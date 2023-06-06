Шестой день российская армия не может справиться с бойцами, которые проводят военную операцию в Белгородской области. Rus.Postimees рассказывает, что происходит сейчас как на реальном поле боя, так и на информационном. Вместе с экспертами ищем ответы на вопросы о том, как эти события влияют на весь ход войны России с Украиной.
Война на территории РФ ⟩ «У народа не выдерживают нервы. Женщины плачут». Шестой день боев на Белгородчине
Военная операция на территории России в Шебекинском районе Белгородской области началась 1 июня. Rus.Postimees рассказывал, что в район вошли бойцы «Русского добровольческого корпуса» (РДК) и легиона «Свобода России», которые воюют на стороне Украины. Лидеры именно этих формирований взяли на себя ответственность за рейд и продолжают оставаться медийными лицами атаки на российский регион.
Итоги пяти дней боев
Несмотря на заверения, что атакующие части почти беспрепятственно действуют на территории РФ и «скоро освободят» всю Россию от «путинских оккупантов», овладеть самим городом Шебекино, который находится всего в пяти километрах от пункта пропуска на границе РФ и Украины, бойцам РДК и легиона так и не удалось. Самыми эффектными картинками из Шебекино спустя почти неделю после начала операции остаются видеозаписи первого и второго дня с горящим зданием общежития на улице Ленина и с разбитыми мародерами магазинами.
Российские власти после этого официально опровергали сообщения, что за мародреством стоят введенные в район российские военные.
На пятый день после начала наземной операции командир РДК Денис Никитин заявил, что его бойцам удалось полностью взять под контроль село Новая Таволжанка, которое находится на юго-западе от Шебекино и фактически примыкает к границе.
«Бойцы РДК контролируют населенный пункт Новая Таволжанка. Хочу напомнить всем гражданам России, что это ни какое-то маленькое заброшенное село, а населенный пункт в 5 000 человек. Сейчас он пуст. Здесь находятся только бойцы РДК. Другой власти в этом регионе нет. Раз господин Гладков не может контролировать подшефную территорию, мы будем разговаривать только с его руководителями, которые находятся в Москве», - заявил командир РДК, стоя перед камерой.
Ранее российские власти заявили, что группа диверсантов в Шебекинском районе частично уничтожена российской армией, а частично рассеяна в лесах. При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российские власти не могут сейчас вернуться в Новую Таволжанку, чтобы проверить количество гражданских лиц, которые не успели эвакуироваться.
«На сегодня мы пока туда войти не можем. Знаю, что около ста человек находились, по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию», - сказал в понедельник Гладков в ходе прямого эфира во «ВКонтакте».
Кто стоит за обстрелами поселка, чиновник не уточнил. О том, что российская армия ведет непредсказуемый огонь по собственным населенным пунктам, ранее заявляли в легионе «Свобода России».
Чья артиллерия
Несмотря на отказ от попыток общения с губернатором Гладковым, участники атаки, продолжают к нему апеллировать. Просят уточнить, кто же обстреливает приграничные поселки и почему туда не могут «зайти» собственные власти.
О том, что российская армия для подавления работы диверсантов на Белгородчине применяет в том числе системы «Солцепек», российские пропагандистские СМИ сообщали в первый день начала операции. Эти огнеметные системы не используются ВСУ. В пабликах бойцов, которые заявляют о начале освобождения России, регулярно появляются сообщения о том, что артиллерия ВС РФ бьет по жилым домам.
Тем временем местные жители призывают российские власти «отодвинуть линию фронта и спасти Шебекино». 18-летняя студентка местного техникума эмоционально обратилась к руководству РФ после применения тяжелых огнеметных систем по городу.
