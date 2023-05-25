Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отрицает, что готовится сменить на посту генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Срок полномочий действующего руководителя альянса истекает в сентябре. Ранее в преемники прочили Каю Каллас.
Вместо Каллас - Фредериксен? Премьер Дании опровергает грядущее назначение на пост генсека НАТО
Метте Фредериксен стала серьезным претендентом на пост главы НАТО после приглашения посетить в следующем месяце Вашингтон, сообщает европейское издание Politico.
«Я думаю, что она серьезный кандидат», - цитирует СМИ высокопоставленного западноевропейского дипломата, который согласился говорить о настроениях внутри руководства НАТО на условиях анонимности.
«Ряд более крупных союзников действительно серьезно относится к ней», - сказал другой анонимный дипломат, добавив, что премьер Дании «вела себя довольно солидно в ходе войны с Украиной».
Издание напоминает, что срок полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга неоднократно продлевался и истекает в сентябре. Впервые он занял пост в 2014 году. В феврале официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявляла, что Столтенберг не намерен снова выставлять свою кандидатуру. Генеральными секретарями альянса традиционно становятся европейцы, но с согласия администрации США.
«Союзники ищут политика с положением главы правительства, а учитывая, что все предыдущие главы НАТО были мужчинами, существует сильное давление с целью найти кандидата-женщину», - отмечает издание.
Против кандидатуры Метте Фредериксен играет тот факт, что она из Дании, а до Столтенберга пять лет генсеком НАТО уже был бывший премьер-министр этой станы Андерс Фог Расмуссен.
«Не все союзники могут быть рады видеть еще одного кандидата из скандинавской страны», - уточняют анонимные дипломаты.
Кроме того Дания отстает по обязательным тратам на военные нужды. В 2022 году Копенгаген потратил на оборону всего 1,38% ВВП, хотя в обязательствах перед НАТО стоит цифра в 2%.
Эстония находится в лидерах среди стран НАТО по расходам на оборону
Тем не менее в списке заявленных тем, которые планируют обсудить лидеры США и Дании на грядущей встрече в Вашингтоне, «усилия в качестве союзников по НАТО и близких партнеров по укреплению трансатлантической безопасности и укреплению экономического процветания», а также «непоколебимая поддержка Украины перед лицом жестокой агрессивной войны России».
Сама Фредериксен достаточно оперативно опровергла смелые предположения СМИ.
«Я не претендую на другую работу, кроме той, которую выполняю как премьер-министр Дании», - процитировало датское информ агентство Ritzaus Bureau слова Метте Фредериксен всего через несколько часов после появления публикации Politico.
В настоящее время в качестве возможных кандидатов так же обсуждаются премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес и министр обороны Великобритании Беа Уоллес.
«Если мы ищем женщину, то почему не Каллас?», - задался риторическим вопросом в разговоре с Politico высокопоставленный дипломат из Центральной Европы.
Еще в конце 2022 года в роли преемника Столтенберга журналисты The New York Times видели в том числе премьер-министра Эстонии Каю Каллас.
«New York Times может написать что угодно. Но вероятность того, что мне сделают такое предложение, крайне маловероятна», - комментировала такие сообщения Каллас в ноябре 2022 года.
В любом случае окончательное решение требует единогласного одобрения всеми членами НАТО. Если союзники не смогут договориться, то Столтенберг может остаться генсеком еще на несколько месяцев, уточняет Politico.
22 мая министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен сообщил, что его страна хотела бы провести в июле саммит по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
«Необходимо вызвать интерес и участие таких стран, как Индия, Бразилия и Китай, - цитировало агентство Reuters главу датского МИД. - Мне тяжело представить, что Россия примет участие».