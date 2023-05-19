Президент Алар Карис прокомментировал возможность лишения Лехтме государственной награды

«Мы думаем и об Украине», - сказал перед обращением к почетным гостям Тоомас Кивастик, руководитель отдела крупных инфраструктурных проектов Клиники, который вел церемонию. На подземной парковке с бетонными стенами и потолками были подняты флаги Эстонской Республики и города Тарту. Не забыли и про украинский флаг.

Это снова побудило задуматься о помощи Украине, а также о том, решаются ли еще люди на пожертвования.

На вопрос, лишит ли президент Йоханну-Марию Лехтме, возглавлявшую работу Slava Ukraini, ордена Белой звезды IV степени в свете событий последних недель, которые выявили нецелевое использование средств, собранных в поддержку Украины, президент Алар Карис ответил: «Мы живем в правовом государстве, и если выяснится, что было совершено уголовное преступление, то конечно. Я скорее предполагаю, что он [орден] вернется сам, и мне не придется идти и просить его. Но на данном этапе, когда идет уголовный процесс, очень сложно о чем-то судить».

Ранее вице-канцлера МВД Райво Кюйта прокомментировал решение о лишении Йоханны-Марии Лехтме титула почетного гражданина.