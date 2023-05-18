Арестован очередной российский ученый, который занимался созданием гиперзвукового оружия. Новость пришла после того, как системы ПВО Украины начали сбивать разрекламированные Путиным ракеты комплекса "Кинжал" 9-С-7760.
После перехватов Киевом ракет «Кинжала» создателей гиперзвукового оружия репрессирует ФСБ
Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН) Валерий Звегинцев арестован по подозрению в госизмене. О задержании одного из ведущих разработчиков гиперзвукового оружия российские СМИ сообщили после того, как Пентагон подтвердил эффективность систем ПВО Patriot против российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», которыми российская армия стала пытаться атаковать Киев.
Ты помнишь, как все начиналось?
О создании этого «супероружия», которое не боится существующих в мире систем ПВО, Путин заявил еще в 2018 году.
«Важнейшим этапом современных систем вооружений стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, также, как вы уже поняли наверняка, не имеющего мировых аналогов. Его испытания успешно завершены, и, более того, с 1 декабря прошлого года (2017 года – прим.ред.) комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа», - рассказывал Путин под аплодисменты чиновников, депутатов и сенаторов 1 марта 2018 года во время своего ежегодного послания Федеральному собранию.
Путин говорит о «Кинжалах» после отметки 1 минута и 38 секунд:
«Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считаные минуты. При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в десять раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. Мы назвали эту систему "Кинжал"», - утверждал пять лет назад верховный главнокомандующий ВС РФ.
За прошедшие годы о комплексе «Кинжал» Путин публично говорил десятки раз. Испытатели комплекса были удостоены государственных наград.
Против «Кинжала» нашелся Patriot
О том, что ракеты «Кинжал» уязвимы для американских систем ПРО Patriot стало известно накануне важнейшей для Кремля даты - 9 мая. Из дня победы над нацистской Германией 1945 года при Путине в РФ был создан целый культ, который, в том числе, используется для оправдания войны с Украиной.
5 мая военный эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель написал в своем Twitter, что 4 мая ВСУ с помощью американского ЗРК Patriot перехватили над Киевом российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», которая считается не сбиваемой.
Exighting news. 🇺🇦 for the first time successfully intercepted a Kh-47 Khizal on May 4th. The missile was heading for Kyiv.— Gustav C. Gressel (@GresselGustav) May 5, 2023
Most likely with a Patriot PAC-3.https://t.co/pCIPANb8SP
Через несколько дней неожиданную новость подтвердил официальный Киев.
«Не планировали мы сразу сообщать и обществу, и врагу о том, что сбит "Кинжал"... Пусть думают, пусть ищут, куда девался их "Кинжал". Такое решение было принято высшим руководством», - объяснял задержку с признанием уязвимости «Кинжалов» спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Факт успешного применения против российских «Кинжалов» американской системы Patriot, которая принята на вооружение еще в 1982 году и не предназначена для борьбы с гиперзвуковым оружием со стороны США, сначала подтвердили анонимные источники The New York Times, а следом и Пентагон.
«Могу подтвердить, что они (ВСУ – прим.ред.) сбили российскую ракету, применив систему противоракетной обороны Patriot. Как вы знаете, эта система является частью более широкого спектра средств противовоздушной обороны, которые Соединенные Штаты и международное сообщество предоставили Украине 〈…〉 Мы собираемся и впредь форсировать наземные средства противовоздушной обороны и боеприпасы, чтобы помочь Украине контролировать свое суверенное небо и помочь Украине защитить своих граждан от российских крылатых ракет и иранских беспилотников», - заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер 9 мая.
Стадия принятия
16 мая российская армия попыталась уничтожить установки системы Patriot, которые защищают Киев, но безуспешно. Российские СМИ поспешили отрапортовать, что с помощью все тех же ракет «Кинжал» американский противоракетный комплекс бессилен.
«По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», - заявили аккаунты Минобороны РФ в соцсетях.
Однако командование Воздушных сил ВСУ ответило, что в результате работы ПВО в ночь на 16 мая были сбиты все российские беспилотники и ракеты, в том числе шесть «Кинжалов».
Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщал о четырех «Кинжалах», каждый из которых был сбит.
Источники CNN сообщали, что инцидент с Patriot все же был, когда одна из систем в результате российского удара получила минимальный ущерб, но продолжает функционировать. Всевозможные военные аналитики в YouTube-каналах допускали, что Patriot сбила «Кинжал» уже на подлете, и поэтому есть незначительные повреждения комплекса от обломков разрушенных ракет.
Найти крайнего
О связи уголовных проблем разработчиков российского гиперзвукового оружия с неудачными попытками минобороны РФ доказать его эффективность официально не сообщается. Но именно после того, как стало известно о способностях Patriot сбивать путинские супер-ракеты, СМИ в РФ сообщили об аресте уже третьего ученого, который годами занимался проблематикой гиперзвуковых ракет.
Валерий Звегинцев - основатель лаборатории «Аэрогазодинамика больших скоростей», занимающейся гиперзвуковыми технологиями. Новость о его аресте пришла после сообщения о неудачной атаке Киева «Кинжалами». Но по данным российских СМИ, сотрудники ФСБ пришли за ученым не потому, что ракеты в реальном бою вдруг утратили приставку «супер», а потому что у Звегинцева была публикация «на тему газовой динамики в зарубежном научном журнале».
При этом статья была опубликована в дружественном Кремлю Иране, где правительство, известное своей поддержкой самых разных террористов в регионе, активно финансирует программу создания собственного ракетного оружия. Тех ракет, которые, по данным СМИ, пытается покупать Россия для войны с Украиной. Государственные СМИ РФ отмечают, что публикация, которой заинтересовались в ФСБ, до передачи в иранский журнал прошла две экспертизы о возможной секретности, и проблем в откровениях ученых институтские особисты тогда не нашли.
