Безопасность саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, будет в том числе обеспечена системами Patriot из Германии.
«Немецкая система ПВО большой дальности Patriot укрепит безопасность саммита НАТО в Вильнюсе в июле», - сообщило в минувшие выходные министерство национальной обороны Литвы в своем официальном аккаунте в Twitter.
German Patriot long-range air defence system in Lithuania will strengthen security of #NATO summit in Vilnius in July. https://t.co/92duX4D8id— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) May 27, 2023
Минобороны Германии уточнило, что вклад в защиту саммита НАТО в Вильнюсе будет внесен «по просьбе альянса».
«Этому также будут способствовать силы миссии Patriot в Словакии», - сказано в сообщении немецкого военного ведомства.
В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что Бундесвер внесет «значительный вклад» в обеспечение безопасности саммита НАТО.
«Это еще раз показывает: мы гибкие и когда мы вам нужны – вы можете положиться на союз с Германией. Вмсете с нашими союзниками мы демонстрируем солидарность и единство внутри и снаружи», - заявил Писториус.
«Путин хотел ослабить НАТО, но добился обратного», - сказал во время своего недавнего визита в Эстонию канцлер ФРГ Олаф Шольц.
В чем принципиально отличие комплекса Patriot от российского аналога С-400 ранее в мае популярно объяснял эксперт Сергей Асланян.
После сообщений из Германии о временной передаче Patriot Вильнюсу президент Литвы заявил, что «ПВО нужны всегда».
«Немецкая система ПВО «Патриот» будет размещена в Литве для охраны нашего воздушного пространства во время саммита НАТО в июле. Это хорошее начало ротационной модели противовоздушной обороны, которая имеет решающее значение для укрепления восточного фланга НАТО. ПВО нужна всегда!», - написал Гитанас Науседа в Twitter.
Ранее системы Patriot были поставлены Киеву. Американские ЗРК оказались способны сбивать российские гиперзвуковые ракеты системы «Кинжал». На фоне успехов работы украинских сил ПВО против регулярных ракетных ударов ВС РФ в самой России продолжаются репрессии в отношении ученых, которые занимались проблематикой гиперзвука.