АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Да, Нарва – эстонский город, господин Викулов!

Прочитал статью нарвского журналиста Романа Викулова, в которой автор пытается обвинить меня в несправедливом отношении к жителям Нарвы. И стало мне смешно и грустно, пишет публицист и преподаватель Андрей Кузичкин.
Смешно, потому что Викулов сначала приписывает мне утверждения, которых я не делал, а потом сам же их доблестно опровергает.
Не писал я ничего о склонности жителей Нарвы к сепаратизму, Роман! Я оценивал отношение нарвитян к Путину и войне в Украине. Ваши призывы приехать в Нарву и найти тех, кто хочет в Россию, отклика у меня не найдут. Я и без того уверен, что в Нарве найдется очень немного людей, желающих переселиться в окрестности Пскова, иначе они давно бы это сделали - ведь программа переселения соотечественников в Россию по-прежнему финансируется российским правительством.
Я как раз считаю нарвитян, симпатизирующих Путину, очень прагматичными людьми: хорошо получать пенсии и зарплаты в евро, ездить по Европе без виз, при этом громко жаловаться на бедность и дискриминацию, и любить Путина и Россию. Красота! Но если вдруг Россия сунется в Ида-Вирумаа, эти путинские симпатизанты, убежден я, дружно дунут в Западную и Северную Европу. В Донецке так и было: страдали по России, а как она пришла, половина населения разбежалась.
О деталях. То, что друг пострадавшего 9 мая в Нарве активиста Даниила Куракина не пришел к нему на помощь, не оправдывает безучастность толпы. А борцам за нравственность на футболках стоит вспомнить рубашку президента Алара Кариса с нашивкой «Русский корабль, иди на ...». Следует понять, чем мат отличается от мема. Или то, что позволено в Таллинне, запрещено в Нарве?
Мимоходом: клеветать на меня не нужно - возмущение требованием к участникам конкурса «Учитель года» владеть эстонским на уровне С1 было озвучено в прессе.
И о грустном. Я очень рад, что у нарвитян есть страстный защитник в лице Романа Викулова. Но журналисту нужно не только уметь читать, а еще и понимать прочитанное. Роману этого умения явно не хватило: шаблоны, стереотипы и установки не позволили ему понять суть написанного.
Речь же в моей статье шла не о сепаратистских настроениях в Ида-Вирумаа, а о том, как защитить Нарву от влияния кремлевской пропаганды и не дать превратить нарвитян в «пятую колонну Кремля». То, что Москва ставит такие цели, вытекает из Концепции внешней политики России. И то, что нарвская почва заражена семенами рашизма, подтверждают общественные настроения и результаты голосования за пророссийских политиков.
Я писал в январе 2022 года, что если спросить у русских, хотят ли они войны, большинство ответит: нет! Только если война начнется, никто их спрашивать не будет. Так и произошло.
Если сегодня спросить у нарвитян: «Хотите ли вы в Россию?», абсолютное большинство ответит: нет! Но если Россия захочет взять своих соотечественников в Эстонии под защиту, никто из Кремля не спросит, хотят ли они этого. Поэтому Нарва и на уровне власти, и на уровне общества уже сегодня должна занять четкую позицию осуждения Путина и поддержки Украины в борьбе с Россией, признанной страной-агрессором. Никаких иллюзий у Москвы остаться не должно: Нарва - эстонский город, таким ему и быть!