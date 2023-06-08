Сослуживцы оплакивают британского солдата Израэля Деланимати, утонувшего в Тарту

«С большой грустью мы подтверждаем гибель Израэля Деланимати, стрелка 3-го батальона The Rifles, во время операции CABRIT в Эстонии. Он погиб 3 июня 2023 года в Тарту, Эстония, в результате инцидента, произошедшего не при исполнении служебных обязанностей. В это печальное время наши мысли с семьей и друзьями Деланимати», - заявило Министерство обороны Великобритании.

Командир батальона, в котором служил Деланимати, подполковник Барри (британская армия не раскрывает полные имена офицеров, служащих за рубежом - прим. ред.) вспоминал, что погибший товарищ был добродушным и добросердечным, но с железным духом и самоотверженной преданностью.

«Несмотря на то, что он был еще молодым, он находил время, чтобы полностью посвятить себя музыке, боевым искусствам и кулинарии», - добавил командир батальона.

Майор Флуд, командир роты батальона, напомнил, что погибший в Тарту сослуживец присоединился к роте в Германии в прошлом году, незадолго до того, как подразделение было переброшено в Эстонию в январе этого года.

«Дел» был известен своей улыбкой, которая, казалось, могла осветить любую комнату. Иногда, когда у большинства из нас заканчивалось терпение, Дел находил повод пошутить», - вспоминал майор Флуд.

Различные записи с камер видеонаблюдения показывали, что в 03:40 мужчина шел под мостом Раху возле пешеходного туннеля за отелем Dorpat, в какой-то момент он повис над водой на металлическом ограждении и упал в воду.