всего мира. Я написал пост и пошли деньги из одного часового пояса, из другого... У меня несколько другая аудитория, не эстонцы, - объяснил Бабченко. - Я пишу на русском языке, и меня читают люди по всему миру. Вот они нам больше всего донатят. Так что на нас отразился скандал, безусловно, но все-таки не критично».

Для волонтерства репутация - это главное

«Я волонтерской деятельностью занимаюсь уже с 2015 года и сто раз убедился, что в этом деле репутация - это основное, - рассказывает Бабченко. - Люди переводят нам деньги только из-за моей репутации. Это мой основной актив».

На вопрос о том, как организация отчитывается о расходах, он отвечает не задумываясь: «Видео и фотографии постоянно. Вот вы перевели деньги на машины - вот эти машины. Вот они на ремонте, вот они на покраске, вот мы их перегнали и передали, вот благодарность бойцов с передовой».