«Да и фиг с ними». Невзоров о грядущей национализации его собственности в РФ

Публицист Александр Невзоров, которого 1 февраля 2023 года в России приговорили к восьми годам лишения свободы заочно, прокомментировал Rus.Postimees желание прокуратуры Санкт-Петербурга изъять его недвижимость.

«Да и фиг с ними», - был лаконичен Невзоров.

Утром в пятницу стало известно, что петербургская прокуратура подала в суд несколько исков к Александру Невзорову, в которых требует признать незаконным его право собственности на два земельных участка в поселке Лисий Нос на севере Санкт-Петербурга.

«Истец просит суд истребовать из незаконного владения Невзорова два земельных участка в поселке Лисий Нос и признать право собственности Санкт-Петербурга на указанную землю», - говорится в сообщении прокуратуры.

Десятилетиями прокуратуру не интересовала недвижимость известного журналиста, но после того, как Невзоров занял проукраинскую позицию, покинул Россию и был осужден по статье о дискредитации ВС РФ, люди в синих кителях решили проверить, каким образом оба участка в Лисьем Носу оказались во владении Невзорова.

Сейчас прокуратура утверждает, что ответчик приобрел их незаконно, нарушив указ президента России тридцатилетней давности. Якобы Невзоров их не выкупил.



Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Санкт-Петербурга распоряжений о выкупе не издавал, не производился и расчет стоимости земли, заявили в прокуратуре.