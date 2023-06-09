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КНУТ И ПРЯНИК ⟩ Студия Postimees: как изменить русские школы?

11:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Госконтроль установил, что в переводе школ на эстонский нужен более строгий подход. Поможет ли достижению цели ужесточение языкового контроля учителей? Найдут ли самоуправления для школ более действенные кнут и пряник?

Итоги аудита Госконтроля прокомментирует в прямом эфире вице-мэр Таллинна по вопросам образования Андрей Канте. Смотрите интервью в 11:00!

  • Согласен ли Таллинн с выводами Госконтроля?
  • Справится ли столица с переходом на эстонский?
  • Хотят ли школы более жестких правил?
  • Есть ли более действенные кнут и пряник?
  • Сколько учителей могут лишиться работы?
  • Чем объяснить спад успеваемости по эстонскому? 
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