Государственное предприятие терпит убытки из-за санкций

Operail, эстонская государственная группа железнодорожных компаний, в прошлом году получила 61 млн евро дохода от бизнеса и 10 миллионов евро предварительной прибыли до учета амортизации и отчислений (EBITDA). Чистый убыток после переоценки активов составил 16 млн евро.
Это хороший результат, учитывая крайне сложную экономическую ситуацию, отметили в компании. В прошлом году совокупный оборот подразделений Operail составил 73 млн евро, а EBITDA - 17 млн евро.
Снижение на 47% объемов грузоперевозок в Эстонии было компенсировано в основном за счет бизнеса по аренде вагонов и роста объема грузоперевозок в Финляндии в конце года, однако с 2023 года эти направления бизнеса компании прекращены.
«Из-за войны и санкций, начавшихся в 2022 году, объем перевозимых в Эстонии грузов упал на 47 процентов. Это усугубилось дополнительным запретом на российские грузы с января 2023 года, что также повлияло на стоимость компании и ее активов. На операционном уровне результат был хорошим, а потери были вызваны переоценкой активов по указанным причинам», - пояснил председатель правления Operail Рауль Тоомсалу.
Расходы Operail также были на миллион евро выше, чем обычно, в связи с увольнениями и консультированием по вопросам продажи финского бизнеса и прекращением аренды вагонов. В первом квартале 2023 года Operail продала последние арендные вагоны и дочернюю компанию, занимающуюся грузовыми перевозками в Финляндии.
EBITDA проданных предприятий в 2022 году составила 11 млн евро, а чистая прибыль до переоценки активов - 4 млн евро. EBITDA остальных направлений деятельности в 2022 году была отрицательной на один миллион, а чистый убыток составил 10 миллионов евро.
«Operail в этом году сможет продолжать железнодорожные грузовые перевозки в Эстонии, которые в нынешних условиях являются убыточным бизнесом, только благодаря доходу, полученному от продажи прибыльных направлений бизнеса, но это краткосрочное решение», - сказал Тоомсалу.
В 2021 году объем грузоперевозок Operail составил 12,9 млн тонн, в 2022 году - 7,2 млн тонн, а прогноз на 2023 год - около 2,2 млн тонн.
«В долгосрочной перспективе для реформирования железных дорог необходимо сотрудничество между государственным сектором, управляющим инфраструктурой и всеми перевозчиками, чтобы избежать упадка железнодорожного сектора Эстонии. Исчезновение железнодорожного грузового транспорта в Эстонии и концентрация железнодорожного транспорта в соседних странах повредит экономике Эстонии, предпринимательской среде, конкурентоспособности и всему эстонскому обществу, так как железная дорога является единственным разумным способом транспортировки массовых грузов, а также самым безопасным и экологичным видом транспорта», - заявил Тоомсалу.
Operail - железнодорожная компания, принадлежащая Эстонскому государству, которая занимается обслуживанием, ремонтом и строительством грузовых перевозок и подвижного состава в Эстонии.
В Operail работает около 250 человек. До начала 2023 года Operail также занималась арендой международных вагонов и грузовыми перевозками в Финляндии. По распоряжению владельца Operail вышла из этих направлений бизнеса, поскольку они не являются для государства стратегически необходимыми видами деятельности.