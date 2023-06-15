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Куда пропали рейсы Ryanair?

Лийна Лакс
, экономический журналист
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Самолет авиакомпании Ryanair в Таллиннском аэропорту.
Самолет авиакомпании Ryanair в Таллиннском аэропорту. Фото: Mihkel Maripuu

В начале года Ryanair объявил, что прекращает полеты из Таллинна по семи направлениям, ссылаясь на повышение сборов в Таллиннском аэропорту. В настоящее время Ryanair предлагает восемь направлений в текущем сезоне, а на осенний сезон подтверждено пять. Куда пропадают маршруты?

В настоящее время бюджетная авиакомпания Ryanair планирует летать из Таллинна по восьми направлениям, на осенний сезон подтверждено пять направлений. Аэропорт надеется, что будут добавлены оставшиеся три, в то время как Центристская партия критикует правительство за пассивность. С представителем Ryanair связаться не удалось.

Маргот Хольтс, менеджер по маркетингу и коммуникациям Таллиннского аэропорта, подтвердила, что в настоящее время Ryanair предлагает пять направлений на осенний сезон. Доступны Милан, Лондон, Барселона, Венеция и Стокгольм. Где остальные три? Хольтс сказала, что ситуация, когда авиакомпании дополняют свои расписания, нормальна - только вчера AirBaltic объявила о новом маршруте. «Есть все основания полагать, что Ryanair также добавит Рим, Берлин и Вену», - сказала она.

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