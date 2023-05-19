Александр Невзоров заявил, что петербургская прокуратура бредит, утверждая, что недвижимость журналиста в Санкт-Петербурге была получена незаконно. Rus.Postimees показывает видео, где виден дом, который хотят отнять у Невзорова.
«Да и фиг с ними». Невзоров о грядущей национализации его собственности в РФ
Публицист Александр Невзоров, которого 1 февраля 2023 года в России приговорили к восьми годам лишения свободы заочно, прокомментировал Rus.Postimees желание прокуратуры Санкт-Петербурга изъять его недвижимость.
«Да и фиг с ними», - был лаконичен Невзоров.
Утром в пятницу стало известно, что петербургская прокуратура подала в суд несколько исков к Александру Невзорову, в которых требует признать незаконным его право собственности на два земельных участка в поселке Лисий Нос на севере Санкт-Петербурга.
«Истец просит суд истребовать из незаконного владения Невзорова два земельных участка в поселке Лисий Нос и признать право собственности Санкт-Петербурга на указанную землю», - говорится в сообщении прокуратуры.
Десятилетиями прокуратуру не интересовала недвижимость известного журналиста, но после того, как Невзоров занял проукраинскую позицию, покинул Россию и был осужден по статье о дискредитации ВС РФ, люди в синих кителях решили проверить, каким образом оба участка в Лисьем Носу оказались во владении Невзорова.
Сейчас прокуратура утверждает, что ответчик приобрел их незаконно, нарушив указ президента России тридцатилетней давности. Якобы Невзоров их не выкупил.
Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Санкт-Петербурга распоряжений о выкупе не издавал, не производился и расчет стоимости земли, заявили в прокуратуре.
На уточнение Rus.Postimees, с кем именно «фиг», с участками, которые российские власти хотят национализировать, или с прокурорами, Невзоров ответил: «Со всеми».
При этом заявления прокуроров журналист назвал не соответствующими действительности.
«Бред. Все в обычном порядке куплено у частных лиц, никакой госсобственности близко не было и не участвовало. Все документы оформлены. Но мне пофигу», - сказал нам Невзоров.
Год назад в интернете появилось видео особняка журналиста в Лисьем Носу.
В июне 2022 года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на земельный участок и стоящий на нем особняк журналиста на берегу Финского залива. Силовики РФ оценили дом всего в 8 миллионов рублей (около 90 000 евро).
«Арестовали дом. Из дорогого - там только очень старый, доживающий в покое жеребец, моя собака и книги. Вот книг, да, очень много», - комментировал ситуацию Невзоров год назадю, уточняя, что «знал, на что идет и был ко всему готов».
В январе в большом интервью Rus.Postimees «переболевший фашизмом» публицист показал свой украинский паспорт, выразил уверенность, что Украина не проиграет войну и признался в любви странам Балтии.