Валерий Звегинцев, который пока помещен под домашний арест, стал уже четвертым ученым из ИТПМ СО РАН, который был задержан по статье 275 УК РФ (госизмена). По новой редакции статьи, которая была утверждена российским парламентом буквально несколько недель назад, ее фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.
Непосредственный руководитель Звегинцева, директор ИТПМ Александр Шиплюк был помещен в СИЗО «Лефортово» еще в августе 2022 года по обвинению в госизмене. За несколько дней до этого был арестован главный научный сотрудник этой структуры РАН Анатолий Маслов. По данным СМИ, Маслова заподозрили в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуковыми технологиями.
Ученые больше десяти лет плотно занимались гиперзвуковыми ракетами. Дизайн такого оружия был ими представлен еще в 2012 году на научном семинаре во Франции. В 2016 году они опубликовали совместную работу об аэродинамических исследованиях при гиперзвуковых скоростях.
За последние несколько лет в известном своим физико-математическим потенциалом Сибирском отделении РАН уголовному преследованию подверглись уже 16 ученых. Один из них, 54-летний Дмитрий Колкер, завлабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета, умер в московском СИЗО вскоре после ареста сотрудниками ФСБ.
Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка
Примечательно, что репрессии, которые чекисты развязали против ученых, не проходят в тишине. Коллеги арестованных создателей гиперзвукового оружия пишут коллективные письма, адресованные общественности. Имени Путина в адресатах почему-то нет. Сибирские ученые просят внимания абстрактно «у органов власти Российской Федерации», а также у коллективов научных и промышленных организаций, профессиональных научных сообществ и всех неравнодушных граждан.
«Мы просто не понимаем, как дальше делать свое дело. С одной стороны, основным показателем качества нашей работы в рамках государственного задания и проектов российских государственных фондов и ведомств является степень представления наших результатов научному сообществу, включая научные публикации и выступления на конференциях. С другой стороны, мы видим, что любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене. То, за что нас сегодня награждают и ставят в пример другим, завтра становится причиной уголовного преследования. В этой ситуации нашему институту - единственной в стране академической организации, обладающей обширной базой для экспериментальных и численных аэродинамических исследований - просто невозможно работать», - в частности, сказано в открытом письме коллег арестованных ученых, которое опубликовало издание The Moscow Times.
Авторы воззвания напоминают о шоке, который вызвала смерть в СИЗО ученого Дмитрия Колкера. Говорят и об отказе молодых ученых приходить на смену старшему поколению, глядя на происходящее.
«Уважаемые коллеги и друзья, граждане России, мы просим вас о помощи! Просим помочь разобраться в ситуации с нашими арестованными коллегами. Мы уверены в их невиновности. Данные вопросы, по нашему мнению, требуют безотлагательного решения, иначе будет невозможно предотвратить катастрофу, нависшую над отечественной аэродинамикой и предотвратить ущерб, причиняемый российской науке в целом!» - завершается открытое письмо.
О реакции властей, или кого-либо другого на этот крик о помощи от разработчиков передового российского оружия, ничего не известно.
А в ответ щелчки наручников
О том, что по мере нарастания проблем на фронтах российские силовики будут усиливать репрессии внутри стран, ранее в интервью Rus.Postimees говорили самые разные эксперты, анализирующие российские реалии.
«Закручивание гаек еще сильнее практически неизбежно, если война будет продолжаться. Путин удержаться может, только уходя все дальше и дальше в репрессии, закрывая контур. Гайки внутри страны сами по себе не полетят, потому что мы знаем, что такие закрытые режимы, они достаточно устойчивы. То есть это все может уйти в долгую», - говорил нам в начале 2023 года старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов.
Адвокат Иван Павлов, который много лет занимался защитой фигурантов уголовных дел по статье «госизмена», комментируя смерть ученого Колкера в «Лефортово», объяснял Rus.Postimees, что преследуемые ФСБ люди науки, как правило, не могут поверить, что их преследование нужно спецслужбам совсем не для торжества справедливости.
«Ученые - легкая добыча для спецслужб. Почти все они пожилые, верой и правдой служили режиму, но на исходе жизни и карьеры система повернулась к ним очень интересным местом. Ученые к этому никогда не готовы. Они по инерции продолжают верить системе. Верят, что если все расскажут, следователь обязательно поймет, разберется, извинится. Но ничего такого не происходит, ученые остаются в СИЗО Лефортово», - рассказывал нам адвокат, который сам стал фигурантом уголовного дела за отказ подчиняться незаконным требованиям ФСБ.
Иван Павлов прогнозировал, что количество таких уголовных дел в РФ в новой реальности будет только расти.
«Советский Союз придумал эту систему. Ничего не поменялось, мы застыли в истории. Традиция насилия и репрессий остается традицией в нашей правовой системе. По сути она - инквизиционная. И она становится сильнее год от года. Судя по количеству обращений к нам, пусть и не от самого преследуемого, а от его близких, - за консультацией, процентов 20-25 таких дел мы просто не видим», - говорил юрист в 2022 году.
P.S. На фоне публичной демонстрации «эффективности» ракет «Кинжал», Россия продолжает показывать неспособность борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые ежедневно падают в самых разных регионах страны. Разработчики украинских беспилотников, которыми заинтересовались в ВСУ, ранее рассказывали, что их аппараты могут долетать до любых целей в центральной России.
Заявленные характеристики украинских и отнюдь не гиперзвуковых беспилотников показывают, что долететь эти аппараты могут и до того самого Новосибирска, где ученые пишут воззвания к властям с просьбой разобраться в «безосновательных» репрессиях в отношении разработчиков гиперзвукового оружия.