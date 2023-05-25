Вместо Каллас - Фредериксен? Премьер Дании опровергает грядущее назначение на пост генсека НАТО

Метте Фредериксен стала серьезным претендентом на пост главы НАТО после приглашения посетить в следующем месяце Вашингтон, сообщает европейское издание Politico.

«Я думаю, что она серьезный кандидат», - цитирует СМИ высокопоставленного западноевропейского дипломата, который согласился говорить о настроениях внутри руководства НАТО на условиях анонимности.

«Ряд более крупных союзников действительно серьезно относится к ней», - сказал другой анонимный дипломат, добавив, что премьер Дании «вела себя довольно солидно в ходе войны с Украиной».

Издание напоминает, что срок полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга неоднократно продлевался и истекает в сентябре. Впервые он занял пост в 2014 году. В феврале официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявляла, что Столтенберг не намерен снова выставлять свою кандидатуру. Генеральными секретарями альянса традиционно становятся европейцы, но с согласия администрации США.

«Союзники ищут политика с положением главы правительства, а учитывая, что все предыдущие главы НАТО были мужчинами, существует сильное давление с целью найти кандидата-женщину», - отмечает издание.

Против кандидатуры Метте Фредериксен играет тот факт, что она из Дании, а до Столтенберга пять лет генсеком НАТО уже был бывший премьер-министр этой станы Андерс Фог Расмуссен.

«Не все союзники могут быть рады видеть еще одного кандидата из скандинавской страны», - уточняют анонимные дипломаты.