Президент Алар Карис прокомментировал возможность лишения Лехтме государственной награды

Церемония открытия новых медицинских корпусов Клиники Тартуского университета состоялась на подземной парковке, которая была построена как убежище на случай, если с началом войны пациентов нельзя будет лечить на поверхности.
«Мы думаем и об Украине», - сказал перед обращением к почетным гостям Тоомас Кивастик, руководитель отдела крупных инфраструктурных проектов Клиники, который вел церемонию. На подземной парковке с бетонными стенами и потолками были подняты флаги Эстонской Республики и города Тарту. Не забыли и про украинский флаг.
Это снова побудило задуматься о помощи Украине, а также о том, решаются ли еще люди на пожертвования.
На вопрос, лишит ли президент Йоханну-Марию Лехтме, возглавлявшую работу Slava Ukraini, ордена Белой звезды IV степени в свете событий последних недель, которые выявили нецелевое использование средств, собранных в поддержку Украины, президент Алар Карис ответил: «Мы живем в правовом государстве, и если выяснится, что было совершено уголовное преступление, то конечно. Я скорее предполагаю, что он [орден] вернется сам, и мне не придется идти и просить его. Но на данном этапе, когда идет уголовный процесс, очень сложно о чем-то судить».
Ранее вице-канцлера МВД Райво Кюйта прокомментировал решение о лишении Йоханны-Марии Лехтме титула почетного гражданина.
По его словам, речь идет о предъявленном Лехтме подозрении, которое позволяет человеку защищать себя в рамках судебного производства, а не обвинительном приговоре. «Эстония - правовое государство, здесь действует презумпция невиновности. Этим мы и руководствуемся. Мы сможем обсудить вопрос о титуле гражданина года Лехтме тогда, когда будет вынесено решение по судебному делу», - сказал он.