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Саммит НАТО в Литве прикроют системы Patriot

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Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка развернута во время прилета в Польшу президента США Джо Байдена, 25 марта 2022 года.
Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка развернута во время прилета в Польшу президента США Джо Байдена, 25 марта 2022 года. Фото: AP Photo / Evan Vucci

Безопасность саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, будет в том числе обеспечена системами Patriot из Германии.

«Немецкая система ПВО большой дальности Patriot укрепит безопасность саммита НАТО в Вильнюсе в июле», - сообщило в минувшие выходные министерство национальной обороны Литвы в своем официальном аккаунте в Twitter.

Минобороны Германии уточнило, что вклад в защиту саммита НАТО в Вильнюсе будет внесен «по просьбе альянса».

«Этому также будут способствовать силы миссии Patriot в Словакии», - сказано в сообщении немецкого военного ведомства.

В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что Бундесвер внесет «значительный вклад» в обеспечение безопасности саммита НАТО.

«Это еще раз показывает: мы гибкие и когда мы вам нужны – вы можете положиться на союз с Германией. Вмсете с нашими союзниками мы демонстрируем солидарность и единство внутри и снаружи», - заявил Писториус.

«Путин хотел ослабить НАТО, но добился обратного», - сказал во время своего недавнего визита в Эстонию канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В чем принципиально отличие комплекса Patriot от российского аналога С-400 ранее в мае популярно объяснял эксперт Сергей Асланян.

После сообщений из Германии о временной передаче Patriot Вильнюсу президент Литвы заявил, что «ПВО нужны всегда».

«Немецкая система ПВО «Патриот» будет размещена в Литве для охраны нашего воздушного пространства во время саммита НАТО в июле. Это хорошее начало ротационной модели противовоздушной обороны, которая имеет решающее значение для укрепления восточного фланга НАТО. ПВО нужна всегда!», - написал Гитанас Науседа в Twitter.

Ранее системы Patriot были поставлены Киеву. Американские ЗРК оказались способны сбивать российские гиперзвуковые ракеты системы «Кинжал». На фоне успехов работы украинских сил ПВО против регулярных ракетных ударов ВС РФ в самой России продолжаются репрессии в отношении ученых, которые занимались проблематикой гиперзвука.

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