«Из-за постоянных обстрелов об учебе не бывает и речи. У моей семьи нет финансов и возможности выехать за пределы города. Я не один раз попадала под обстрелы, я не один раз видела, как люди выбегали из домов буквально в нижнем белье и бежали кто куда. В укрытия, в подвалы, просто падали на землю, прятались. Видела, как матери закрывают собой своих детей. Видела страх и панику в глазах людей. Мне страшно осознавать, что дети в семь лет знают, что такое «Солнцепек» и «Грады». Эта ситуация буквально ломает психику наших детей. У народа не выдерживают нервы. Женщины плачут практически каждый раз. Я хочу жить так же, как живут другие города России. Шебекино - часть России. Мы - Российская Федерация. И мы просим помощи. Мы не знаем, кто нас защитит, кто нам поможет. Почему мы должны сами своими силами покидать город, землю на которой мы родились? Отодвиньте линию фронта и спасите белгородскую область и город Шебекино», - говорит девушка на камеру.
После этого советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «Украина готова предоставить гуманитарные коридоры, если это потребуется для сохранения гражданских граждан России».
Белгородские власти публично отчитываются об эвакуации. Но понять ее масштабы невозможно, а детей вывозят в Крым и неподготовленные для размещения места в соседних регионах.
Пленные
Одновременно каналы РДК и легиона «Свобода России» призывают российских военных, которые оказались в зоне боев, сдаваться, чтобы остаться в живых. Командир РДК Никитин сначала появился перед камерой с двумя пленными, предлагая губернатору Гладкову в обмен на этих солдат встретиться с глазу на глаз в местном храме. Чиновник в ответной реплике заявил, что пленные скорее всего убиты диверсантами, а встречаться он готов лишь на пограничном КПП.
«Я надеюсь, что все они будут уничтожены. По-другому не может быть по определению. Каждый лень от рук этих фашистов погибают мирные жители. Хороним уже каждый день. Искалеченные дети, убитые старики. Вот что остается после их рук. Единственное, что меня останавливает от переговоров с ними, это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего они их убили, как бы ни тяжело мне было это говорить», - заявил Гладков в минувшее воскресенье.
На это бойцы легиона «Свобода России» и РДК показали новое видео, где количество пленных увеличилось до 10 российских солдат. Все они живы. Журналистам позже удалось идентифицировать большинство из пленных. Почти все они родом из города Великие Луки Псковской области.
Позже бойцы РДК сообщили, что передали пленных Украине для последующей обмены на пленных солдат ВСУ, которые остаются в российском плену.
Вездесущий Пригожин
Свою долю пиара на очередном печальном для российской военной пропаганды событии попытался урвать шеф ЧВК Евгений Пригожин. После слов Гладкова о том, что пленные мертвы, повар Путина заявил, что у России «проблема с яйцами».
«Террористы выдвигают свои требования. Если они готовы пленных отдать, как говорится, даром, то почему бы их не забрать? И как можно делать предположения, мертвы они или нет? А если они живы? А если у них матери дома - ждут, когда они вернутся, эти пацаны? Почему их не забрать? У кого-то должны быть яйца. У нас в стране проблема с яйцами. Где Лапин? Где Шойгу? Где Герасимов? Куча переговорщиков! Тот, кто пойдет забирать пленных, он им не оброк собирается нести. Не озолачивать, территорию не отдавать или оружие передавать. Он просто должен пойти и забрать этих парней, либо погибнуть героем. Но тогда страна готова должна быть уничтожить все, что есть вокруг этих террористов», - заявил Пригожин.
На это командир легиона «Свобода России» известный под позывным «Цезарь» отреагировал предложением обменять пленных российских солдат на подполковника российской армии, допрос которого ранее показала пресс-служба Пригожина.
Сильно избитый командир 72-й бригады Роман Веневитин признается на видео, что в пьяном состоянии вместе с подчиненными обстреливал боевиков ЧВК «Вагнер». Но отдавать российского офицера в руки сторонников независимости Украины Пригожин отказался, аккуратно заметив, что российского подполковника наемники ЧВК не арестовывали, но передали для дальнейшего разбирательства официальным российским структурам.
