Война на территории РФ ⟩ «У народа не выдерживают нервы. Женщины плачут». Шестой день боев на Белгородчине

«Мне сложно ответить на вопрос, потому что я понимаю, в каком дискурсе все эти события подаются украинцами и сочувствующими медиа. Но называть эти приграничные акции войной на территории России можно только в очень поэтическом и метафорическом смысле. Никаких выдающихся военных успехов, как захват и удержание под контролем территорий значительных, райцентров не происходит. По сути, это действительно диверсионная деятельность в приграничной зоне, которой занимается военная разведка Украины, потому что все эти иностранные батальоны находятся в оперативном подчинении военной разведки Украины. В практическом смысле иначе как диверсионной войной в приграничной зоне назвать это нельзя. И поэтому, естественно, остальному населению России можно так это и продавать, как это и выглядит именно из России. Как великий Путин и предупреждал, «нацисты пришли со стороны Украины» и напали на приграничные деревни, а их атаки героически отражает российская армия. Продавать это населению так, можно и дальше. В пропаганде это использовать можно вполне себе удобным образом. Более того, чем больше людей гибнет и страдает в эти деревнях, тем больше можно бить в набат и кричать о том, что «мы же предупреждали, что они придут нас убивать, вот они и пришли», - полагает эксперт, но тут же оговаривается, что он это говорит «ни к тому, что это не надо делать, или что это бесполезно».

