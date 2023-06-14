Соратница Навального: российская власть покажет, насколько она меня боится

«Она очень сильно любит родину - Башкортостан и Уфу. Для нее важно улучшать жизнь людей», - рассказывал DW муж Лилии Чанышевой Алмаз Гатин.

Пока это было возможно, Лилия Чанышева при помощи друзей вела свой Telegram-канал. Одна из последних ее записей там посвящена незавидной судьбе следовых собак, работающих в кинологических службах.

Рисунок Лилии Чанышевой, сделанный в СИЗО. Фото: Telegram-канал Лилии Чанышевой

«С первых заседаний суда со мной в автозаке ездил кто-нибудь из кинологов с собакой. Но вскоре конвоиры поняли, что экстремист из меня так себе, а группа поддержки в суде — это не экстремистское сообщество, насильственно изменяющее основы конституционного строя, а улыбающиеся и машущие девушки в красивых платьицах и брюках. Поэтому меня не всегда сопровождали с собакой. Тем более оказалось, что на Уфу всего три собаки, а судов — восемь (не считая верховного). Все три собаки — овчарки: Амур, Флэш и еще один на букву «Р» — не запомнила кличку. Все следовые. Со слов кинологов, овчарки живут лет 12.