Полковник Стэсев
За всем эти взаимным троллингом и пиаром военная операция на белгородчине и не думала прекращаться. Бойцы, взявшие на себя ответственность за этот рейд, регулярно показывают, как уничтожается российская военная техника в Белгородской области.
Участники рейда так же утверждают, что им удалось уничтожить высокопоставленного российского военного – старшего оперативной группировки Белгород полковника Стэсева Андрея Васильевича. В сети были опубликованы его документы и видеозапись с места гибели российского офицера.
Данные о потерях среди военных и гражданского населения в ходе проведения войсковой операции на территории Белгородской области РФ не сообщала ни одна из сторон.
Цензура
Тем временем в России о событиях в Белгородской области почти ничего не слышно. В государственных СМИ после заявлений о ликвидации террористов на эту тему наступила тишина. По данным наших источников в соцсетях российских государственных СМИ оперативно удаляются комментарии жителей Белгородской области, которые призывают рассказать о тех проблемах с которыми столкнулось гражданское население РФ в приграничных в Украиной регионах, о невозможности эвакуации и обстрелах мест, где нет диверсантов.
Журналисты издания «Можем объяснить» изучили выпуски новостей в РФ.
«В воскресные и понедельник выпуски новостей на «Первом» были посвящены разгрому украинского наступления «на всех участках фронта», уничтожению «боевиков, которые пытались прорваться в Белгородскую область», обстрелам Шебекино, атаке дронов на Москву. Зато «Минобороны сорвали попытку двух групп террористов прорваться в населенный пункт Новая Таволжанка, противник рассеян и отошел». О захвате пленных, переговорах с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым не было сказано ни слова», - уточняют коллеги.
Аналогичная заглушка на тему Шебекино была замечена в новостях на НТВ и телеканале «Россия».
«В последний раз на своей территории российские солдаты попадали в плен больше 20 лет назад во времена Чеченских войн. Но тогда истории с заложниками и их освобождением освещались на всех каналах», - напоминает издание.
Глас народа
Говорить о том, как влияет на отношение россиян к войне тот факт, что война в буквальном смысле пришла на территорию РФ, социологи пока не готовы. В «Левада-центре», который многие считают сравнительно независимым исследовательским центром в РФ, Rus.Postimees пояснили, что связанные с этими событиями замеры общественного мнения у них пока не проводились. Но в начале июня эти социологи публиковали майские данные об отношении граждан РФ к войне. По данным «Левада-центра» доля россиян, которые считают, что военные действия необходимо продолжать, в мае 2023 года была максимальной за все время с сентября 2022 года, когда Путин внезапно объявил мобилизацию.
В мае за продолжение войны выступал каждый второй россиянин - 48%. 45% россиян выступают за начало мирных переговоров.
Успешными действия российской армии считает 61% граждан России. Лишь каждый четвертый (28%) респондент «Левада-центра» называет работу ВС РФ «неуспешной».
О том, как россияне привыкают к войне ранее рассказывала группа независимых российских социологов в материале «Смириться с неизбежностью».
На этом фоне по телевизорам жителей приграничных с Украиной российских регионов можно увидеть созданные с помощью искусственного интеллекта фейковые обращения Путина к местным жителям. Кто стоит за этой работой с настроениями россиян остается загадкой.
«На территории Курской, Брянской и Белгородской оластей моим указом введено военное положение. Так же сегодян подпишу указ о всеобщей мобилизации. Прошу жителей Курской, Белгородской и Брянской областей эвакуироваться вглубь территории России», - говорит сгенерированный ИИ голос, похожий на голос Путина, на фоне картинки, где движения губ президента РФ не совпадают со звуком.
Политолог Крашенинников
Мнения опрошенных Rus.Postimees экспертов российский реалий, о том, как события в Белгородчине влияют на настроения россиян разделились.
Политолог Федор Крашенинников считает, что масштаб событий позволяет российской пропаганде минимизировать негативные последствия.
