Эстонцы вошли в топ-5 иностранных мигрантов Финляндии, но русских почти втрое больше

В целом количество иммигрантов в Финляндии бьет рекорды прошлых лет.

«Количество иммигрантов в Финляндию было рекордно высоким: 49 998 человек в 2022 году, по сравнению с 29 000-36 000 в предыдущие годы, - сказано в публикации. - Большинство людей переехали в Финляндию из России, Швеции, Индии, Эстонии и Филиппин».

Рекорд по количеству граждан, которые решили сменить родину на Финляндию, принадлежит России. В 2022 году в новую страну НАТО переехали 6 003 россиянина.

«Это, безусловно, самый высокий показатель за 30 лет», - отмечает статистическое ведомство.

В 1995-2021 годах число ежегодных иммигрантов из России не превышало 3 100 человек.

На втором месте оказались граждане Швеции - 2 599. На третьем выходцы из Индии – 2 420. Эстония (2 387), оказавшаяся на четвертом месте, обогнала Филиппины (2 251) и даже Украину (1 533). Турция в 2022 году показала лишь шестой результат - 1 503 иммигранта.

Как учитываются в данных по иммигрантам из России 1109 мужчин, которые попросили убежища в Финляндии в связи с побегом от службы в армии, не уточняется. Несколько дней назад директор иммиграционной службы Министерства внутренних дел Финляндии Санна Суттер сообщила, что в Хельсинки не смогли принять решения о предоставлении им убежища. Власти Финляндии ждут разъяснения руководства ЕС о том, как поступать с гражданами РФ, которые бегут от мобилизации и службы в российской армии на фоне развязанной Путиным войны в Украине.