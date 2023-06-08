Сослуживцы оплакивают британского солдата Израэля Деланимати, утонувшего в Тарту

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что солдатом, утонувшим в выходные в реке Эмайыги в Тарту, был 24-летний рядовой Израэль Деланимати.
«С большой грустью мы подтверждаем гибель Израэля Деланимати, стрелка 3-го батальона The Rifles, во время операции CABRIT в Эстонии. Он погиб 3 июня 2023 года в Тарту, Эстония, в результате инцидента, произошедшего не при исполнении служебных обязанностей. В это печальное время наши мысли с семьей и друзьями Деланимати», - заявило Министерство обороны Великобритании.
Командир батальона, в котором служил Деланимати, подполковник Барри (британская армия не раскрывает полные имена офицеров, служащих за рубежом - прим. ред.) вспоминал, что погибший товарищ был добродушным и добросердечным, но с железным духом и самоотверженной преданностью.
«Несмотря на то, что он был еще молодым, он находил время, чтобы полностью посвятить себя музыке, боевым искусствам и кулинарии», - добавил командир батальона.
Майор Флуд, командир роты батальона, напомнил, что погибший в Тарту сослуживец присоединился к роте в Германии в прошлом году, незадолго до того, как подразделение было переброшено в Эстонию в январе этого года.
«Дел» был известен своей улыбкой, которая, казалось, могла осветить любую комнату. Иногда, когда у большинства из нас заканчивалось терпение, Дел находил повод пошутить», - вспоминал майор Флуд.
Различные записи с камер видеонаблюдения показывали, что в 03:40 мужчина шел под мостом Раху возле пешеходного туннеля за отелем Dorpat, в какой-то момент он повис над водой на металлическом ограждении и упал в воду.
Затем он попытался плыть в сторону торгового центра Tasku, и через мгновение с катера, который случайно оказался на месте происшествия, был брошен спасательный круг. Однако мужчина не доплыл до спасательного круга или не заметил его и исчез под водой, несмотря на усилия помощников.
Очевидцы сразу же сообщили о происшествии в Центр тревоги, и спасатели начали поиски человека в реке в том районе, где его видели в последний раз, но, к сожалению, это не принесло результатов. В течение дня пограничники кордона Муствеэ искали мужчину с помощью полицейского катера и гидролокатора, также были привлечены добровольцы. Первоначально поиски были безуспешными.
В субботу днем в полицию поступило сообщение об исчезновении иностранца. Друзья искали 24-летнего мужчину, который не вернулся в свой отель и с которым они не могли связаться со вчерашнего вечера.
Поиски возобновились в воскресенье с помощью водолазов-добровольцев из клуба Maremark. В 13:30 водолазы вытащили из реки утонувшего мужчину, который оказался тем самым человеком, которого друзья искали больше суток.