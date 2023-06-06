Настоящее чудо ⟩ Спасатели в последнюю секунду вырвали жителя Эстонии из лап смерти

В 18.44 в Центр тревоги поступило сообщение, что в реке Эмайыги возле моста Туру в Тарту со стороны улицы Пикк находится пьяный мужчина, который вот-вот утонет. Сначала спасатели не обнаружили рядом с мостом тонущего. После уточнения места спасатель в спасательном снаряжении, вошедший в реку рядом со зданием Pipedrive, по счастливой случайности наткнулся на мужчину без сознания, который уже нахлебался водой.

«Только нос и рот утопающего торчали из воды, когда я его схватил, - сказал спасатель команды Аннелинн Рудольф Копти. - Вместе с поспешившими на помощь товарищами, мы вытащили мужчину на берег и передали его медикам скорой помощи».

Медики сразу же приступили к реанимации и примерно за минуту им удалось вернуть его к жизни. Пострадавший сначала растерялся и стал агрессивным, но после объяснения ситуации успокоился. Затем мужчину с признаками тяжелого алкогольного опьянения доставили в больницу.

Спасатели предупреждают, что купаться в состоянии алкогольного опьянения опасно для жизни. В веселой компании надо быть бдительными, чтобы товарищ в неадекватном состоянии не полез в воду. В случае происшествия на воде только очень быстрое реагирование может спасти жизнь.

В прошлом году в Эстонии утонули 30 человек, 19 из них (71%) были пьяны во время происшествия на воде со смертельным исходом.