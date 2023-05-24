ООН призывает власти Финляндии не депортировать чеченца в РФ

Комитет ООН вынес решение по жалобе гражданина РФ, которого власти Финляндии планировали депортировать в Россию.
Комитет ООН против пыток просит власти Финляндии воздержаться от решения о депортации гражданина России, которому ранее было отказано в предоставлении убежища. Об этом сообщает финское издание Yle.
«Комитет считает, что высылка заявителя в Россию нарушила статью 3 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, - сообщает финская пресса. - Заявитель, имеющий чеченское происхождение, столкнется с предсказуемым, реальным и личным риском подвергнуться пыткам в случае его возвращения в Россию».
В соответствии с решением Комитета ООН, Финляндия обязана повторно рассмотреть ходатайство о предоставлении убежища. Никаких другие детали по делу этого гражданина РФ не сообщаются.
Ранее в среду стало известно, что граждане России установили в Финляндии рекорд по количеству иммигрантов в 2022 году. В прошлом году в эту скандинавскую страну переехали 6 003 россиянина, при том, что с 1995 года ежегодная иммиграция из РФ не превышала отметки в 3 100 человек. Эстония по количеству переехавших в Финляндию в 2022 году оказалась на четвертом месте.
Несколько дней назад директор иммиграционной службы Министерства внутренних дел Финляндии Санна Суттер сообщила, что в Хельсинки не смогли принять решения о предоставлении убежища 1109 россиянам, который заявили, что бегут от мобилизации и службы в российской армии. Власти Финляндии ждут разъяснения руководства ЕС о том, как поступать с такой категорией просителей об убежище.