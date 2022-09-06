Интервью ⟩ «Пока Путин у власти, в заложниках будет и Иван Сафронов, и все политзаключенные»

- Дело Ивана Сафронова – это изначально сигнал журналистам. Чтобы они замолчали. Чтобы запугать. И он оказался достаточно действенным. Неадекватность приговора – тоже сигнал всей оставшейся в России журналистике. Ее там мало осталось, но есть еще люди, которые работают, что называется, на земле. И этот приговор цементирует такое положение вещей. И посылает сигнал другим, чтобы даже не думали возвращаться.

- Коллеги журналисты, осмысляя этот шок, говорят, что остается только продолжать хорошо работать тем, кто готов продолжать. Вы ранее говорили, что подставляться смысла нет, лучше уезжать. Понимаете тех, кто остается рисковать?

- Я считаю, что надо работать до тех пор, пока ты можешь работать. Но если ты подошел к определенной черте, то пересекать ее не стоит. На свободе ты будешь полезнее, чем за решеткой.

Журналист Иван Сафронов в суде. Фото: BBC News

- Поправьте меня, если я ошибаюсь, но максимальный срок, предусмотренный статьей, по которой обвинили Ивана, – 20 лет. Как можно было приговорить его к 22-м годам лишения свободы?