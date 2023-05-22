Шольц прилетит в Таллинн 26 мая

Канцлер Германии в эту пятницу проведет в столице Эстонии переговоры с лидерами стран Балтии.
Олаф Шольц посетит Таллинн в конце недели, чтобы провести переговоры с лидерами Эстонии, Литвы и Латвии. Об этом 22 мая сообщил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт
«Канцлер отправится в пятницу, 26 мая, в Таллин. Он проведет двусторонние переговоры с премьером Каллас, затем вместе с ней встретится с президентом Литвы Науседой и премьер-министром Латвии Кариньшем», - сообщил в понедельник Хебештрайт.
Официально переговоры будут посвящены текущим внешнеполитическим темам, в том числе вопросам, связанным с предстоящим 11-12 июля саммитом НАТО, который пройдет в Вильнюсе. Кроме того, лидеры Германии, Эстонии, Латвии и Литвы намерены обсудить вопросы, связанные с энергетикой. Лидеры ФРГ и стран Балтии ответят на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции.
14 мая Олаф Шольц заверил лидера Украины Владимира Зеленского, который посещал Берлин, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. В начале года Шольц заявлял журналистам, что никогда не получал угроз от Владимира Путина. В апреле спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин намекнул на физическое уничтожение Шольца вместе с лидерами США и Франции.