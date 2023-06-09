КНУТ И ПРЯНИК ⟩ Студия Postimees: как изменить русские школы?

Госконтроль установил, что в переводе школ на эстонский нужен более строгий подход. Поможет ли достижению цели ужесточение языкового контроля учителей? Найдут ли самоуправления для школ более действенные кнут и пряник?
Итоги аудита Госконтроля прокомментирует в прямом эфире вице-мэр Таллинна по вопросам образования Андрей Канте. Смотрите интервью в 11:00!
- Согласен ли Таллинн с выводами Госконтроля?
- Справится ли столица с переходом на эстонский?
- Хотят ли школы более жестких правил?
- Есть ли более действенные кнут и пряник?
- Сколько учителей могут лишиться работы?
- Чем объяснить спад успеваемости по эстонскому?