Суд второй инстанции также признал увольнение сотрудников Таллиннской скорой помощи недействительным

Таллиннский окружной суд увеличил размер компенсации десяти работникам скорой помощи, указав, что Таллиннская скорая помощь неправильно рассчитала среднюю зарплату, а также скорректировала долю процессуальных издержек.

Таким образом, Таллиннская скорая помощь должна компенсировать процессуальные издержки 14 работникам на 75 процентов. Решение суда не вступило в силу, и Таллиннская скорая помощь имеет право в течение 30 дней подать кассационную жалобу в Государственный суд.

Напомним, что 23 сентября 2022 года Харьюский уездный суд своим решением в отношении 14-ти уволенных сотрудников Таллиннской скорой помощи признал, что расторжение всех их трудовых договоров по причине отказа от вакцинации было недействительным, и присудил работникам разные суммы компенсаций, самая большая из которых достигла 16 000 евро.

Спор Таллиннской скорой помощи стал первым крупным, связанным с вакцинацией судебным спором в 2021 году после того, как Инспекция труда предложила работодателям беспрецедентную схему увольнения сотрудников за отказ от вакцинации.