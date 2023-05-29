Саммит НАТО в Литве прикроют системы Patriot

«Немецкая система ПВО большой дальности Patriot укрепит безопасность саммита НАТО в Вильнюсе в июле», - сообщило в минувшие выходные министерство национальной обороны Литвы в своем официальном аккаунте в Twitter.

German Patriot long-range air defence system in Lithuania will strengthen security of #NATO summit in Vilnius in July. https://t.co/92duX4D8id — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) May 27, 2023

Минобороны Германии уточнило, что вклад в защиту саммита НАТО в Вильнюсе будет внесен «по просьбе альянса».

«Этому также будут способствовать силы миссии Patriot в Словакии», - сказано в сообщении немецкого военного ведомства.

В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что Бундесвер внесет «значительный вклад» в обеспечение безопасности саммита НАТО.

«Это еще раз показывает: мы гибкие и когда мы вам нужны – вы можете положиться на союз с Германией. Вмсете с нашими союзниками мы демонстрируем солидарность и единство внутри и снаружи», - заявил Писториус.



«Путин хотел ослабить НАТО, но добился обратного», - сказал во время своего недавнего визита в Эстонию канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В чем принципиально отличие комплекса Patriot от российского аналога С-400 ранее в мае популярно объяснял эксперт Сергей Асланян.

После сообщений из Германии о временной передаче Patriot Вильнюсу президент Литвы заявил, что «ПВО нужны всегда».

«Немецкая система ПВО «Патриот» будет размещена в Литве для охраны нашего воздушного пространства во время саммита НАТО в июле. Это хорошее начало ротационной модели противовоздушной обороны, которая имеет решающее значение для укрепления восточного фланга НАТО. ПВО нужна всегда!», - написал Гитанас Науседа в Twitter.