Куда пропали рейсы Ryanair?

В настоящее время бюджетная авиакомпания Ryanair планирует летать из Таллинна по восьми направлениям, на осенний сезон подтверждено пять направлений. Аэропорт надеется, что будут добавлены оставшиеся три, в то время как Центристская партия критикует правительство за пассивность . С представителем Ryanair связаться не удалось.

Маргот Хольтс, менеджер по маркетингу и коммуникациям Таллиннского аэропорта, подтвердила, что в настоящее время Ryanair предлагает пять направлений на осенний сезон. Доступны Милан, Лондон, Барселона, Венеция и Стокгольм. Где остальные три? Хольтс сказала, что ситуация, когда авиакомпании дополняют свои расписания, нормальна - только вчера AirBaltic объявила о новом маршруте. «Есть все основания полагать, что Ryanair также добавит Рим, Берлин и Вену», - сказала она.