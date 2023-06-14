«Националка» в сердце Таллинна полностью преобразится. Смотрите, что там происходит

Работы по реконструкции здания Национальной библиотеки продолжаются уже полтора года. Журналистам показывали, во что превратилось здание, перед самым переездом, затем ознакомили с первым этапом строительных работ, когда проходила замена коммуникаций. Середина июня стала очередной вехой, когда для нас, а значит, и для вас, дорогие читатели, которым не безразлично, что происходит за закрытыми дверями огромного сооружения на Тынисмяги, эти самые двери распахнулись.