«Мне сложно ответить на вопрос, потому что я понимаю, в каком дискурсе все эти события подаются украинцами и сочувствующими медиа. Но называть эти приграничные акции войной на территории России можно только в очень поэтическом и метафорическом смысле. Никаких выдающихся военных успехов, как захват и удержание под контролем территорий значительных, райцентров не происходит. По сути, это действительно диверсионная деятельность в приграничной зоне, которой занимается военная разведка Украины, потому что все эти иностранные батальоны находятся в оперативном подчинении военной разведки Украины. В практическом смысле иначе как диверсионной войной в приграничной зоне назвать это нельзя. И поэтому, естественно, остальному населению России можно так это и продавать, как это и выглядит именно из России. Как великий Путин и предупреждал, «нацисты пришли со стороны Украины» и напали на приграничные деревни, а их атаки героически отражает российская армия. Продавать это населению так, можно и дальше. В пропаганде это использовать можно вполне себе удобным образом. Более того, чем больше людей гибнет и страдает в эти деревнях, тем больше можно бить в набат и кричать о том, что «мы же предупреждали, что они придут нас убивать, вот они и пришли», - полагает эксперт, но тут же оговаривается, что он это говорит «ни к тому, что это не надо делать, или что это бесполезно».
«Я к тому, что я не вижу таких последствий, когда бои в приграничных деревнях, как-то сильно повредят путинскому режиму, поднимут народ на восстание, посеют зерна тотального разочарования. Понятно, что единственное объективное последствие происходящего в том, что если такие диверсионные действия будут продолжаться, то России придется перебросить больше войск в приграничные зоны, чтобы остановить вот эти диверсионные действия, что, наверное, ослабит группировку войск РФ в других местах, что, конечно, на руку Украине. То есть если тут искать какой-то смысл, то я вижу только такой. Никаких других смыслов не вижу», - говорит Крашенинников.
Что касается взаимного информационного троллинга противоборствующих сторон, то по словам эксперта, сама ситуация не позволяет ему анализировать эту плоскость события.
«Можно еще посмотреть на это как на троллинг и на попытку подразнить Путина. Но, по-моему, это достаточно аморальный взгляд, рассматривать войну, где гибнут люди, где убивают, как троллинг. Троллинг - это, все-таки, словесная дуэль. А тут люди убивают людей. Поэтому я бы все это рассматривал сугубо в рамках практических военных последствий, которые пока гораздо меньше, чем тот пиар, который вокруг этого создается», - закончил свою мысль Федор Крашенинников.
Политолог Галлямов
В свою очередь политолог Аббас Галлямов уверен, что события в Белгородской области имет большое значение для изменения отношения россиян к войне.
«Россияне постепенно все больше убеждаются, что, когда Путин говорит, что все и дет по плану, он просто врет. Россияне убеждаются, что Россия войну проигрывает. Боевые действия идут на территории РФ уже. Динамика совершенно очевидно негативная. Год назад штурмовали Киев, а сегодня героически обороняют Белгород. Такие события снижают доверие к федеральному руководству, к системе в целом, деморализуют сторонников, ослабляют поддержку войны, усиливают запрос на мир. То есть даже те, кто еще вчера поддерживал действия армии в Украине, сейчас пропитываются пацифистским настроением формата «раз не умеем воевать, не надо было начинать», или «Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, точил бы свои веретена», - сказал политолог в разговоре с Rus.Postimees.
Открытым данным социологии эксперт призывает не верить, т.к. это цифры, добытые в условиях тоталитаризма.
«Уже даже не смешно говорить о цифрах социологов. Ну какие могут быть цифры у социологов в тоталитарном обществе? Я говорю о реальных настроениях, а не о цифрах. Все знают, что все эти цифры до самого момента революции будут абсолютными. А потом в течение недели произойдет революция, когда тирану отрубят голову. Вот же как бывает. Первый раз что ли?», - отмечает Галлямов.
Целиком интервью с Аббасом Галлямовым читаейте на Rus.Postimees утром в среду 7 июня.
Развязанная Путиным война России с Украиной продолжается уже 468 дней.