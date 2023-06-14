Соратницу Навального приговорили в России к 7,5 годам тюрьмы. По мнению российского суда, Лилия Чанышева виновна в попытке создать «экстремистское сообщество». Два года назад эта молодая женщина стала первой в стране, кого задержали по такому обвинению и больше не выпустили на свободу.
Соратница Навального: российская власть покажет, насколько она меня боится
Лилия Чанышева жила в Уфе, это город-миллионник в России, столица Республики Башкортостан. До Москвы от Уфы – почти 1500 километров. Однако такие расстояния – не помеха в России для карающей длани «большого брата». С 2017 года Чанышева руководила уфимским штабом Навального, а когда ФБК признали экстремистской организацией в 2021 году, ее почти сразу обвинили в создании экстремистского сообщества, так как профессиональный финансист, на тот момент оставившая успешную карьеру столичного аудитора, не скрывала своего отношения к происходящему в стране.
Она была одной из немногих сторонников Алексея Навального, которая после признания его штабов экстремистскими осознанно решила остаться в России.
Для многих европейцев только в последний год и только начинают открываться все глубины вопиющего попрания законов в РФ, однако уже давно прослойка (пусть узкая) живущих в стране образованных людей понимала, что надо пытаться остановить беспредел, который усиленно толкал страну в пропасть.
Осенью 2021 дома у Лилии Чанышевой прошли обыски, как это обычно бывает в России – ранним утром, когда все спят. Затем ее отправили под арест почти на два года. Впрочем, если власть в России не поменяется, 41-летней женщине по нынешнему приговору придется провести в заключении много лет.
В августе 2022 года стало известно, что в СИЗО активистке несколько месяцев запрещали телефонные звонки супругу и пожилым родителям, а также свидания с ними.
В сентябре 2022-го обвинение Чанышевой ужесточили, добавив ко всему прочему призывы к экстремизму, деятельность экстремистского сообщества с использованием служебного положения и создание организации, нарушающей права граждан.
29 мая Лилия Чанышева начала свое последнее слово в суде с простой мысли: «Я - политик, женщина, которую преследуют оппоненты-мужчины. Их имена: Путин и Хабиров». Радий Хабиров – это глава Башкортостана, который был постоянным героем расследований Чанышевой и ее соратников.
В последнем слове она также просила судью «поддержать ее как политика, как женщину» и «дать ей шанс стать мамой». Чанышева полагает, что в случае длительного тюремного срока уже никогда не сможет родить ребенка.
Сегодня Лилию Чанышеву признали виновной и в организации экстремистского сообщества (282 УК), и в призывах к экстремизму (280 УК) и в создании НКО, посягающей на личность граждан (239 УК). Весь процесс проходил в закрытом режиме, то есть ни журналисты, ни общественность не знали, что происходит в стенах суда.
Перед оглашением приговора Лилия Чанышева сказала, что сегодня российская власть покажет, насколько она ее боится: от 0 до 12. Власть показала, что боится. Текст приговора занял 138 страниц.
«Лилии Чанышевой дали 7,5 лет из 12, запрошенных прокуратурой. Ни за что. За силу бороться за свои взгляды, - написал в Facebook политолог Александр Кынев, который отказывается покидать РФ. – Жизнь, она сама показывает, у кого есть характер, совесть и мужество. Уверен, что у Лилии большое будущее и потенциал сильного самостоятельного лидера. Она доживет, и она сможет. Она не чья-то, она своя собственная. С глубочайшим к ней уважением…»
«Она очень сильно любит родину - Башкортостан и Уфу. Для нее важно улучшать жизнь людей», - рассказывал DW муж Лилии Чанышевой Алмаз Гатин.
Пока это было возможно, Лилия Чанышева при помощи друзей вела свой Telegram-канал. Одна из последних ее записей там посвящена незавидной судьбе следовых собак, работающих в кинологических службах.
«С первых заседаний суда со мной в автозаке ездил кто-нибудь из кинологов с собакой. Но вскоре конвоиры поняли, что экстремист из меня так себе, а группа поддержки в суде — это не экстремистское сообщество, насильственно изменяющее основы конституционного строя, а улыбающиеся и машущие девушки в красивых платьицах и брюках. Поэтому меня не всегда сопровождали с собакой. Тем более оказалось, что на Уфу всего три собаки, а судов — восемь (не считая верховного). Все три собаки — овчарки: Амур, Флэш и еще один на букву «Р» — не запомнила кличку. Все следовые. Со слов кинологов, овчарки живут лет 12.
Но, оказывается, на 7-8 году жизни их по приказу усыпляют. Если у кинолога есть возможность забрать собаку, и он заранее успевает об этом договориться, то ее ему отдают. Если нет, то «приказ есть приказ». Это, конечно, очень жестоко. Вы бы видели, как эти Амуры и Флэши любят своего хозяина. Да и кинологи к ним очень привязаны и заботятся о них. Видно, что они сами переживают из-за такой судьбы. Хоть дом престарелых для этих собак создали б что ли».
«Мемориал» признал Чанышеву политической заключенной.
В Таллинне сегодня прошел пикет у российского посольства в знак протеста против приговора экс-главе штаба Навального в Уфе, пишет Telegram-канал Занимательная Эстония.
Еще одной женщиной-первопроходцем в борьбе с путинским режимом стала Анастасия Шевченко. Она была стала первой в России активисткой, которую признали виновной в уголовном преступлении за сам факт членства в оппозиционной организации. После ареста женщина не смогла ухаживать за дочерью-инвалидом, которая скончалась, оставшись без общения с мамой. В августе активистке удалось выехать из России, несмотря на приговор. Она пыталась в большом разговоре с Rus.Postimees объяснить читателям, не живущим в России, кто и как преследует несогласных с Путиным.
Судя по всему, Путин всерьез боится женщин - независимых и мыслящих. Уже больше года в СИЗО находится 32-летняя художница Саша Скочиленко. Девушке, страдающей целиакией, грозит 10 лет. В вину ей вменяется то, что она вставляла в ценники одного из супермаркетов антивоенные листовки. На нее пожаловалась 75-летняя пенсионерка.
В СИЗО с мая 2023 года находятся и российские сценарист Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович. Их арестовали по обвинению в «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист Ясный Сокол».
Впрочем, надо признать, что пол все же не является определяющим для получения статуса врага Путина.
Политик Алексей Навальный, который сейчас находится в колонии строгого режима, весной этого года выступил свидетелем по делу Лилии Чанышевой. Он выступал прямо из колонии по видеосвязи. Неизвестно, какие именно вопросы задавала ему судья, и что он ей ответил. Самого Навального 19 июня ждет первое заседание суда по существу в рамках экстремистского дела против политика и его соратника Даниэля Холодного. «Обещают, что процесс будет открытым. Но закрыть его могут в любой момент», - писала команда Навального в Telegram.