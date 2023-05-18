После перехватов Киевом ракет «Кинжала» создателей гиперзвукового оружия репрессирует ФСБ

«Ученые - легкая добыча для спецслужб. Почти все они пожилые, верой и правдой служили режиму, но на исходе жизни и карьеры система повернулась к ним очень интересным местом. Ученые к этому никогда не готовы. Они по инерции продолжают верить системе. Верят, что если все расскажут, следователь обязательно поймет, разберется, извинится. Но ничего такого не происходит, ученые остаются в СИЗО Лефортово», - рассказывал нам адвокат, который сам стал фигурантом уголовного дела за отказ подчиняться незаконным требованиям ФСБ.



Иван Павлов в 2021 году в Москве во время участия в процессе по оспариванию признания ФБК Алексея Навального экстремистской организацией. Фото: DIMITAR DILKOFF/AFP

Иван Павлов прогнозировал, что количество таких уголовных дел в РФ в новой реальности будет только расти.

«Советский Союз придумал эту систему. Ничего не поменялось, мы застыли в истории. Традиция насилия и репрессий остается традицией в нашей правовой системе. По сути она - инквизиционная. И она становится сильнее год от года. Судя по количеству обращений к нам, пусть и не от самого преследуемого, а от его близких, - за консультацией, процентов 20-25 таких дел мы просто не видим», - говорил юрист в 2022 году.



P.S. На фоне публичной демонстрации «эффективности» ракет «Кинжал», Россия продолжает показывать неспособность борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые ежедневно падают в самых разных регионах страны. Разработчики украинских беспилотников, которыми заинтересовались в ВСУ, ранее рассказывали, что их аппараты могут долетать до любых целей в центральной России.

Испытательный полет автономного самолета украинской компании AeroDrone, 2022 год. Фото: facebook.com/aerodroneukraine