Кризис подошел к концу ⟩ Взятые в Курессааре пробы питьевой воды были чистыми

Пробы питьевой воды взяли в Курессааре в понедельник и четверг прошлой недели. Тем не менее, Департамент здоровья напоминает, что заболевание по-прежнему может передаваться от человека к человеку через грязные руки.

«В летний период встречается больше обычного случаев кишечных заболеваний, поэтому по-прежнему важно придерживаться правил гигиены и пищевой безопасности. Отдельные источники загрязнения могут встречаться в пределах частных участков и трубах в домах, где как следует не промыли трубопровод», - сказала пресс-секретарь Департамента здоровья Кирси Пруудел.

По ее словам, для выяснения возбудителя заболевания важно, чтобы люди обращались к врачу и можно было взять клинические пробы для лабораторных анализов. «Если лаборатория выявит в пробе конкретного возбудителя, в ходе эпидемиологического исследования можно будет выяснить вероятную причину заражения, то есть источник загрязнения», - сказала Пруудел.

7 мая в Курессааре из-за загрязненной питьевой воды началась одна из крупнейших за последние 30 лет вспышек заболевания, потому что питьевая вода оказалась заражена кишечной палочкой и другими бактериями.