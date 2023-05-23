АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Да, Нарва – эстонский город, господин Викулов!

Мимоходом: клеветать на меня не нужно - возмущение требованием к участникам конкурса «Учитель года» владеть эстонским на уровне С1 было озвучено в прессе.

И о грустном. Я очень рад, что у нарвитян есть страстный защитник в лице Романа Викулова. Но журналисту нужно не только уметь читать, а еще и понимать прочитанное. Роману этого умения явно не хватило: шаблоны, стереотипы и установки не позволили ему понять суть написанного.

Речь же в моей статье шла не о сепаратистских настроениях в Ида-Вирумаа, а о том, как защитить Нарву от влияния кремлевской пропаганды и не дать превратить нарвитян в «пятую колонну Кремля». То, что Москва ставит такие цели, вытекает из Концепции внешней политики России. И то, что нарвская почва заражена семенами рашизма, подтверждают общественные настроения и результаты голосования за пророссийских политиков.

Я писал в январе 2022 года, что если спросить у русских, хотят ли они войны, большинство ответит: нет! Только если война начнется, никто их спрашивать не будет. Так и произошло.