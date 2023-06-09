КНУТ И ПРЯНИК ⟩ Вице-мэр: переход на эстонский придется внедрять усилиями пока не существующих педагогов

Итоги аудита Госконтроля и подготовки школ к переходу на эстонский прокомментировал в прямом эфире вице-мэр Таллинна по вопросам образования Андрей Канте.

Выдержки из беседы:

– Что означает более строгий подход? И что означают в целом для Таллинна выводы Госконтроля?

– Что касается жесткого подхода, то, наверное, сейчас стоит отбросить все эмоции и сказать о том, что все стороны должны соблюдать не только договоренности, но и действующее законодательство.

Если мы говорим о том, каким способом переводить школы на эстонский обучения или поднять качество преподавания эстонского языка, то мы должны прежде всего говорить о том, какими усилиями придется реализовывать государственную программу обучения.

– Какими же усилиями?

– Конечно же, усилиями тех педагогов, которых мы на данный момент еще не имеем в системе образования. Недавно в "Учительской газете" сообщалось о катастрофическом положении с квалифицированными кадрами. В том же рапорте Госконтроля озвучена цифра, а именно – 2800 учителей не соответствуют квалификации.

– Как вы себе представляете проведение реформы усилиями несуществующих педагогов?

– На самом деле, я не очень хорошо себе представляю, насколько это реально.

– А впереди – ужесточение языкового контроля имеющихся учителей?

– В рапорте Госконтроля говорится о более серьезном надзоре за школами. Мы подразумеваем, что Языковой департамент и Министерство образования будут осуществлять надзор.

– Школы и учителей будут штрафовать, а кого-то даже увольнять?