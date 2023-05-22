Шольц прилетит в Таллинн 26 мая

Олаф Шольц посетит Таллинн в конце недели, чтобы провести переговоры с лидерами Эстонии, Литвы и Латвии. Об этом 22 мая сообщил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт

«Канцлер отправится в пятницу, 26 мая, в Таллин. Он проведет двусторонние переговоры с премьером Каллас, затем вместе с ней встретится с президентом Литвы Науседой и премьер-министром Латвии Кариньшем», - сообщил в понедельник Хебештрайт.