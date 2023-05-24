ООН призывает власти Финляндии не депортировать чеченца в РФ

Комитет ООН против пыток просит власти Финляндии воздержаться от решения о депортации гражданина России, которому ранее было отказано в предоставлении убежища. Об этом сообщает финское издание Yle.

«Комитет считает, что высылка заявителя в Россию нарушила статью 3 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, - сообщает финская пресса. - Заявитель, имеющий чеченское происхождение, столкнется с предсказуемым, реальным и личным риском подвергнуться пыткам в случае его возвращения в Россию».

В соответствии с решением Комитета ООН, Финляндия обязана повторно рассмотреть ходатайство о предоставлении убежища. Никаких другие детали по делу этого гражданина РФ не сообщаются.

Ранее в среду стало известно, что граждане России установили в Финляндии рекорд по количеству иммигрантов в 2022 году. В прошлом году в эту скандинавскую страну переехали 6 003 россиянина, при том, что с 1995 года ежегодная иммиграция из РФ не превышала отметки в 3 100 человек. Эстония по количеству переехавших в Финляндию в 2022 году оказалась на четвертом месте.