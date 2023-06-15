Куда пропали рейсы Ryanair?

В начале года Ryanair объявил, что прекращает полеты из Таллинна по семи направлениям, ссылаясь на повышение сборов в Таллиннском аэропорту. В настоящее время Ryanair предлагает восемь направлений в текущем сезоне, а на осенний сезон подтверждено пять. Куда пропадают маршруты?
В настоящее время бюджетная авиакомпания Ryanair планирует летать из Таллинна по восьми направлениям, на осенний сезон подтверждено пять направлений. Аэропорт надеется, что будут добавлены оставшиеся три, в то время как Центристская партия критикует правительство за пассивность. С представителем Ryanair связаться не удалось.