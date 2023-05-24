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ООН призывает власти Финляндии не депортировать чеченца в РФ

rus.postimees.ee
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Рамзан Кадыров демонстрирует свое радушие перед несколькими тысячами военнослужащих силовых структур Чечни, Грозный, Россия, 29 марта 2022 года.
Рамзан Кадыров демонстрирует свое радушие перед несколькими тысячами военнослужащих силовых структур Чечни, Грозный, Россия, 29 марта 2022 года. Фото: AP Photo / Scanpix

Комитет ООН вынес решение по жалобе гражданина РФ, которого власти Финляндии планировали депортировать в Россию.

Комитет ООН против пыток просит власти Финляндии воздержаться от решения о депортации гражданина России, которому ранее было отказано в предоставлении убежища. Об этом сообщает финское издание Yle.

«Комитет считает, что высылка заявителя в Россию нарушила статью 3 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, - сообщает финская пресса. - Заявитель, имеющий чеченское происхождение, столкнется с предсказуемым, реальным и личным риском подвергнуться пыткам в случае его возвращения в Россию».

В соответствии с решением Комитета ООН, Финляндия обязана повторно рассмотреть ходатайство о предоставлении убежища. Никаких другие детали по делу этого гражданина РФ не сообщаются.

Ранее в среду стало известно, что граждане России установили в Финляндии рекорд по количеству иммигрантов в 2022 году. В прошлом году в эту скандинавскую страну переехали 6 003 россиянина, при том, что с 1995 года ежегодная иммиграция из РФ не превышала отметки в 3 100 человек. Эстония по количеству переехавших в Финляндию в 2022 году оказалась на четвертом месте.

Несколько дней назад директор иммиграционной службы Министерства внутренних дел Финляндии Санна Суттер сообщила, что в Хельсинки не смогли принять решения о предоставлении убежища 1109 россиянам, который заявили, что бегут от мобилизации и службы в российской армии. Власти Финляндии ждут разъяснения руководства ЕС о том, как поступать с такой категорией просителей об убежище.

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