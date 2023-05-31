Государственное предприятие терпит убытки из-за санкций

Это хороший результат, учитывая крайне сложную экономическую ситуацию, отметили в компании. В прошлом году совокупный оборот подразделений Operail составил 73 млн евро, а EBITDA - 17 млн евро.

Снижение на 47% объемов грузоперевозок в Эстонии было компенсировано в основном за счет бизнеса по аренде вагонов и роста объема грузоперевозок в Финляндии в конце года, однако с 2023 года эти направления бизнеса компании прекращены.

«Из-за войны и санкций, начавшихся в 2022 году, объем перевозимых в Эстонии грузов упал на 47 процентов. Это усугубилось дополнительным запретом на российские грузы с января 2023 года, что также повлияло на стоимость компании и ее активов. На операционном уровне результат был хорошим, а потери были вызваны переоценкой активов по указанным причинам», - пояснил председатель правления Operail Рауль Тоомсалу.

Расходы Operail также были на миллион евро выше, чем обычно, в связи с увольнениями и консультированием по вопросам продажи финского бизнеса и прекращением аренды вагонов. В первом квартале 2023 года Operail продала последние арендные вагоны и дочернюю компанию, занимающуюся грузовыми перевозками в Финляндии.

EBITDA проданных предприятий в 2022 году составила 11 млн евро, а чистая прибыль до переоценки активов - 4 млн евро. EBITDA остальных направлений деятельности в 2022 году была отрицательной на один миллион, а чистый убыток составил 10 миллионов евро.